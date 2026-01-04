Jesu li si Kinezi zadali autogol? U 2026. propast će pedesetak automobilskih marki, gubici su neviđeni

Kinesku automobilsku industriju čeka snažan val konsolidacije, a već 2026. godine deseci automobilskih marki mogli bi nestati s tržišta. Kako piše South China Morning Post, oko 50 proizvođača trenutačno posluje s velikim gubicima, dok ih brutalni rat cijenama i slabljenje domaće potražnje guraju prema bankrotu. Iako je Kina drugo najmnogoljudnije tržište na svijetu, konkurencija je postala toliko oštra da ni golema potražnja više ne jamči opstanak, prenosi HAK Revija.

Od siječnja 2026. te će potpore biti prepolovljene, što bi moglo izazvati nagli pad prodaje električnih vozila. Analitičari Deutsche Banke upozoravaju da bi ukupna prodaja automobila u Kini sljedeće godine mogla pasti za pet posto, što predstavlja ozbiljan udarac za industriju u kojoj je registrirano čak 109 marki.

U takvom okruženju financijsku snagu za preživljavanje imaju tek najveći igrači poput BYD-a, Geelyja i SAIC-a. Manji proizvođači često gube novac na svakom prodanom vozilu i nemaju dovoljno kapitala za razvoj novih modela. Investitor Yin Ran za South China Morning Post ističe kako se trenutačno više ne radi o rastu, nego o pukom preživljavanju.

Izvoz je zasad jedini ventil za višak proizvodnje, prošle godine porastao je čak 87 posto, a očekuje se da će se taj trend nastaviti i tijekom 2026. godine. Europska tržišta već su preplavljena jeftinim kineskim automobilima, iako analitičari upozoravaju da bi mnoge od tih marki mogle ubrzo nestati. Procjene govore da će do 2030. godine opstati tek oko 15 kineskih proizvođača automobila.

Pritisak kineske krize osjetit će se i globalno, no tradicionalni proizvođači poput Volkswagena, BMW-a ili Toyote zasad nisu ugroženi. Ipak, stručnjaci upozoravaju da se broj proizvođača u ozbiljnim financijskim problemima povećava, a sljedeće godine mogle bi donijeti najveće gašenje automobilskih marki u modernoj povijesti industrije.