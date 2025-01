Barkod odlazi u povijest. Evo što to znači za potrošače

Diljem svijeta svakodnevno se skenira oko 10 milijardi barkodova, tehnologije koja je uvedena prije 50 godina, no to bi uskoro moglo postati prošlost. Naime, do 2027. planira se uvođenje nove generacije barkoda - kombinacije već dobro poznatog QR koda koji u sebi sadrži 'skriveni barkod', a koji će istovremeno moći pratiti količine određenog proizvoda kao i pružiti više detalja o sastavu i podrijetlu tog proizvoda.

- Jedno očitavanje, beskonačno mogućnosti - objasnio je to Renaud de Barbaut, glavni direktor tvrtke GS1 koja razvija i održava globalne standarde za poslovnu komunikaciju u intervjuu za Euronews. Neke od najvećih svjetskih tvrtki prihvatile su ovu novu formu barkoda, poput Lidla, L'Oreala, PepsiCo i Nestléa. Zanimljivo, ali prva tvrtka koja je već uvela ove QR kodove je dućan s delikatesama u Brazilu, a imat ih u tri poslovnice.

- U dva mjeseca te uz pomoć GS1 uspjeli su implementirati tu tehnologiju koja im je pomogućila bolje upravljanje inventurom i smanjenje otpada za čak 50 posto - objasnio je Barbaut. Naime, tvrtke će moći online ažurirati sve informacije koje će se mijenjati te više neće biti potrebe za novim printanjem pakiranja proizvoda. Jedna tvrtka u Južnoj Koreji tako je, primjerice, u potpunosti eliminirala plastične naljepnice tako što je QR kod postavila na čep boce.

- Vjerujemo da će potrošači uz više informacija moći donositi pametnije odluke, a to će utjecati na proizvode koji će postati održiviji - objasnio je Renaud, dodajući kako je ista tehnologija korištena za zdravstvenu industriju gdje je implementirana tzv. GS1 data matrica. ''Imamo 70 zemalja u svijetu koje imaju propise koji zahtijevaju korištenje GS1 podatkovne matrice za identifikaciju farmaceutskih proizvoda ili medicinskih uređaja. Ne samo da štedite novac boljim logističkim procesima u bolnici, već možete poboljšati i sigurnost pacijenta jer točno znate koji lijek je dan kojem pacijentu''.

