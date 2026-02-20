'Pošast' u trgovinama: Uzmu vam novce čak i ako ništa ne kupite, evo zašto trgovci ovo rade

Fenomen koji ljuti trgovce širom svijeta, poznat kao "krađa savjeta" ili showrooming, postao je ozbiljan problem u Njemačkoj, a nedavne mjere poduzete od strane trgovaca već izazivaju reakcije. Naime, kupci sve češće dolaze u trgovine, isprobavaju proizvode, konzultiraju se sa stručnjacima, a zatim iste proizvode naručuju putem interneta po nižim cijenama, piše Fenix.

Jedan od trgovaca koji se suočavao s ovim problemom je obiteljska tvrtka Kranz, koja prodaje školske torbe u Bochumu i Hagenu. Vlasnica Stefanie Kranz opisuje situaciju: -Posvetili bismo kupcima sate, savjetovali ih, a oni bi u međuvremenu na svojim mobitelima tražili jeftinije opcije. To nas je jako ljutilo- rekla je Stefanie.

Kako bi se borila protiv ovog problema, trgovina je odlučila uvesti naknadu za stručno savjetovanje u iznosu od 25 eura. Ako kupac na kraju odluči kupiti torbu, ta se naknada odbija od cijene proizvoda, a ako ne kupi ništa, novac ostaje trgovini kao kompenzacija za utrošeno vrijeme zaposlenika. Sličan model primjenjuje i trgovina Skate & Glide u Berlinu, koja također naplaćuje 25 eura za savjet bez obveze kupnje.

Ovaj fenomen, poznat kao showrooming, sve je učestaliji. Potrošači dolaze u fizičke trgovine kako bi isprobali proizvode i konzultirali se sa stručnjacima, ali na kraju naručuju jeftinije online. Ovaj trend nije ograničen samo na Njemačku. I slična iskustva dolaze iz drugih europskih gradova, uključujući Milano, gdje je sličan koncept uveden za ulazak na sportske događaje poput hokejaških utakmica, gdje se na ulazu plaća iznos za ulazak, a zatim je moguće kupovati proizvode unutar dvorane.

S primjerom iz Milana, s Olimpijskih igara za Slobodnu Dalmaciju javila se i jedna Splićanka koja je isprobala isti takav koncept u dvorani tijekom utakmice hokeja na ledu. -Na ulazu odmah očitaš karticu, skine ti se 25 eura, pa dalje kupuj. A nema ulaziti ‘mukte‘- kazala je.