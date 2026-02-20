Rijetki su oni kojima ne stvara nelagodu, a svaki deseti vozač se toga jezi: Jeste li i vi među njima?

Anketa provedena na 2000 vozača otkrila je kako gotovo petina njih, točnije 19 posto, sada vozi manje noću nego što je to činila prije dvanaest mjeseci. Podaci su još izraženiji kod žena, gdje su četiri od deset ispitanica, odnosno 41 posto, otišle toliko daleko da su zamolile prijatelja ili rođaka da ih vozi kako bi izbjegle putovanje nakon sumraka. Zbog straha od noćne vožnje, 22 posto svih vozača propustilo je društvena događanja, a ako su ipak prisiljeni sjesti za volan, čak 25 posto njih vozit će znatno ispod ograničenja brzine, paničareći zbog mogućnosti sudara.

Tvrtka Vauxhall, koja je naručila istraživanje, provela je i znanstveno ispitivanje s psihologom i stručnjakom za ponašanje vozača, dr. Nealeom Kinnearom, kako bi se istražilo može li tehnologija automobilskih svjetala ublažiti stres noćne vožnje. U ispitivanju su se uspoređivala Vauxhallova prilagodljiva Intelli-Lux HD svjetla, koja se nalaze na modelu Grandland, sa standardnim LED svjetlima drugog modela. Rezultati su pokazali da su se sudionici osjećali 28 posto samopouzdanije dok su noću vozili s prilagodljivom tehnologijom.

Ovaj osjećaj sigurnosti bio je popraćen i razlikama u fiziološkim reakcijama. Naime, sudionici su tijekom vožnje s naprednijim svjetlima zabilježili niži prosječni broj otkucaja srca i stabilniji srčani ritam. Psiholog dr. Neale Kinnear istaknuo je kako je istraživanje bilo usmjereno na vozače kojima nije ugodno voziti noću te da se, unatoč tome što sudionicima nije rečeno što se testira, pojavio vrlo jasan obrazac.

Vožnja istom noćnom rutom s Intelli-Lux HD svjetlima dosljedno je ocijenjena kao lakša, udobnija i manje zahtjevna u usporedbi s vožnjom sa standardnim LED svjetlima. "Također smo uočili porast spremnosti ljudi da voze noću s naprednijom tehnologijom. Sveukupno, nalazi upućuju na to da tehnologija osvjetljenja može značajno promijeniti osjećaj noćne vožnje, a za vozače kojima je vožnja nakon mraka neugodna ili stresna, to ima stvaran potencijal za podršku samopouzdanju i svakodnevnoj mobilnosti", izjavio je dr. Kinnear.

Istraživanje je također otkrilo da se 63 posto vozača brine da će ih zaslijepiti svjetla drugih vozila na cesti, dok 49 posto ne podnosi pomisao da ih u mraku zatekne loše vrijeme. Uz to, 24 posto vozača zabrinuto je zbog mogućnosti da udare životinju. Strah je značajno veći među ženama, pri čemu 11 posto njih priznaje da se osjeća uplašeno voziti nakon zalaska sunca, u usporedbi sa samo pet posto muškaraca.

Anketa, koju je proveo OnePoll.com, također je utvrdila da se 32 posto vozača napne i čvršće drži upravljač nego inače kada se nađu na cesti po mraku. Kako bi izbjegli vožnju slabo osvijetljenim cestama, 61 posto ispitanika vozilo je dužom rutom, a 31 posto njih spremno je dodati više od deset minuta na svoje putovanje samo kako bi zaobišli takve dionice. Eurig Druce, glasnogovornik Vauxhalla, dodao je: "Testiranjem u stvarnim uvjetima vožnje, jasno vidimo prednosti naprednijih prednjih svjetala u usporedbi sa standardnim LED svjetlima, pomažući vozačima da se osjećaju ugodnije i sigurnije tijekom noćnih putovanja."