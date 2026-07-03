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ŠTO ZAGREB NUDI?

Cijena stana u gradu udaljenom tri sata od Zagreba izazvala raspravu: 'Imamo bugarski standard, a cijene veće nego u Švicarskoj'

Novim porezom na nekretnine bit će obuhvaćene kuće i stanovi za iznajmljivanje
Luka Stanzl/PIXSELL
Autori: Večernji.hr, Nikolina Orešković
03.07.2026.
u 07:00

U drugom se dodaje da je "pola Italije jeftinije od Hrvatske". Korisnik kaže da cijena kvadrata u Bariju, Anconi i Torinu u prosjeku ide od 1500 do 2300 eura.

Naišao je na oglas za trosobni stan u Grazu za 190.000 eura pa se pitam, kaže korisnik Reddita, što se za taj novac može dobiti u Zagrebu. "Kao relativno mlada osoba koja nema svoj stan pitam se koliko ima smisla dizati nekakav kredit i uzeti garsonijeru u Zagrebu dok na tri sata vožnje za istu cijenu imaš obiteljski stan", objašnjava pitajući zajednicu što misle da Zagreb nudi da opravda tu cijenu i imaju li vi primjere cijena nekretnina u zapadnim zemljama te jesu li skuplje ili jeftinije.

"Dok je ovaca bit će i vune. Realno, da Hrvati znaju njemački, pitanje tko bi htio živjeti u Zagrebu za te pare. Graz je uređen gradić, 13. i 14. plaća. Tamo kreneš radit u Lidlu s tri riječi njemačkog i hop, 2400 netto plus svi bonusi i ne može se tamo neka Jasna iz skladišta derati na tebe i gaziti te. A ako si obrazovan i radiš neki uredski posao, samo nebo ti je granica. Dok ovdje navlačiš 1300-1600 eura s nekim premium poslovima (uredski, visoka stručna sprema), a živiš kao crkveni miš ako nemaš svoju nekretninu ili je nisi kupio prije Covida", piše u jednom od komentara.

U drugom se dodaje da je "pola Italije jeftinije od Hrvatske". Korisnik kaže da cijena kvadrata u Bariju, Anconi i Torinu u prosjeku ide od 1500 do 2300 eura. "Naravno, ima i puno skupljih gradova ali u pravilu je bolje kupiti stan u Trstu nego u Rijeci".napominje.  Javio se i netko tko razmišlja o preseljenju u Graz. "Imam nešto u kešu + kredit i mogu kupiti stan za 150 do 200.000 u Grazu, a u Zagrebu realno nema ništa za taj novac. Da su nam austrijske plaće ne bi ništa rekao, a ono bugarski standard, a cijene veće nego u Švicarskoj", zaključuje. 

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje
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Ključne riječi
reddit nekretnine stanovi Graz Zagreb

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