Želite izbjeći crve u trešnjama? Jednostavan trik traje svega pola sata i efikasno rješava problem

Trešnje su omiljena ljetna poslastica, ali ponekad mogu sadržavati crviće koje ih čine manje privlačnima za konzumaciju. Iako ptice i kukci također uživaju u trešnjama, oni često polažu jajašca unutar plodova, stvarajući tako izvore hrane za svoje potomstvo.

Otkrivanje ličinki prije jela nije jednostavno jer mala rupica na kori rijetko bude vidljiva. Najsigurniji način da izbjegnete konzumiranje crva je prepoloviti ili prerezati trešnje na četvrtine. Alternativno, trešnje možete staviti u zdjelu s vrlo hladnom vodom na oko 30 minuta. Ličinke i crvi ne podnose hladnoću, pa će izroniti na površinu. Ako želite dodatnu sigurnost, postupak možete ponoviti s novom količinom ledene vode, koju nakon toga možete iskoristiti za zalijevanje biljaka, piše t-online.

Iako je neugodno pojesti ličinku ili crva, to nije štetno za zdravlje. Kukci ugibaju u kontaktu sa želučanom kiselinom i ne predstavljaju opasnost. Da biste izbjegli neugodne iznenađenja, prije jela provjerite trešnje na rupice, prepolovite ih ili ih stavite u hladnu vodenu kupelj. Pojedete li kukca slučajno, to ne ugrožava zdravlje.