Samsung Galaxy S26 Ultra – genijalni trik privatnosti podiže dojam Android šampiona

Svake godine ovo je jedan od najiščekivanijih mobitela, pogotovo ako pripadate Android spektru korisnika pametnih telefona. Mobilna industrija svakako jako dobro prati što radi Samsung i koje će inovacije donijeti u svoju novu seriju flagship mobitela. Imao sam priliku proteklih tjedana isprobati najjači iz Samsungove nove Galaxy serije: Samsung Galaxy S26 Ultra (u Hrvatsku stigao po cijeni od 1449 eura). Popularnost Samsungove Ultre svakako svjedoči da smo još uvijek u trendu gdje mnogi korisnici žele jake pametne telefone s velikim ekranima, a kada tu još dodate Samsungov potpis onda je tu kao i obično ubačeno sve najbolje što Korejci nude, pogotovo pouzdan i stabilan softver, izvrsne performanse i odlične kamere.

Imam dojam da je ove godine Samsung izvukao plan iz Appleove marketinške knjige, pa lansirao novi proizvod bez puno hardverskih inovacija, a opet ga zapakirao kao nešto vrlo cool što jednostavno želite imati i koristiti. Ovdje je to uključivanje "prikaza privatnosti", prve značajke na mobitelima uopće kojom vrlo efektno skrivate sadržaj s ekrana od znatiželjnih pogleda drugih koji su u vašoj neposrednoj blizini. Da se poslužim "startrekovskom" terminologijom, imate mogućnost "cloakati" ekran nove S26 Ultre i dok vi i dalje normalni vidite i čitate s ekrana, onaj tko istovremeno gleda po vašem mobitelu iz bočnog kuta neće skoro ništa vidjeti, odnosno vidjet će samo zasivljen/zamračen ekran.

Ovdje vam doduše nije potreban komandant Data da probije "cloaking" Klingonaca, nego je dovoljno da netko stane iza vas, odnosno gleda preko ramena i čarolija je raspršena. Ipak, ovo također nije samo neka usputni zgodni trik za marketinške poruke, nego doista vrlo zanimljiv i koristan iskorak u cijeloj mobilnoj industriji i vjerujem da mnogi proizvođači mobitela sada u svojim laboratorijima 'razbijaju' ekrane i piksele pokušavajući stvoriti slične ili još bolje zaštite privatnosti ekrana.

Uključivanje i korištenje ove značajke funkcionira jako dobro i efektno. U opcijama se nudi i "maksimalna zaštita privanost", a ta mi je razina jedina dovoljno kvalitetna za primjenu takvog štićenja sadržaja s ekrana. Može se birati specifično koje aplikacije želite zaštiti, kao i situacije kada ukucavate PIN ili dobivate notifikacije.

I onda stvarno nema šanse da vam netko čita poruke s ekrana dok bezbzrižno chatate na WhatsAppu u tramvaju, busu, vlaku... Bar dok vam netko gleda mobitel iz bočnog kuta. Potrebno je i malo navikavanja. Prvo, cijeli ekran vam se malo zasjenča kada uključite prikaz privatnost, kao da ste aktivirali sivi filter ili "force shield", kad sam se već zapleo u Star Trek svijet... Ako vam to 'sivilo' smeta, možete tome malo doskočiti povećavajući svjetlinu ekrana jer pritom se neće isključiti prikaz privatnosti. Kako to sve izgleda možete pogledati u sljedećem videu:

Drugo, najbolje je da si po želji palite ili gasite tu funkciju pa da ipak iskoristite najbolje od kvalitetnog zaslona. Meni se često dogodilo da sam i zaboravio da mi je opcija ostala uključena, ali mi nije vizualno ugodno dulje koristiti mobitel u tom režimu rada. Recimo, ne želim gledati Netflix u takvim uvjetima prikaza ekrana. Značajka se aktivira u postavkama kad odete na "zaslon", a super je što se ta opcija može aktivirati i prečicom iz padajućeg panela (na samom dnu tog prikaza).

OK, ali vratimo se dalje samom uređaju i što je novo ove godine. Dizajn je ostao gotovo identičan i vrlo prepoznatljiv još od modela S22 Ultra, kutevi su sada još malo zaobljeniji nego na S25 Ultri koja je razbila starije (oštre) ravne kuteve. Okvir kućišta je sada opet aluminijski nakon što su prošla dva izdanja bila od legure titanija. Cijeli mobitel je malo lakši (za 4 grama) i nijansu tanji od lanjskog modela (za 0,3 mm). Ali, svakako preporučam da odmah kupite i maskicu za uređaj, jer i ove godine je kućište izuzetno sklisko i često sam imao dojam da će mobitel izletjeti iz ruku. Također, mrvicu mi je i pretanak za ergonomiju tipkanja kad mobitel držim u obje ruke pa je to s maskicom ipak puno lakše.

Na poleđini kućišta tri velika objektiva sada strše još malo više jer su sada dobili postolje za koje još ne mogu procijeniti jel će skupljati manje ili više prašine od prošle varijante bez toga. U svakom slučaju zbog tog novog postolja mobitel će vam sada više klackati po stolu dok kucate po njemu ako pritom nemate stavljenu maskicu. Sve tipke i utori su ostali jednaki kao na S25, a tu je i dalje i S Pen olovka za koju sam se neopravdano pribojavao da bi mogla i prestati postojati na Ultri nakon što je izgubila Bluetooth podršku (i dalje je nema).

Galaxy S26 Ultra očekivano briljira u performansama i softveru, ovdje je novi Qualcommov flagship čipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 koji je dodatno optimiziran i pojačan baš za Samsungove Galaxy mobitele. Ultra dolazi s One UI 8.5 (Android 16), prepunim generativne umjetne inteligencije. Imate na izbor čak tri ugrađena AI chatbota, poput Google Gemini, obnovljenog Samsungovog Bixbyja te Perplexity, kao i nove prediktivne AI značajke koje Samsung vode u vrh po iskoristivi umjetne inteligencije na mobitelima. Možete koristiti transkripciju, uređivanja slika i videa. Pomoćnik poziva može blokirati spam pozive tako što odgovara umjesto vas i pita pozivatelja razlog poziva. No, sve to može biti davati i malo previše mogućnosti i kada ih ne trebate. Aktiviranjem glasovnih mogućnosti tijekom poziva su mi iskakale obavijesti poput one da moram skinuti američku verziju engleskog jezika ako želim da me mobitel točno čuje... Tu je gomila AI opcija, neke podržavaju i hrvatski jezik, ali za većinu ćete još trebati engleski.

Samsungova značajka 'Now Nudge' prikuplja podatke iz raznih aplikacija i nudi prijedloge iznad tipkovnice u aplikacijama, recimo u WhatsAppu kada chatate. Predlaže nedavne fotografije, događaje iz kalendara i druge informacije, a sve u pokušaju da predvidi vaše potrebe i asistira vam u bržoj izvedbi. Možete tako brže neki svježi dogovor zapisati u kalendar. Iznimno je pohvalno da Samsung nudi čak sedam godina nadogradnjih softverskih sustava i sigurnosnih zakrpa, što je više od velikog dijela konkurencije. Nisam baš siguran da će netko isti mobitel koristiti sve do 2033., ali svakako treba pohvaliti tako dugotrajnu podršku.

Fotografije snimljene mobitelom Samsung Galaxy S26 Ultra: Sagrada Familia

Važno pitanje svakog mobitela danas je kakve su kamere, a obzirom na Samsungov standard i ovdje su odlične. Iako, moram reći da nema sad tu nekog posebnog iskoraka u odnosu na lanjsku S25 Ultru. Dio objektiva je dobio hardverska poboljšanja, a to se posebno odnosi na glavnu kameru od 200 megapiksela i telefoto od 50 megapiksela i 5x optičkim zumom. Naime, obje te leće sada imaju veći otvor blende što donosi više svjetla i pomaže u boljim fotografijama snimanima noću i u uvjetima slabijeg osvjetljenja. Snimao sam po noći zgradu Sagrada Familije u Barceloni i vrlo sam zadovoljom rezultatima.

Još fotografija snimljenih mobitelom Samsung Galaxy S26 Ultra

Pogodio sam i trenutak kada su isključeni reflektori koji obasjavaju masivnu katedralu. Čak i u takvim uvjetima, kada je crkva praktički u mraku u 23 sata navečer, Samsungova nova Ultra je vrlo uspješno "rasvjetljavala" prizor ispred mene. Ultraširoka kamera u takvim uvjetima prva popušta pa bez dobre rasvjete se na rubu primijete mekši tonovi i početak zamućivanja. I dalje sam i tim objektivom imao dobrih kadrova, iako se tada čine malo izvještačeno.

S glavnom kamerom je to puno prirodnije i efektnije. U tom mraku zumiranje je bilo manje efektno, nego dok sam zumirao pod svjetlošću reflektora. A jasno ne može se mjeriti sa zumiranje po danjem svjetlu koje je i ove godine izvrsno. Fotografije po danjem svjetlu su odlične s jako dobrim kontrastom i prirodnim bojama, a nova telefoto kamera izvrsna je i za portretne fotografije kada sada opet daju bolji efekt bluranja okoline.

Selfie kamera je dobra, iako bez poboljšanja, gotovo je nepromijenjena od lani (sada može uhvatiti i širi kut). Sasmsung sve više polaže fokus i na kvalitetu videa koji je sada još malo stabilniji. Nova je značajka mogućnost zaključavanja horizontalnog kadra u ravnini čak ako sam mobitel ne držite stalno ravno.

Ono gdje nisam posebno zadovoljan je baterija s kojom Samsung još malo kasni za kineskim konkurencijama po pitanju autonomije i kapaciteta. Ono što jest super je što su sada uspjeli ubrzati punjenje baterije. Za 15 minuta napunilo mi se gotovo 50 posto baterije, za 30 minua 78 posto, a do 100 posto trebalo mi je tek 54 minute (lani mi je trebalo 65 minuta).

Baterija mi je gotovo uvijek izdražala cijeli dan, ali obično pritom ne bih skupio više od cca 5 sati uključenog ekrana (do maksimalnih cca 6 sati s umjerenim korištenjem). Za dva sata gledanja serija na Netflixu (stereo zvučnici su jako dobri) potrošilo mi se 11 posto baterije. Nekada sam uspio s jednim punjenjem proći i dan i pol korištenja, ali ako bih koristio mobitel zahtjevnije, recimo s više fotografiranja, baterija bi se brže trošila.

Ponovit ću da ove godine Galaxy S26 Ultra ne donosi pregršt noviteta, no i dalje je to izvrstan mobitel koji je jako dobro zaokružen na svim poljima i visoki standard na kojeg možete računati.

PLUSEVI

Fantastičan prikaz privatnosti ekrana (jedini mobitel koji to ima)

Odlična glavna i telefoto kamera

Najbrži Android čipset

Čak sedam godina softverske podrške i nadogradnji

Odličan i stabilan softver

Brže punjenje baterije

Cijeli niz AI alata

Još uvijek ima S Pen olovku

MINUS

Visoka cijena

Nema puno velikih napredaka u odnosu na lanjski model

Možda čak i previše AI opcija

Za AI nedostaje lokalizacija jezika