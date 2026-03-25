Kineski sat nas je oznojio, ali i doveo brže do cilja: Što sve može Huawei GT Runner 2

Tržište pametnih satova postalo je vrlo zasićeno i konkurentno baš poput pametnih telefona pa nije lako izabrati samo jednog favorita. Sve više proizvođača trudi se naći svoju nišu i specijalizirati u određenom segmentu. Najnoviji takav pokušaj iz kineskog Huaweija koji svake godine izbaci cijeli niz satova jest Huawei Watch GT Runner 2 koji u Hrvatsku stiže po cijeni od 399 eura (prodaja kreće od kraja ožujka). Već iz imena lako možete pogoditi da je ovo uređaj namijenjen ljubiteljima trčanja. Runner 2 odličan je mali pametni sat koji mi se svidio već na prvi pogled, ima baš atraktivan dizajn, a onda sam se još više oduševio kad sam stavio sat na ruku iz očiglednog razloga: sat je vrlo lagan, ima samo 34,5 grama (43,5 grama s remenom) i pravo je osvježenje nakon nekih težih satova koje sam morao i skidati s ruke nakon nekoliko dana nošenja. Sat je udoban na zapešću, izdržljiv i ono najbitnije - koristan pri vježbanju.

Kinezi kažu da je to najlakši metalni sat za trčanje na svijetu. Huawei je poznat da na svojim satovima ima i po stotinu značajki za vježbanje što je i ovdje slučaj, ali ovdje su jasno krenuli maksimalno izaći u susret trkačima. Sat je manji, lakši, baterija može potrajati i do dva tjedna, ima precizan GPS i hrpu AI opcija za podršku i edukacija trkača bilo da ste potpuni početnik ili malo iskusniji trkač. Sve ove stvari ipak se najlakše prate u povezanoj aplikaciji na mobitelu Huawei Health. Ne morate koristiti Huawei mobitel, sat podržava i druge Android mobitele, kao i iOS uređaje. Posebno se ističe podrška za planiranje kako se možete čim bolje pripremiti za istrčati - maraton! Praktički kao da imate AI trenera za trčanje, s maratonskim načinom rada koji pomaže trkačima planirati trening, pratiti tempo te dobiti preporuku kada jesti i piti tijekom utrke.

Foto: Danijel Lijović

Unatoč laganoj konstrukciji GT Runner 2 dizajniran je da izdrži zahtjevne uvjete. Kućište od legure titanija debelo je samo 10,7 milimetara, a prekriveno je Kunlun staklom za koje Huawei tvrdi da je 20 puta otpornije od običnog stakla. Također ima IP68 certifikat otpornosti na vodu i prašinu. Čini se doista dosta čvrstim i otpornim na usputne udarce ili grebanja. U par tjedana korištenja nisam zamijetio nikakvih oštećenja niti ogrebotina, a nije ostavio ni otiske od nošenja na zapešću. Kućište ima izgled sličan nehrđajućem čeliku uz nekoliko narančastih detalja na okviru i oko tipki. Izgleda atraktivno, a i remen različitih boja (narančasta, ljubičasta, bijela) daje mu poseban karakter. Jedna mana je što sat dolazi u samo jednoj veličini od 43 milimetra, nekim korisnicima bi mogao poslužiti i veći promjer, ali meni je to dobar kompromis jer veći sat bi znači i veću masu. Lijepi 1,5-inčni AMOLED zaslon izuzetno je važan za sat namijenjen trčanju – i ovdje ne razočarava. Unatoč manjoj veličini u odnosu na neke konkurente, visoka svjetlina osigurava odličnu vidljivost u svim uvjetima. Ima vršnu svjetlinu od 3.000 nita što je dovoljno za očitavanje podataka i na izravnom sunčevom svjetlu i po tome je usporediv s najboljim satovima na tržištu.

Always-on zaslon također radi dobro, s jasno prikazanim ključnim informacijama uz smanjenu potrošnju energije. Ugrađeni zvučnik je solidan za reprodukciju MP3 datoteka, ali mikrofon je nešto slabiji. Jedno punjenje omogućuje do 32 sata trčanja na otvorenom ili do 14 dana uobičajene upotrebe što je izvrsna autonomija. U svakodnevnoj praksi s umjerenim korištenjem mi se po danu trošilo cca 10 posto baterije. Za 20 minuta punjenja (bežično na Huawei postolju) napunilo mi se 52 posto baterije, za 30 minuta 67 posto, za 40 minuta 81 posto, a za 100 posto treba nešto manje od sat vremena.

Kao i na ostalim Huawei uređajima softver je kućne proizvodnje (HarmonyOS) i nema Googleovih servisa pa nema opcije za Google Pay (niti Apple Pay), ali podržava NFC plaćanje putem Curve Paya. Ima tu internih aplikacija, ali ne možete do cijele lepeze vanjskih aplikacija i servisa. Koristila bi i ugrađena svjetiljka. Sat uključuje i zdravstvene značajke koje i obično imate na Huawei satovima, uključujući praćenje otkucaja srca, razine kisika u krvi, EKG (uz pritisak prsta od 30 sekundi), frekvencije disanja, sna i stresa. Ima tu i zgodnih mogućnosti poput toga da možete fotografirati kamerom mobitela izravno sa sata. Dostupan je u tri boje i dolazi s dvije narukvice: laganom tkanom narukvicom s vodoodbojnim premazom i sportskom narukvicom od sintetičke gume. Kao što sam spomenuo ima tu puno već poznatih značajki poput pregršta informacija uz praćenje kvalitete spavanja. Rekao bih čak i previše, ali zanimljivo mi je uvijek ispratiti koliko uhvatim dubokog sna, pogotovo u kontinuitetu, a kao što sam spomenuo ranije sat je lagan pa nije problem nositi ga na ruci tijekom spavanja.

Ipak, ovaj sat najviše je namijenjen aktivnim korisnicima. Isprobao sam ga i na svoja dva ligaška teniska meča i bilo mi je zanimljivo ispratiti različite podatke. Sat je jako dobro 'upratio' da sam na prvom meču više "radio" i više kalorija potrošio. I to ne samo zato što je prvi meč potrajao 7 minuta dulje što nije velika razlika, nego sam doista se i više morao fizički pomučiti u meču iz jednostavnog razloga što sam preko mreže imao i jačeg suparnika. Runner 2 kaže da sam u prvom meču potrošio ukupno 1035 kalorija, a u drugom meču 742 kalorije.

Od 72 minute prvog meča, čak 38 minuta sam proveo u "ekstremnoj" fazi uz visoku ocjenu stresa i aerobnog (4,1 od maksimalnih 5) i anaerobnog treninga (4,2) što bi značilo da sam toliko vremena proveo u visokom ritmu, a puls mi je išao do maksimalnih 176 otkucaja srca u minuti (prosječno 153 otkucaja).

U drugom meču koji je potrajao 65 minuta sam morao manje intenzivno trčati jer sam ipak igrao protiv relativno slabijeg suparnika, što je bilo zorno vidljivo po tome što sam potrošio samo 1 minutu u ekstremnom režimu, a ocjene stresa bile su puno niže (3,1), a puls je otišao do maksimalnih 155 otkucaja (prosječno 131). Razlika u intenzitetu se jasno vidjeli i u preporuci za vrijeme oporavka - nakon prvog meča dobio sam preporuku za 63 sata za odmor, a nakon drugog meča poštedu od samo 13 sati! Ipak, nakon oba meča sam bio sretan jer sam u oba i pobijedio.

No, kako koljena čuvam za trčanje na tenisu, nagovorio sam kolegicu Teu da odradi jači trening i "odvede" sat na trčanje od 5 kilometara jer ipak je ovaj sat namijenjen baš za to. Tako da u ostatku teksta kolegica donosi svoj dojam i iskustvo.

5 kilometara s Runner 2: 'Bez sata ne bih izdržala cijelu dionicu'

Do sada iskreno nikada nisam koristila pametni sat za trčanje. Ne trčim toliko često da bih ranije vidjela stvarnu potrebu za takvim uređajem, a uvijek mi je to nekako djelovalo kao nešto što koriste profesionalci. Međutim, moram priznati da sam se ugodno iznenadila. Sat me zaista 'uvukao' u praćenje vlastitih fizičkih sposobnosti i napretka, do te mjere da sada imam dodatnu motivaciju trčati sve više kako bih vidjela koliko mogu napredovati i koje ciljeve mogu postići.

Istrčala sam 5 kilometara koristeći opciju probnog trčanja i može se reći da je bilo - jedva! Ako je suditi po otkucajima srca, koji su u jednom trenutku dosegnuli čak 196, bilo je to poprilično zahtjevno iskustvo, a tako je i bilo, moram priznati. Upravo mi je ta funkcija praćenja otkucaja srca bila ovdje jedna od najboljih značajki, tijekom cijelog treninga imate uvid u stanje, a na kraju dobijete grafički prikaz iz kojeg možete jasno vidjeti kada su otkucaji bili najviši i kako su se kretali tijekom aktivnosti.

Jedna mala napomena za buduće korisnike: kada dođete do 5 km, trening se neće automatski zaustaviti, iako sam ja to u početku očekivala. Sat nastavlja mjeriti vrijeme i udaljenost, pa moj rezultat od 37 minuta uključuje i dodatne minute dok sam pokušavala shvatiti kako zaustaviti trening, tako da možemo reći da sam dionicu od 5 kilometara zapravo otrčala u 30 minuta. Šalu na stranu zaustavljanje je vrlo jednostavno, pritiskom na tipku s desne strane završava se aktivnost. Iako me to u početku malo frustriralo, kasnije sam shvatila da ima i prednosti, ako imate još energije, možete jednostavno nastaviti trčati bez prekida.

Na prvu mi se činilo da sat ima puno opcija i da će biti kompliciran za korištenje, no vrlo brzo se snađete. Nudi zaista širok raspon aktivnosti, od trčanja (na otvorenom i u dvorani), probnog trčanja, planinarenja, plivanja (u zatvorenom i otvorenom prostoru), pa čak i triatlona. Sve informacije koje sat prikuplja automatski se sinkroniziraju s mobitelom, gdje možete detaljno pratiti svoju statistiku, napredak i rezultate.

Ono što mi je posebno korisno kao početniku jest mogućnost da sat, na temelju dosadašnjeg trčanja, kreira personalizirani plan treninga. Primjerice, može vas voditi prema cilju da u određenom vremenu istrčite 10 kilometara. Uz ovakav sustav praćenja i motivacije, to mi djeluje kao ostvariv cilj čak i za mene. Također, sat ima opciju analize položaja tijela tijekom trčanja. Može vam pokazati na koju se stranu više naginjete i na što trebate obratiti pažnju kako biste poboljšali tehniku.

Još jedna stvar koja me stvarno iznenadila jest što vam sat izračuna koliko vam je potrebno za oporavak nakon treninga. Nakon moje utrke pokazao mi je, primjerice, da bih se trebala odmarati čak 52 sata. I moram priznati, poslušala sam ga i stvarno uzela pauzu, vjerojatno budem i više od 52 sata.

Moram istaknuti i onu motivacijsku komponentu sata. Iskreno, imam osjećaj da bez njega možda ne bih uspjela istrčati cijelu dionicu. Iako je riječ 'samo' o satu, tijekom trčanja imate osjećaj kao da niste sami, stalno vas prati, mjeri i daje povratne informacije. Postavite si, primjerice, cilj od 30 minuta za 5 km, a sat vas tijekom trčanja obavještava jeste li u zaostatku ili držite tempo. Svaki kilometar posebno označi zvučnim signalom i glasovnom obavijesti, što je iznimno motivirajuće, taj osjećaj kada čujete '2 kilometra' zaista vas pogura dalje. Stalne povratne informacije, analize i svijesti o vlastitom napretku čini trčanje dinamičnijim i zanimljivijim. Upravo ta neposredna analiza koju sat pruža daje dodatni poticaj i osjećaj kontrole, što u konačnici ubrzava i olakšava cijeli proces trčanja.

PLUSEVI

Lagan i ugodan za nošenje

Atraktivan ekran

Odlično trajanje baterije

Pouzdan GPS

Odlična podrška za praćenje trčanja

Podrška i preporuke za planiranje maratona

Niz drugih značajka za vježbanje i mjerenje

Praćenje rute

MINUSI

Ne podržava Google Pay (samo Curve Pay)

Ograničenost vanjskih aplikacija

Dolazi u samo jednoj veličini

Nema svjetiljke

Može se lako izgubiti u pregršt opcija za trčanje