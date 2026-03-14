Moći će čitati sve vaše poruke: Ova društvena mreža potajno mijenja pravila

Instagram je odlučio ukloniti end-to-end enkripciju (E2EE) iz svojih poruka, a kako bi izbjegli veliku buru na internetu, iz Instagrama ovu veliku promjenu nisu najavili putem priopćenja za medije ili objave na blogu. Umjesto toga, kako prenosi GSM Arena, tvrtka je u tišini ažurirala svoju stranicu za pomoć korisnicima, gdje sada stoji da E2EE više neće biti podržan nakon osmog svibnja.

Iz servisa su na istoj stranici poručili korisnicima što im je činiti. "Ako imate razgovore na koje utječe ova promjena, vidjet ćete upute o tome kako možete preuzeti sve medije ili poruke koje biste možda željeli sačuvati."

End-to-end enkripcija, podsjetimo, osigurava da "samo vi i osobe s kojima komunicirate možete vidjeti ili čuti ono što je poslano, i nitko drugi, pa čak ni Meta". S obzirom na to, korisnici moraju uzeti u obzir činjenicu da će od devetog svibnja Meta moći vidjeti i čitati sve što šalju ili primaju putem Instagrama. Posljedično, to će moći i vlade koje od Mete zatraže uvid u korisničke podatke, što predstavlja značajan zaokret u politici privatnosti ove popularne društvene mreže.