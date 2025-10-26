Kineski pametni sat koji može zaroniti čak 150 metara: Ima samo jednu manu

Ubacit ćemo sve što imamo, a sve to onda još zapakirati u luksuzno kućište za kojim će svi okretati oči. Otprilike ovako je moglo biti na sastanku razvojnog tima Huaweija kad su planirali svoju najveću i najbogatiju liniju pametnog sata Huawei Watch Ultimate 2. Sada u svojoj drugoj generaciji ovaj je pametni sat postao zamamni statusni simbol koji kombinira eleganciju sa sportskim duhom. Ovaj me sat osvojio na prvu svojim izgledom. Koristio sam plavo-bijelu verziju (postoji i crna) i stvarno su lijepo dotjerali i izglancali i kućište i sam ekran, koji doslovce bliješti.

Kućište se doima vrlo čvrstim i izdržljivim, napravljeno je od legure tekućeg metala na osnovi cirkonija koja je puno otpornija na koroziju, s dvobojnim keramičkim okvirom i safirnim staklom za dodatnu otpornost. Odmah je važno istaknuti da je ovo velik i težak uređaj i nije za svakoga, pogotovo ne za one s manjim zapešćem. Dimenzije sata su 47,8 mm × 47,8 mm × 12,9 mm (crna verzija ima još i nešto veći promjer od 48,5 mm). Sat ima masu od 80,5 grama, i to samo bez remena.

Foto: Danijel Lijović

Ova lijepa plavo-bijela verzija s gumenim remenom koji sam koristio na kuhinjskoj vagi težila je 110 grama. U kutiji je i zamjenski metalni remen od titanija, a taj remen samostalno teži čak 50 grama. Dakle, gotovo kao da na zapešću nosim manji mobitel pa sam nakon nekoliko dana počeo osjećati zamor na ruci.

Rekao bih da je ovaj sat ponajprije namijenjen svima koji obožavaju aktivnosti na otvorenom, trčanje, vježbanje, kampiranje, plivanje i posebno – ronjenje obzirom da dolazi i sa profi značajkama te može pretrpjeti ronjenje do čak 150 metara dubine!. Huawei je uspio napraviti izdržljiv sat za avanturiste s puno korisnih, pa i zabavnih sezona, a pritom nije nimalo izgubio na atraktivnosti dizajna. To dolazi i s visokom cijenom, model koji sam isprobao stoji čak 999 eura, a crna je verzija 100 eura jeftinija.

Foto: Danijel Lijović

S desne strane su dva gumba, a lijevo gore još jedan. Programirajuća kruna je odlična, s finim detaljima i ugraviranim znakom Huaweija. Okreće se vrlo precizno s ugodnim pratećim taktilnim odzivom. Vrteći krunicu uz uho, imao sam osjećaj kao da namještam kazaljke na nekom fensi mehaničkom satu na navijanje. Za razliku od hvaljenog Huawei Watcha GT 6 Pro, ovaj model Watch Ultimate 2 uz krunicu ima još dva dodatna izbočena gumba, oba donekle programabilna. Donji desni gumb služi kao prečac do tri značajke/aplikacije po vašem izboru (npr. povijest poziva, zdravstveni pregled, vježbe), dok se gornji lijevi može programirati za pokretanje načina praćenja ronjenja, ekspedicije ili golfa, ili za aktiviranje kompasa, barometra ili svjetiljke. Huawei ovdje nudi puno vlastitog softvera i odličnu povezanost s mobitelom (podržava i Android i iOS uređaje), ali ponekad nije izvedivo ili je kompliciranije dijeliti podatke s trećim servisima.

Foto: Danijel Lijović

Novi X-TAP senzor smješten je između krunice i desnog gumba. U osnovi je to drugi PPG senzor za mjerenje otkucaja srca i kisika u krvi, koji radi u paru s onim na dnu sata, kao što je to na ranijim najboljim ovogodišnjim Huaweijevim pametnim satovima. Postavljanjem prsta na bočni senzor, korisnik može pokrenuti zdravstvenu provjeru "Health Glance", koja u 60 sekundi generira izvještaj s do 11 pokazatelja, uključujući EKG, razinu stresa, zasićenost krvi kisikom (SpO2) i arterijsku krutost. Svi ti podaci prikazuju se na atraktivnom 1.5-inčnom LTPO 2.0 AMOLED zaslonu koji postiže vršnu svjetlinu do 3500 nita.

Već sam spomenuo da je Huawei ovdje ubacio najbolje od svojih tehnologija za pametne satove. Njihov novi TruSense sustav uz podršku X-TAP tehnologije i senzora visoke preciznosti nudi mogućnost praćenja gomile zdravstvenih parametara. Treba istaknuti da ovo nije medicinski uređaj, ali svima bih preporučio da više prate svoje zdravlje i tjelesne funkcije. Ovdje se, među ostalim, nudi kontinuirano praćenje vrijednosti kisika u krvi, precizno mjerenje pulsa i kvalitete sna, broj otkucaja srca (vrlo precizno), temperatura kože pa čak i poneke "egzotične" stvari poput krutosti arterija. Sat će vas i sam upozoriti, recimo, tijekom mjerenje otkucaja srca da ne može predvidjeti srčani udar, ali ovdje stvarno ima puno zanimljivih podataka. Jak je adut da je još unaprijeđen sustav pozicioniranja, što je sjajna vijest za sve koji vole trčati raznim rutama.

Foto: Danijel Lijović

Nova verzija nudi neke profesionalne mogućnosti komunikacije tijekom ronjenja. Sat podržava podvodnu komunikaciju temeljenu na sonaru, za sigurnije ronjenje. Nudi vodootpornost do čak 150 metara dubine, što je prilično impresivno uz napredne funkcije za komunikaciju pod vodom. Impresivno zvuči i funkcija sonar komunikacije koja omogućuje slanje unaprijed definiranih poruka i emotikona drugim kompatibilnim satovima unutar dometa od 30 metara. Nisam ronio s ovim satom, ali se jesam malo igrao s ovim opcijama i slao poruke.

Rekao bih da su Kinezi ovdje malo i pretjerali jer, recimo, ima previše emotikona – od smajlića koji se cereka, prsta gore, lika koji se mršti, jednog koji se smrzava do niza ikonica različitih riba. To mi izgleda malo komplicirano za neke trenutke kada želiš na brzinu poslati jasnu poruku. Isto je i s izborom za slanje predefiniranih poruka, i njih je previše, prve su "izbjegavaj udaranje nogom", "drži se uz mene", "provjeri kisik", a tek onda su u popisu dalje "prekini zaron", "smiri se"... A još dalje trebate vrtjeti krunicu da bi se stiglo do "trebam pomoć!" pa još niže "zovi u pomoć".

Foto: Danijel Lijović

Ali, postoji i ta treća opcija SOS funkcija za hitne slučajeve pod vodom, s dosegom do 60 metara pa za hitne situacije ne trebate emotikone ni poruke. Ultimate 2 ima i solidnu bateriju kapaciteta 867 mAh. Autonomija bi mogla biti bolja, iz Huaweija kažu da će u standardnom načinu rada potrajati četiri, pet dana, dok s uključenim stalno upaljenim ekranom (AOD) izdrži tri dana. Kad sam manje koristio razna mjerenja na satu, sat mi je potrajao i gotovo sedam dana s jednim punjenjem. No, kada se više koristi GPS te drugi senzori, brže se i baterija troši, ali većinom vas ne bi trebala ostaviti na cjedilu. Uza štedljivi način može potrajati i do 11 dana. Ovo je svakako izvrstan uređaj visoke kvalitete, no visoka cijena i masa uređaja bit će minus dijelu korisnika.

Foto: Danijel Lijović

PLUSEVI

Atraktivan dizajn

Odličan ekran

Koristan X-Tap senzor

Precizniji GPS

Napredne značajke za ronjenje do 150 m

Komunikacija pod vodom

Solidna baterija

MINUSI

Visoka cijena

Pretežak za dio korisnika

Može biti gnjavaže zbog softverskog ekosustava