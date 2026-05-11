Do kraja godine ovi će automobili nestati s tržišta: Izbora je sve manje, kupci će biti u velikim problemima

Kupci koji još žele mali gradski automobil, pristupačan početni model ili klasični kabriolet uskoro će imati sve manje izbora. Veliki proizvođači ubrzano čiste svoje ponude i gase modele koji se, unatoč prepoznatljivosti, više ne uklapaju u novu računicu autoindustrije. Razlozi su sve viši troškovi proizvodnje, strože emisijske norme i strateški zaokret prema elektrifikaciji. Proizvođači se sve više okreću skupljim modelima s većom maržom, dok se automobili iz nižih cjenovnih razreda postupno povlače, piše Fenix.

Audi će se tako povući iz ulaznog segmenta. Iz ponude nestaju A1 i kompaktni SUV Q2. Model A1 u najboljim je godinama bilježio gotovo 30.000 prodanih primjeraka godišnje, no prodaja je u međuvremenu pala na manje od polovice. U Audiju smatraju da su marže u tom segmentu preniske za premium pozicioniranje brenda. Posebno je značajan i odlazak Q2, koji se gasi nakon gotovo 890.000 proizvedenih primjeraka.

Sličan trend vidljiv je i kod Hyundaija. Model i10, jedan od posljednjih klasičnih jeftinih gradskih automobila, odlazi s tržišta 2026. godine. Nekada je njegova početna cijena iznosila oko 10.000 eura, dok je posljednjih godina porasla na oko 15.000 eura. Električni nasljednik Inster kreće od oko 24.000 eura, što jasno pokazuje koliko se mijenja pojam pristupačnog automobila.

BMW zatvara poglavlje roadstera. Model Z4, koji se od 2018. proizvodio u Grazu, odlazi iz proizvodnje nakon više od 55.000 primjeraka. Budući da dijeli platformu s Toyotom GR Supra, i taj se model u sadašnjem obliku postupno gasi. Toyota planira zadržati ime Supra za budući električni model, dok BMW više ne priprema nasljednika za svoj otvoreni dvosjed.

Volkswagen se, pak, oprašta od posljednjeg kabrioleta u ponudi. T-Roc Cabriolet bit će povučen zbog slabih prodajnih rezultata, jer je njegov udio bio manji od 10 posto ukupne prodaje T-Roca. Time se prekida tradicija otvorenih Volkswagenovih modela duga više od 70 godina, a odluka bi mogla utjecati i na budućnost tvornice u Osnabrücku, koja je desetljećima bila povezana s proizvodnjom kabrioleta.

Sve ove odluke pokazuju u kojem se smjeru kreće automobilska industrija. Manje profitabilni segmenti nestaju, električni modeli preuzimaju prioritet, a kupci koji traže jeftin, jednostavan ili emocionalno drukčiji automobil imat će sve manje opcija. Klasični gradski automobili i kabrioleti, nekoć važan dio tržišta, sve više postaju žrtve nove automobilske ekonomije.