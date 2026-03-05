Naši Portali
Besplatan parking nakon 20 godina

Sud u ovom hrvatskom gradu ukinuo naplaćivanje parkinga, građani dobili 'poklon za Uskrs'

VL
Autor
Večernji.hr
05.03.2026.
u 21:40

Građani koji su već kupili godišnje parkirne karte neće ostati zakinuti. U slučaju ponovnog uvođenja naplate, njihove će karte biti produžene, dok će im u slučaju trajnog ukidanja naplate novac biti vraćen

Nakon više od dvadeset godina naplate, parkiranje u Đakovu trenutačno je besplatno. Odluka je to koja je iznenadila mnoge građane, osobito jer naplatu nije ukinuo Grad, nego sud. Kako prenosi Net.hr, naplata parkiranja prestala je nakon presude Visoki upravni sud, koji je izvan snage stavio odluku Gradskog vijeća iz 2019. godine.

Gradonačelnik Marin Mandarić objasnio je da odluka Gradskog vijeća nije sadržavala sve potrebne odredbe vezane uz sustav parkiranja. Dio ovlasti tada je prenesen na gradonačelnika, koji je pravilnikom detaljnije uredio zone i način naplate. Međutim, prema presudi suda, takve ključne odluke mora donositi predstavničko tijelo lokalne samouprave, odnosno Gradsko vijeće, a ne gradonačelnik samostalno. Vijećnica Ivana Francem, koja je zatražila ocjenu zakonitosti odluke, smatra da je presuda pokazala kako je gradonačelnik prekoračio svoje ovlasti donošenjem pravilnika temeljenog na odluci iz 2019. godine.

Gradonačelnik Mandarić tvrdi da je riječ o proceduralnom pitanju te ističe kako je u to vrijeme slična praksa postojala i u drugim gradovima, koji su također kasnije morali uskladiti svoje odluke sa zakonom. Ukidanje naplate izazvalo je različite reakcije među građanima. Dok neki smatraju da parkiranje ne bi trebalo naplaćivati jer su parkirališta javna infrastruktura koju su građani financirali, drugi upozoravaju da bi bez naplate moglo doći do većih gužvi i problema s pronalaskom mjesta.

Grad Đakovo sada priprema novu odluku o parkiranju koja je trenutačno u fazi javnog savjetovanja. Tijekom 30 dana građani mogu iznijeti svoje prijedloge i komentare, a jedna od mogućnosti je i potpuno ukidanje sustava naplate. Sigurno je tek da će uskrsni blagdani proći bez naplate parkiranja. Vijećnica Francem poručila je kako građani to mogu smatrati svojevrsnim “poklonom za Uskrs”.

Građani koji su već kupili godišnje parkirne karte neće ostati zakinuti. U slučaju ponovnog uvođenja naplate, njihove će karte biti produžene, dok će im u slučaju trajnog ukidanja naplate novac biti vraćen. S druge strane, povrat novca za već plaćeno parkiranje ili kazne neće biti moguć jer, kako objašnjavaju iz Grada, sudska odluka vrijedi tek od trenutka kada je donesena.

Ključne riječi
Đakovo parking

