Upalila se lampica u autu, a ne možete shvatiti u čemu je problem? Genijalan trik na mobitelu pomaže u trenu

Kada vam automobil želi nešto 'reći', to će napraviti uz pomoć instrument ploče. No, mnogima je problem protumačiti što točno znači neka od šezdeset različitih ikona koje se nalaze na ploči. Ljudi krenu tada listati priručnik vozila kako bi odgonetnuli o čemu se radi, no sada postoji jednostavnija opcija. Vlasnicima iPhonea njihov mobitel može pomoći u dijagnostici a sve što trebaju napraviti je fotografirati ikonicu koja se upalila. Značajka koja prepoznaje ta svjetla nalazi se u iOS-u 17.

Zatim otvorite tu fotografiju u svojoj fotogaleriji i prijeđite prstom prema gore. Tada će se pojaviti izbornik koji će sadržavati i funkciju Auto Symbol. Ako kliknete na njega, vaš iPhone će identificirati koje svjetlo upozorenja vam pokazuje i znat ćete što se događa. Odlična pomoć lijenima, ali ipak biste se trebali malo potruditi i naučiti što simboli na instrument ploči – znače, piše HAK Revija.