FOTO Slušalica za 20 eura i one 10 puta skuplje: 'Bi li ih preporučila? Apsolutno da'

Bežične Bluetooth ušne slušalice gotovo svakome danas vire iz ušiju. Lagane, kompaktne, za slušanje glazbe ili obavljanje telefonskih poziva. Gotovo da nema vlasnika pametnog telefona koji ga nije dopunio i bežičnim slušalicama. Ovom svestranom artiklu cijena prilično varira, ovisno o specifikacijama i logu brenda kojeg nosi. Isprobali smo neke od najjeftinijih, Meanit B20 po 9,90 eura, te stepenicu iznad - Jlab koje inače stoje 25 eura, no na sniženju smo ih uhvatili za 20 eura. Kad se već bavimo bežičnim ušnim slušalicama, provjerili smo i što za deset puta veću cijenu nude prestižne Appleove slušalice.

Nisu svake slušalice jednako izdržljive, niti svake jednako eliminiraju vanjsku buku Foto: Sandra Mikulčić

U osnovi, na svima njima možete slušati glazbu, preko njih obavljati telefonske razgovore, sve smanjuju buku koja dopire iz okoline. U čemu je onda razlika između ovih po 10, 20 i 200-tinjak eura? Zapravo, u puno toga. Prije svega, slušalice za 10 eura radile su nam kako treba samo tri mjeseca, a onda je jedna počela pucketati, pa je ubrzo potom i 'umrla'. U ta tri mjeseca nisu se baš pretrgle od posla, koristili smo ih umjereno: ne baš svaki dan, po maksimalno dva sata dnevno. Ove za 20 eura (testirali smo dvoje slušalica različitim intenzitetom) prije otkazivanja poslušnosti trajale su sedam mjeseci u intenzivnom režimu rada - svaki dan radile su po nekoliko sati, minimalno pet - odnosno nakon godinu dana umjerenijeg korištenja (skoro svaki dan, maksimalno dva sata dnevno) još uvijek rade besprijekorno. S druge su strane Apple slušalice koje se ni nakon dvije godine rada nisu umorile. Sve tri Bluetooth slušalice dolaze s kutijom za punjenje, koja ih ujedno čuva od oštećenja dok ih ne koristite.

Meanit B20 slušalice zahvaljujući ergonomskom dizajnu, u uhu ugodno leže, no nekoliko su nam puta ispale Foto: Sandra Mikulčić

Detaljnije, Meanit B20 slušalice jednostavno je povezati s pametnim telefonom (i Android i iOS). Kvaliteta stereo zvuka je vrlo dobra, posebno imamo li na umu njihovu cijenu, no vanjsku buku slabije eliminiraju. Ako u zrakoplovu ne želite slušati putnike iza sebe, morat ćete bitnije pojačati zvuk. Zahvaljujući ergonomskom dizajnu, u uhu ugodno leže, no nekoliko su nam puta ispale. Kako bi se mogle prilagoditi različitim korisnicima, dolaze s tri para silikonskih nastavaka različite veličine. Kutija za čuvanje i punjenje slušalica omogućava pet punjenja slušalica prije nego što ponovno treba nju napuniti. Kad su slušalice napunjene, razgovarati ili slušati glazbu možete pet sati. U svakoj je slušalici litij-ionska baterija od 50 mAh, dok je u kutiji za punjenje litij-ionska baterija od 400 mAh. Da se ispražnjene slušalice napune, treba im oko pet sati. Imaju multifunkcijsku tipku preko koje ih kontrolirate, odgovarate na poziv, pojačavate glazbu... Na pametni se telefon povezuju preko Bluetooth 5.0 veze. Najprije se povežu međusobno, a onda i na mobitel i to se zaista brzo odradi.

Cjenovno mali, ali funkcionalno veliki korak iznad su Jlab Go Air Pop True Wireless slušalice. Kod nas su plave radile umjereno, dok su zelene bile u režimu pravog radnog konja. Za 24,90 eura, odnosno 20 na sniženju, iznimno smo zadovoljni i brzinom i jednostavnošću povezivanja (Bluetooth 5,1) i informacijama o razini napunjenosti baterije koje se mogu vidjeti na mobitelu, i kvalitetom zvuka. Čist je, ugodan, posebno bas. Jlab Go Air Pop True Wireless slušalice omogućuju dvostruko povezivanje slušalica i upravljanje dodirom. Vanjsku buku Jlab eliminira puno bolje od Meanita, no ni zvuk glazbe i razgovora ni eliminacija buke nisu ono što najviše privlači pažnju. Jlabovim slušalicama nešto je drugo adut velik kao kuća: prije idućeg punjenja kutije u kojoj se čuvaju i pune koristiti ih možete puna 33 sata. Provjereno! Čak devet sati možete slušati glazbu i razgovarati prije vraćanja slušalica u kutiju na punjenje (gdje ih čeka snaga za još 24 sata rada). I ove slušalice ugodno leže u uhu, ne ispadaju ni kad s njima trčite, ne smetaju im ni znoj ni pokoja kišna kap. Male su, lagane i ergonomski oblikovane. Također stižu s tri silikonska nastavka različite veličine. I one, poput Meanitovih, na sebi imaju kontrole. Dodirno polje u vrhu slušalica reagira na tapkanje prstom: za odgovaranje na poziv, prekid poziva, traženje željene pjesme, podešavanje jačine zvuka. Same slušalice djeluju kvalitetnije i atraktivnije su od Meanitovih, no i Jlabovima kutija djeluje jeftino. Ne tako jeftino kao kod Meanita, ali Jlab slušalice za koplje su iznad pripadajuće im kutije. Barem vizualno. Kabel za punjenje, zanimljivo, ovdje je ugrađen u samu kutiju, u njezino dno. Oko toga su mišljenja podijeljena: jednima se ne sviđa jer je tako osmišljen kabel prekratak, drugima je praktično imati kabel u sklopu kutije. Nama je to praktično, jer skloni smo gubiti kablove, no svjesni smo i da to znači da u slučaju ostećenja kabla treba ili zamijeniti kabel (pitanje isplativosti...) ili kupiti nove slušalice.

Vanjsku buku Jlab eliminira puno bolje od Meanita, no Jlabovim slušalicama nešto je drugo najveći adut: prije idućeg punjenja kutije u kojoj se čuvaju i pune koristiti ih možete puna 33 sata Foto: Sandra Mikulčić

Jlab Go Air Pop True Wireless slušalice pružaju, dakle, odličan zvuk, odličnu izolaciju od vanjskog svijeta (unatoč silikonskim kapicama), komfor pri korištenju, solidan mikrofon za razgovor, nenadmašno trajanje baterije. Kutija za punjenje im je jeftina pa s njom valja nježnije postupati, oko kabela vlada dilema. Ipak, smatramo da su odličan omjer uloženog i dobivenog, za tih 20 eura definitivno ih vrijedi kupiti. Jeftiniji Meanit, pak, možemo preporučiti tek onima kojima slušalice trebaju jako rijetko ili bi ove imali za rezervu, izgube li 'glavne'.

Toliko o povoljnijim slušalicama, koje ipak nisu za osobe koje se bave ekstremnim sportovima ili žele potpunu zvučnu izolaciju od vanjskog svijeta. S druge strane su bežične slušalice koje stoje 200-300 eura pa i više. Što nude slušalice koje su od Jlabovih skuplje deset, od Meanitovih čak 20 i više puta, provjerili smo na primjeru Appleovih.

- Nakon godina korištenja Bluetooth slušalica kupljenih na Ali Expressu, prije gotovo dvije godine suprug mi je darovao Applove AirPodsice. Izgledom se nisu bitno razlikovale od bitno jeftinijih iz Kine, no već na prvu je bila očita razlika u kvaliteti ambalaže, ali i u težini. AirPods slušalice su osjetno teže pod prstima od jeftinijih i sličnih verzija. Bluetoth slušalice sam uglavnom koristila za slušanje glazbe dok radim ili trčim. Znači sigurno bi 'odradile' 10-ak sati tjedno - iskustvo je članice našeg tima. Prije Applovih slušalica redovito je kupovala po nekoliko pari odjednom znajući da će trajati svega par mjeseci, pa da uvijek ima spremnu zamjenu. Nikad nije dobila slušalice koje nisu radile, no prosječan im je vijek bio od mjesec do šest mjeseci trajanja.

Funkcija brzog punjenja na Appleovim je slušalicama stvarno brza i mogu se napuniti za 10-ak minuta do nekih 50%, što je dovoljno za dva-tri sata besprijekornog rada Foto: Anamaria Todorić

- Kada bi bile pri kraju znala sam tako što je jedna počela šumiti ili pucketati, a par dana kasnije naprosto bi bila 'mrtva'. Druga im je mana bila što sam ih morala puniti svaki dan. Ukoliko bi zaboravila i s polupunim otišla, primjerice, na trčanje, velika je šansa da bi putem prestale raditi. Ono što mi se kod njih jako sviđalo, osim cijene jest i što sam ih mogla naručivati u različitim bojama, a spajanje s mobitelom te zvuk su bili vrlo dobri - pojašnjava.

Ipak, kupnja Apple Air Pods slušalica, nastavlja, otvorila joj je nove horizonte:

- Naspram onih s Alli Expressa, na Applovima je zvuk uistinu osjetno bolji, nikad nisam imala problema sa spajanjem na mobitel (imam iPhone) ili na laptop (imam HP-ov). Uvijek bi mi prilikom spajanja 'javile' na koliko je posto baterija, a ako su na 100% sigurna sam da neće biti problema. Zapravo, ne znam je li mi se ikada dogodilo da su se ispraznile i prestale raditi. Čim ih izvadite iz ušiju, one prestaju s reprodukcijom, ali i kreću iznova kada ih vratite. Baterija im navodno traje 6 sati, no nikada ih nisam toliko koristila u komadu pa to nisam uspjela provjeriti. Kada ih ne koristite, pune se u kutiji koja ih može 'nadopuniti' četiri puta. Tako da su idealne za putovanja, a da ne brinete imate li i zaseban punjač za njih. Međutim, mogu se puniti na svim bežičnim punjačima pa je i to dodatan plus. Funkcija brzog punjenja je stvarno brza i mogu se napuniti, dokazano na osobnom primjeru, za 10-ak minuta do nekih 50% što je dovoljno za dva-tri sata besprijekornog rada. Oosbno ih rijetko koristim za telefoniranje, ali i na toj funkciji rade bez problema, zvuk je čist, a ne smeta čak niti ako puše oko vas. S njima sam na trčanju i nekoliko puta pokisla, no niti to nije bio problem – nastavile bi raditi čak i kada su malo mokre. Cijena im je definitivno visoka, ovisno o modelu stoje od 160 do 300 eura, imaju garanciju godinu dana, no ove moje traju gotovo dvije godine i nemam nikakvih problema s njima. Bi li ih preporučila? Apsolutno da. Ove jeftine koštaju par dolara, no uz sve svoje pluseve, nisu pouzdane, zvuk je lošiji te ih stalno morate puniti (bar iz mog iskustva). S ovima dobivate super kvalitetu i pouzdanost, no mana je viša cijena zbog koje ipak nisu za svačiji džep.