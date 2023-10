FOTO Bijele pamučne majice na testu: 'Nikad ranije nisam kupila tu, ali je iskustvo iznenađujuće dobro'

Gotovo da nema garderobe bez (barem jedne) bijele majice kratkih rukava. Bilo ljeto ili zima, bili sportski ili poslovni tip, kao glavni odjevni predmet ili podmajica... Bijela majica kratkih rukava višestruko je iskoristiv predmet. No, kao što joj je širok raspon upotrebljivosti, tako je i široka ponuda ovog artikla u trgovinama. Pretpostavljate već, zajedno s ponudom širok joj je i raspon cijena. S druge strane, odaberete li pogrešnu – prekrutu, preusku, preširoku, loše skrojenu, prevelikog otvora oko vrata... – završit će gurnuta u dno ormara, a vi ćete ponovno u potragu za novom. Koju majicu odabrati, kojem brendu pokloniti povjerenje te koliko je novca optimalno dati za klasičnu bijelu majicu kratkih rukava? Kako bismo našli odgovore na ta pitanja najprije smo obišli više trgovina te se potom odlučili za kupnju i testiranje pet kandidatkinja, pet bijelih majica kratkih rukava, cjenovno različitih. Majice su tri osobe testirale tijekom mjesec dana. Svaka od majica više je puta nošena u različitim prilikama i, dakako, više puta oprana i ispeglana. Valjalo ih je procijeniti na temelju kroja, sastava materijala, udobnosti, promjena u pranju i korištenju, cijene, ukupnog dojma. Evo naših rezultata.

Benetton majica zainteresirala nas je cijenom – 23,76 eura. Na sniženju smo platili za bijelu majicu kratkih rukava i dalje visokih 17 eura Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Benetton majica najskuplja je od isprobanih. Priznajemo, zainteresirala nas je upravo cijenom – 23,76 eura, na sniženju smo platili za bijelu majicu kratkih rukava i dalje visokih 17 eura. Tkanina je dosta gusta, 100 posto pamuk. Već na prvi pogled i dodir čini se kao kvalitetan pamuk, svi su šavovi dvostruki, elastični. Majica je postojana i nakon pranja u perilici. Ipak, poslije se nekako rastegnula, i kao da je malo potamnila pa više nije tako blještavo bijela.

- Doduše, u nuždi sam je oprala na ruke pa sam je možda i sama 'pokvarila' – komentira kolegica nakon nošenja ove majice.

Reserved majica s cijenom od 12,99 eura druga je najskuplja od pet ‘kandidatkinja’ u našem testiranju Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Reserved majica s cijenom od 12,99 eura druga je najskuplja od pet ‘kandidatkinja’ u našem testiranju, izrađena od najdebljeg materijala. On nas je zapravo i zaintrigirao jer djelovao je predebeo za majicu kratkih rukava, a opet – majica je djelovala kvalitetno. Pokazalo se da ta deblja majica kratkih rukava funkcionira za sve, osim za sredinu ljetnog dana, kad je u njoj bilo prevruće. Lijepi rubovi, čvrsti dvostruki šavovi i srednje širok kroj (do sredine bokova) ovu majicu čine odličnim izborom za ispod sakoa ili kakve veste. Za trening? Lakši može, žešći ipak ne, zbog debljine materijala. Prvo pranje bilo je ručno, ostala u perilici. Nakon četiri pranja nije bilo nikakve promjene, nije se razvukla, ne djeluje ofucano. Naprotiv, izgleda jednako kao prvog dana. Gužva se minimalno, glača vrlo lako. Veličinom odgovara standardu, može se kupiti bez probe.

- Unatoč početnim sumnjama, ok je. Ovu bih majicu ponovno kupila, iako joj cijena baš nije laskava – kaže članica tima nakon nošenja Reserved majice.

Tezenisova majica malo je duža, duga je poput one iz C&A, ali je za razliku od nje strukirana Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Tezenis majica plaćena je manje - 9,49 eura.

- Iako nosim M, kupila sam L jer mi je djelovala preusko. Sve su isprobane majice u ramenima jednako široke. Tezenisova majica malo je duža, duga je poput one iz C&A, ali je za razliku od nje strukirana. To i 8 posto elastana (preostalih 92% je organski pamuk) učinilo ju je, izgleda, neprikladnom za sportske aktivnosti jer sam se u njoj jako znojila već pri blažoj fizičkoj aktivnosti. Dakle, nije za teretanu ili za tjelesni odgoj u školi – komentar je jedene od članica testnog tima. Elegantan tanki rub oko vrata i ovaj model čini kandidatkinjom za majicu ispod sakoa ili veste.

C&A majica stoji 7,99 eura. Ležernog je kroja, malo duža.

C&A majica i nakon mjesec dana držala se jednako kao prvog dana. Materijal se nije razvukao, nema mucica, niti bilo kakvih drugih oštećenja Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Nikada ranije nisam kupila pamučnu majicu u C&A tako da mi je ovo bilo prvo iskustvo s njihovim modelima, no moram priznati da je iskustvo iznenađujuće dobro – dojam je kolegice nakon nošenja C&A majice.

Napravljena je od tanjeg, ali, čini se, kvalitetnog pamuka (na etiketi piše: 100% organski pamuk) koji se prilično solidno nosio s pranjem (na 40 stupnjeva Celzijevih), nošenjem, spavanjem pa i peglanjem bez nekog posebnog protokola. Majica se i nakon mjesec dana držala jednako kao i prvog dana. Materijal se nije razvukao, nema mucica, niti bilo kakvih drugih oštećenja.

- Majicu sam prala uz Persil kapsule, omekšivač, a ja osobno u bijelo rublje uvijek dodajem one maramice iz Mullera koje pomažu da bijelo rublje uistinu ostane bijelo. Iako sam za test uzela broj preveliku majicu, svakako od mene ima samo pohvale, a drugi put ću pripaziti na broj uz napomenu da su modeli nešto veći pa ako kupujete bez isprobavanja (kao ja) uzmite broj manju – napominje članica testnog tima.

New Yorkerova majica na prvu se činila 'slaba', ali bez problema je preživjela i pranje na temperaturi iznad one istaknute na deklaraciji Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

New Yorkerova bijela 100-posto pamučna majica plaćena je 4,99 eura. Krojem je uska i duga do sredine bokova, ali odgovara za M ako volite uske krojeve (na etiketi piše XS!). Rubovi su lijepo obrađeni, oni na rukavima presavinuti.

- Na prvu mi se čini malo 'slaba', kao da tkanina nije dovoljno gusta. Ali preživjela je (zasad) dva pranja na 90 stupnjeva, i dalje izgleda kao nova. Pribojavala sam se da će se onaj zavinuti dio na rukavu 'spigati', no ostao je postojan. Čini mi se kao da je baš jako bijela. Sasvim solidna majica – zadovoljna je s New Yorkerovom majicom druga članica našeg testnog tima.

Od detalja koje je korisno znati, oko vrata je najelastičnija Reserved majica, najmanje New Yorkerova. Ostale su u zlatnoj sredini. U ramenima su sve 39-40 cm. C&A i Benetton majice duge su 66 cm, Tezenisova 64, New Yorkerova je 62 cm, a Reserved majica u dužinu broji 61 cm. Benetton ne vrijedi taj novac. Po ničemu se ne ističe u pozitivnom smislu. Reserved i Tezenis majice mogu i pod sako, lijepim rubom mogla bi i C&A da nije široka, a ovako se ipak više svrstava na sportsku stranu. S obzirom na cijenu, udobnost i izdržljivost, C&A majica pozitivno je iznenađenje ovog testa, majica po koju bismo se vratili, a zadovoljni smo i s New Yorkerovom majicom.

