FOTO 'Ove nisu za staviti na stol': Testirali smo napolitanke, znamo koje bismo kupili

Hrskavi, okusom neutralni vafl kojeg savršeno nadopunjuje meko, slatko punjenje. Napolitanke. Omiljeni slatkiš s više namjena. Za baciti pod zub kad padne šećer, za krize na poslu, za "kad dođu gosti", u našim krajevima tradicionalno i za "u goste". Obožavatelji obično imaju i svoje omiljene za koje kažu da bi ih prepoznali među desecima drugih. Tu tvrdnju stavili smo na test. Osam pakiranja napolitanki razgolitili smo, označili samo brojem i ponudili keksoljupcima. Pa da vidimo koje su najbolje.

1. Kent: 1,99 eura/700 g

Veliko pakiranje. No naši kušači to ne znaju. Pred njima je tanjurić keksića za koje su, ispostavilo se, mišljenja podijeljena. "Osjetim samo slatkoću, šećer. Gdje je čokolada", pita se jedna kušačica dok druga dodaje da je šećera premalo. "Podsjećaju na stiropor", obrazlaže dok se treća slaže s tim, no dodaje da je krema OK. "Prvi okus koji se osjeti su loše, dosadne ploške vafla, nema dovoljno punjenja, a i ono je preslatko. Prednost im je što su hrskave", kaže još jedna. Nekima su se svidjele: "Baršunast aftertaste. Taman slatke, hrskave."

19.9.2023., Zagreb - Testiranje napolitanki raznih proizvodjaca u redakciji 24 sata. Photo: Davorin Visnjic/PIXSELL Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

2. S Budget: 2,28 eura/800 g

Još jedno veliko pakiranje, ove s više pozitivnih primjedbi. Bilo je članica žirija koje kažu da je vafl bez okusa, presuh, ali dosta ih hvali hrskavost. "Lijepo izgledaju, imaju neki fora aftertaste", kaže jedna, druga dodaje da je kora gorka, ali da je krema "baš kremasta". "Dobar izbor ako ne volite preslatke napolitanke, kao budget verzija pravih, dobra hrskavost", jedan je od komentara. Ipak, nije sve ružičasto. "Nemaju nekakvog okusa niti mirisa. Savršeno zaboravljivo, idealno ako imaš goste koje ne voliš, a ne želiš ispasti loš domaćin", nisu sjele jednoj kušačici.

19.9.2023., Zagreb - Testiranje napolitanki raznih proizvodjaca u redakciji 24 sata. Photo: Davorin Visnjic/PIXSELL Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

3. Napolitanke Kraš: 2,79 eura/420 g

Favorit na papiru. No kako su se snašle na anonimnom testu? Čini se, dobro, nižu se komplimenti. "Vafl lijepo hrskav, osjeti se čokolada. Za nijansu malo preslatko", jedan je komentar. "Odlične, podsjećaju na djetinjstvo, mekane, a hrskave"; "jako dobro, kupila bih"; "odličan omjer hrskavosti i količine čokolade u keksu - savršena doza slatkog". No još je jedna kušačica procijenila da su mrvicu preslatke, ali dodaje kako je sam okus punjena jako fin te da bi ih kupila.

19.9.2023., Zagreb - Testiranje napolitanki raznih proizvodjaca u redakciji 24 sata. Photo: Davorin Visnjic/PIXSELL Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

4. Jaffa: 1,49 eura/187 g

I ove duguljaste ploške podijelile su mišljenja. "Osjeti se kakao, ali nije mi ukusno. Vafl je čudan, treba ga žvakati"; "Jako nedorečen okus". Neki su hvalili punjenje. "U usporedbi s ostalima ima najviše čokolade, jedan keks zadovolji žudnju za slatkim"; "osjeti se znatno kakao, čak dominira". Nekima je preslatko, drugi oduševljeni.

"Ove su mi najbolje, savršen omjer šećera i kakaa, sviđa mi se što su tanje, taman za kavu", poentirala je nova obožavateljica.

19.9.2023., Zagreb - Testiranje napolitanki raznih proizvodjaca u redakciji 24 sata. Photo: Davorin Visnjic/PIXSELL Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

5. Bon Gusto: 1,55 eura/370 g

Neugodno su nas iznenadile već na prvi pogled. Neugledne, čudno tamne, djeluju lomljivo, okrhnutih rubova. "Zdrobljene, nisu za staviti na stol kad dođu gosti." Dosta se mrve, misli druga. Ni okusom ne osvajaju. "Čudan okus, nedefiniran. Kao da je neka voćna nota iako su to čokoladne napolitanke. Mogu pojesti na silu, ali ne bih ih kupila"; "ne sviđaju mi se, kao slatki smoki, a nije ni oku ugodno"; "nekako čudan okus za napolitanke, vrlo spužvast"; "preslatke, nedovoljno hrskave, stiroporaste, malo bacaju na rižine kekse."

"Požalila sam nakon prvog zagriza, hrskavo je, ali to je jedina prednost. Preslatko, punjenje je nepostojeće no opet prevladava okus dodatka vanilije", kaže jedna kušačica.

19.9.2023., Zagreb - Testiranje napolitanki raznih proizvodjaca u redakciji 24 sata. Photo: Davorin Visnjic/PIXSELL Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

6. Koestlin: 3,12 eura/370 g

Napolitanke srednje kategorije, rekli bismo. Solidne, ali ne obaraju s nogu. Neki kažu da nisu preslatke, što mnogima odgovara. Jedni hvale vafl (iako bi mogao biti i hrskaviji), drugi kažu da su tvrde i suhe. Čokoladno punjenje se osjeti, ali postoji zamjerka i za nju. Kušačice tvrde da vuče na okus kave. "Dominira slatkoća i jeftin vanilin okus, samo punjenje je OK okusa. Tijesto je zadovoljavajuće hrskavo, ali aftertaste je pretjeran", kaže jedna. "OK u krizi slatkog", zaključuje kušačica.

19.9.2023., Zagreb - Testiranje napolitanki raznih proizvodjaca u redakciji 24 sata. Photo: Davorin Visnjic/PIXSELL Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

7. Sondey: 1,99 eura/370 g

Jedni ih ne bi kupili, drugima su ove baš najbolje. Hvale ih kao vrlo dobre, ne preslatke, čokolada se osjeti, a vafl dobro hrska. "Ove bih kupila, najbolje su mi", kaže jedna. "Fali šećera i pretvrde", kaže druga, a treća dodaje: "Krema je dosta gorka, kao da je čokolada za kuhanje." Drugima je hrskavo, ali ništa posebno. Jedna kaže da bi joj bili zadnji izbor.

19.9.2023., Zagreb - Testiranje napolitanki raznih proizvodjaca u redakciji 24 sata. Photo: Davorin Visnjic/PIXSELL Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

8. Aro: 2,94 eura/800g

Veliko pakiranje. Korektno izgledaju, mali pravokutnici dovoljni za dva slatka zalogaja. "Vafl taman hrskav kako treba, u kremi se osjeti lješnjak. I ove bih kupila, nisu preslatke"; "suhe, fali mi okusa"; "malo pretvrd", ali za mene optimalna kombinacija kore i okusa kreme i njene gustoće.", uglavnom su zadovoljni, no ima i negativnih komentara: "Premalo čokolade i dosadan okus, ništa posebno. Jedino je hrskavost OK, ali vjerojatno bi bilo loše nakon 10 min na zraku" ; "ne, nije mi fino, osjeti se prejako ekstrakt vanilije."

19.9.2023., Zagreb - Testiranje napolitanki raznih proizvodjaca u redakciji 24 sata. Photo: Davorin Visnjic/PIXSELL Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

