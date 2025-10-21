FOTO: E, ovo je zeznuta situacija: Mnogi bi u ovom slučaju presudili krivo, evo kako izbjeći prometni prekršaj

Na društvenim mrežama nedavno je izbio intenzivan razgovor vezan uz ilustraciju koja prikazuje prometno raskrižje sa semaforom. Na slici je prikazan crveni automobil koji se kreće ravno pri zelenom svjetlu, dok s druge strane autobus također ima zeleno svjetlo i namjerava skrenuti ulijevo.

Ilustracija također uključuje prometni znak koji vozača automobila obavještava da se nalazi na sporednoj cesti, dok autobus vozi glavnom cestom. Rasprava među korisnicima društvenih mreža brzo se podijelila u dva tabora. Jedni su tvrdili da autobus ima prednost, dok su drugi istaknuli da autobus, iako na glavnoj cesti, mora poštovati pravilo koje kaže da vozilo koje ide ravno pri zelenom svjetlu ima prednost.

Neki korisnici podsjetili su na važno pravilo: semafori imaju prednost. "Semafori vrijede uvijek, a prometni znakovi samo kad semafor ne radi", istaknuo je jedan komentator, dodajući da je hijerarhija prednosti: policajac, semafor, prometni znak."

Koje je zapravo rješenje ovog pitanja? Odgovor je jasan i poznat svakome tko ima vozačku dozvolu: vozilo koje se kreće ravno pri zelenom svjetlu uvijek ima prednost pred vozilom koje skreće ulijevo, čak i ako oba vozila imaju zeleno svjetlo. U takvim situacijama prometni znakovi se ne uzimaju u obzir jer semafori imaju prednost nad njima.

Kada semafori rade, oni imaju prednost nad svim drugim prometnim oznakama na raskrižju. Međutim, kada semafori ne rade ili su isključeni (npr. treperi žuto svjetlo), tada pravila prolaska određuju vertikalni prometni znakovi koji označavaju glavnu cestu. Stoga, crveni automobil ima prednost i mora proći, dok autobus mora pričekati.