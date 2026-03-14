Hrvat pronašao jeftiniji stan u Frankfurtu nego u Prečkom: 'Za te novce sve ti je opremljeno'

"Dugo skupljam novce za budući stan, bježim iz podstanarstva. Skupio sam osnovu za budući kredit, 20.000 €, meni puno, tržištu malo", započinje svoju objavu korisnik na hrvatskom Redditu, na podforumu r/financije. Njegove riječi brzo su odjeknule među stotinama ljudi koji se nalaze u sličnoj situaciji. U objavi navodi kako postaje očajan zbog straha od nove inflacije potaknute globalnim sukobima i rastom cijena goriva, što će dodatno obezvrijediti njegovu "mukotrpnu štednju". U konačnici nudi i nagradu od 1000 € onome tko mu pomogne pronaći useljiv stan po normalnoj cijeni u zapadnom dijelu Zagreba. "Imam osjećaj ako ovo sad ne odradim da sam gotov, godine mi idu, novci sve manje vrijede. Počinjem gubiti polako nadu i zdravlje", zaključuje.

Prošlo je tek dva tjedna od početka velikog vojnog sukoba s Iranom koji je doveo do zatvaranja Hormuškog tjesnaca i šokantnog skoka cijena nafte od 36 %. Ovaj globalni potres ponovno je rasplamsao strahove od inflatornog vala, a Hrvatska ga je dočekala s jednom od najviših stopa inflacije u eurozoni, koja je u veljači iznosila 3.8 %. Za autora objave i mnoge druge, to znači da im ušteđevina svakim danom vrijedi sve manje, dok san o vlastitom domu postaje sve dalji.

Korisnici su podijelili informacije o cijenama koje lede krv u žilama, poput one da se u Prečkom, kvartu koji autor cilja, cijena novogradnje kreće oko 5000 € po četvornom metru. "Zar je 5000 € postao standard za iole normalan stan i lokaciju? Previše", komentirao je jedan korisnik. Drugi je ponudio još sumorniju usporedbu: "Ima u okolici Frankfurta za manje, uz kompletnu infrastrukturu superiornu bilo kojem zagrebačkom kvartu i s plaćama koje su dva do tri puta veće". Mnogi su se složili da je zagrebačko tržište "prenapuhani balon", ističući kako oko 20 % stanova u gradu zjapi prazno jer služe kao investicija i način za pranje novca, a ne kao domovi za ljude.

Zajednica je bila podijeljena oko budućih kretanja na tržištu. Najpopularniji komentar sugerirao je da je, suprotno autorovom strahu, vjerojatniji scenarij recesije nego nove snažne inflacije. "Inflacija se obično pojavljuje kada je potražnja jaka, ljudi troše, a ekonomija se pregrijava. Trenutno vidimo dosta suprotnih signala", stoji u komentaru, koji predviđa slabljenje ekonomije i pad potražnje. Međutim, mnogi su izrazili skepticizam prema takvom ishodu, navodeći da hrvatsko tržište ima svoje specifičnosti. "U Hrvatskoj država kontinuirano potiče inflaciju. Svaka subvencija diže cijenu", istaknuo je jedan korisnik, aludirajući na turizam i potražnju stranaca kao faktore koji drže cijene visokima.

Kao gorka pouka poslužila je priča korisnika iz Splita. "Znam ja jednog, imao je 50.000 €, stan je 2016. bio 80.000 €. Nije htio kredit, mislio je 'cijene su napuhane, past će'. Dok je skupio 80.000 €, stanovi su skočili na 150.000 €. Sad ima možda 100.000 €, a stan košta 250.000 €". Upravo taj strah od propuštanja "zadnjeg vlaka" muči i autora objave, ali i tisuće mladih diljem Hrvatske. Komentari poput "Dragi i ja smo u sličnoj situaciji, svaki dan sve više padamo u depresiju" i "Cilj im je da svi budemo doživotni podstanari" najbolje sažimaju osjećaj bezizlaznosti koji vlada među onima koji samo žele riješiti osnovno životno pitanje.