Ovo nikako ne smijete zaboraviti: Uskoro kreću nova pravila na cestama, ovo su kazne

Zimska sezona na hrvatskim cestama donosi sa sobom i stroge propise kojih se svi vozači moraju pridržavati. U razdoblju od 15. studenog tekuće godine do 15. travnja iduće godine, na definiranim zimskim dionicama javnih cesta obvezna je upotreba zimske opreme, i to neovisno o tome vladaju li na cesti snijeg i led ili je kolnik potpuno suh. Ova obveza odnosi se na sve vrste motornih vozila, uz jedinu iznimku za vozila Oružanih snaga Republike Hrvatske. Pod zimskom opremom za osobna vozila čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3,5 tone podrazumijevaju se četiri zimske gume (s oznakom M+S) ili alternativno četiri ljetne gume s minimalnom dubinom profila od 4 milimetra, uz uvjet da vozač u prtljažniku posjeduje i lance za snijeg spremne za postavljanje na pogonske kotače. Važno je naglasiti da su gume s čavlima u Hrvatskoj strogo zabranjene.

Vozači koji se ogluše na ove propise i zateknu se u prometu bez odgovarajuće zimske opreme riskiraju znatne financijske posljedice. Osnovna kazna za ovaj prekršaj iznosi 130 eura. Međutim, sankcije se ne zaustavljaju samo na novčanom iznosu. Prema informacijama Ministarstva unutarnjih poslova, policijski službenik koji zaustavi vozilo bez propisane opreme ima ovlast vozaču narediti da odmah prekine vožnju, da nastavi kretanje cestom na kojoj je to dopušteno ili da na licu mjesta upotrijebi zimsku opremu, odnosno postavi lance. Ignoriranje takve naredbe može dovesti do puno ozbiljnijih problema i znatno većih troškova od same kazne.

Ukoliko vozač ne postupi po naredbi policijskog službenika, slijedi isključenje vozila iz prometa. To u praksi znači da se vozilu privremeno oduzimaju registarske pločice, a vozaču se zabranjuje daljnje kretanje. Svaki pokušaj nastavka vožnje vozilom koje je isključeno iz prometa smatra se teškim prekršajem za koji je propisana drastično viša novčana kazna u rasponu od 390 do 920 eura. Osim financijskog udara, vozač za ovaj prekršaj dobiva i tri negativna prekršajna boda, a može mu se izreći i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje šest mjeseci ako se radi o drugom takvom prekršaju, odnosno najmanje 12 mjeseci za treći i svaki idući.

Odgovornost za poštivanje zimskih pravila ne leži samo na vozačima, već i na vlasnicima vozila, odnosno tvrtkama i obrtnicima. Zakon predviđa visoke kazne za pravne ili fizičke osobe obrtnike koji narede ili dopuste da njihovo vozilo sudjeluje u prometu bez adekvatne zimske opreme. Te kazne kreću se u rasponu od 660 pa sve do 1990 eura. Dodatno, kaznit će se i odgovorna osoba unutar pravne osobe ili tijela državne vlasti, i to novčanom kaznom od 190 do 660 eura, što jasno pokazuje namjeru zakonodavca da se osigura poštivanje propisa na svim razinama.

Osim obvezne zimske opreme, vozači moraju voditi računa i o drugim pravilima koja vrijede tijekom hladnijeg dijela godine. Od 1. studenog do 31. ožujka obvezno je korištenje dnevnih ili kratkih svjetala i tijekom dana, a nepoštivanje ovog propisa kažnjava se s 30 eura. Također, prije svakog uključivanja u promet, vozač je dužan temeljito očistiti vozilo od snijega, leda ili vode kako bi osigurao normalnu vidljivost i spriječio ugrožavanje drugih sudionika u prometu. Prema savjetima Hrvatskog autokluba, ključ sigurne zimske vožnje je prilagodba brzine uvjetima na cesti, održavanje većeg sigurnosnog razmaka, izbjegavanje naglih ubrzanja i kočenja te općenito opreznije i defenzivnije upravljanje vozilom.