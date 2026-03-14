Sredozemni vjetar u tanjurima prvog obroka dana - bogati doručci u prekrasnom Miramareu

Kultura doručka u našem turizmu raste i to je u svakom slučaju dobro. Po hotelima visoke kategorije dobit ćete standardizirani švedski stol koji iako bogat, nudi praktično isto u kojem god hotelu se nalazili, odnosno tek poneki dodatak bit će lokalne prirode ili porijekla. U Zadru smo za trajanja tamošnjeg Wine Festivala odsjeli smo u novijem Hotelu Miramare. Nalazi se na vrlo atraktivnoj lokaciji, nedaleko autobusnog kolodvora, a na račvanju Ulice Ante Starčevića i Nikole Šubića Zrinskog, odnosno prema izlazu iz grada na Jadransku magistralu s jedne, a s druge prema starom dijelu grada, dvorani Jazine, Orguljama, gradskoj vijećnici…

I ovdje smo prvi probali novu ponudu doručka koju ćete naći u ovom hotelu ako u njemu odsjednete (za što dajemo toplu preporuku). Kako nam je objašnjeno, namjera je ponuditi gostima mogućnost uživanja na doručku u sredozemnim okusima, jelima koja nisu uvijek svojstvena samo našoj obali i kontinentu već i zemljama Sredozemlja. Jaja Benedict sve su češći unos na restoranskim i menijima bistroa u nas. Ovo zaista zanimljivo i bogato jelo ima, ipak, nejasnu povijest. Po jednoj verziji, i nama jako poznati newyorški restoran Delmonico's gdje je jeo i sam Nikola Tesla, nudio je ovo jelo već sredinom 19. stoljeća. Po drugoj, jelo se pojavilo tek krajem 19. stoljeća u hotelu Waldorf po zamisli jednog brokera s dubokim mamurlukom koji se zvao Lemuel Benedict. Po trećoj, sve je ipak zamisao poslovnjaka i jahtaša Eliasa Benedicta koji je živio na prijelazu 19. i 20. stoljeća. Iskreno – koga briga. Bitno je da je jelo preživjelo, eto, već više od stoljeća i ostalo na menijima pa se probilo i do naših, tako i na ovaj Hotela Miramare. Nude se dvije verzije, sa šunkom ili pancetom, hollandaise umakom na engleskom muffinu (to bi, znači, bila ona brokerova verzija) ili ona s lososom i avokadom, naravno s hollandaise umakom na engleskom muffinu. U obe varijante jelo je izuzetno ukusno, jako dobro spremljeno što znači da se jako lijepo može konzumirati, rezati bez napora.

Slijedi još nekoliko jela kojima je jaje glavni sastojak. Omlet Classic i Omlet Vegetariano u imenu govore o čemu se radi. Omleti spremljeni od dva jaja, u prvom slučaju sa šunkom, sirom, uz dodatak miješane salate na tostiranom kruhu, u drugom s pečenim povrćem i miješanom zelenom salatom, također na tostiranom kruhu. I onda su tu dvije kajgane ali na bazi tri jaja. Kolonada podrazumijeva ricotta sir, špinat, pinjole, druga je sa šunkom, pancetom, povrćem i gljivama ili sirom na izbor. Tostirani kruh sa strane i ovdje je standard. Pržena jaja na oko sa šunkom valjda su standard za svako kućanstvo, a preko njih nastavlja se na nešto razlitičita jela. Jedno je Tost sa šunkom, sirom i Aurora umakom, što je jedan od najduže trajućih urbanih klasika, pa je onda tu i Kroasan s dimljenim lososom gdje kroasan premazan sirnim namazom, a dodani su rajčica i zelena salata.

Pa dolazimo do jednog od naših favorita a to je Hummus s mariniranim pečenim povrćem. Ovaj autor prilično je nesklon ovom jelu s Bliskog istoka imajući dojam kako mu nedostaje okusa. Ovdje nije tako, hummus je zaista jako ukusan, skrojen prema općem našem ukusu gdje se rado ima izražene note a gdje je tekstura ostala kakva kod hummusa treba biti.

Ono što je uvijek naš favorit jest Shakshuka, jelo porijeklom iz sjeverne Afrike koje se temelji na poširanim jajima i umaku od rajčice s dodacima. Ovdje su dva jaja na umaku, s dodatkom ljubičastog luka, paprike ali i sira Grana Padano. Davno smo već pisali kako očekujemo da se shakshuka probije do gotovo svakog menija, ova izvedba samo potvrđuje da smo imali pravo.

Za kraj smo za 'slatko' dobili kaloričnu bombu u obliku Francuskog toasta. A to je doista lijepo izgledajući tostirani brioche s Nutellom, javorovim sirupom, sve posuto cimetom i vanilijom, a bobičastim voćem i grčkim jogurtom sa strane. Već ovo mnogima bi moglo biti dovoljno!

Za one posvećene zdravlju prije sveg, u ponudi su Healthy Bowl što je domaća granola s grčkim jogurtom, svježim voćem i medom te Chia puding, mješavina bademova mlijeka, chia sjemenki, svježeg voća, orašatih pldova, javorovog sirupa, vanilije i cimeta. Najviša cijena na meniju je 15,50 eura što je za obalno ugostiteljstvo i više nego pristojno, a posebno je dobra stvar što ne morate biti gostom hotela da dođete pojesti ovako bogat doručak. A također zamjenjuje za nas nikad popularan odlazak u najbližu pekaru.