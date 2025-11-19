Donosimo popis: Znamo koje se proizvode isplati kupiti kao 'organske', a ove bolje preskočiti i uštedjeti

S obzirom na to da cijene hrane nastavljaju rasti, mnogi se pitaju – isplati li se stvarno kupovati organske proizvode? I ako da, koji proizvodi imaju stvarnu korist za naše zdravlje? Briga za zdravlja ne mora značiti udvostručenje računa za hranu isključivo na organskim proizvodima. Postoje određeni proizvodi na koje treba obratiti pažnju, čak i kad je budžet ograničen.

Organska hrana obuhvaća širok raspon proizvoda, od mesa do voća i povrća, no postoje određene zablude o tome što zapravo znači "organski". Dr. Daniel Atkinson, klinički voditelj u Treatedu, za Hello objašnjava da postoji česta zabluda kako organska hrana ne sadrži pesticide, što nije nužno točno. Iako organski proizvodi mogu sadržavati pesticide, obično se nalaze u manjim količinama ili su prirodnog porijekla. Organska hrana obično ima viši nutritivni sadržaj od konvencionalne. Također je važno obratiti pažnju na oznaku na proizvodima jer "100% organski" označava potpuno organski proizvod, dok oznaka "Organski" obično znači da je 95% sastojaka organskih.

Kupnja organske hrane može biti skuplja, što znači da je teško za mnoge ljude odlučiti da će cijeli svoj svježi asortiman zamijeniti za organski. Međutim, postoje neki proizvodi koji su posebno vrijedni kupnje u organskoj varijanti, kaže dr. Atkinson. Preporučuje da se organski kupuju voće i povrće koje se jede s kožom, poput jagoda, breskvi, špinata i jabuka, jer pesticidi mogu ostati na vanjskoj koži, iako ih operemo. S druge strane, voće s debelom, nejestivom kožom, poput banana, avokada i naranči, možda nije nužno potrebno kupiti organski, jer već imaju prirodnu zaštitu.

Dr. Atkinson također ističe da su životinjski proizvodi poput jaja, mesa i ribe također proizvodi na koje treba obratiti pažnju pri kupnji organskog. U konvencionalnoj proizvodnji često se koriste sintetski hormoni rasta, antibiotici i dodatci u hrani, koji mogu utjecati na nutritivnu vrijednost tih proizvoda. Također, kupnja organskih životinjskih proizvoda može biti važna za one koji su zabrinuti za dobrobit životinja.

Ako niste sigurni koji proizvodi bi trebali biti organski, možete se osloniti na Dirty Dozen listu. Ovaj popis sadrži voće i povrće koja najčešće sadrže ostatke pesticida, a to su proizvodi koje treba kupiti organski. Na popisu su: breskve, grožđe, jagode, višnje, špinat, jabuke, prokulice, krastavci, rajčice, kajsije, salata i mahune.

Ako tražite proizvode s najmanje ostataka pesticida, postoji i Clean Fifteen lista, koju je objavila organizacija Environmental Working Group (EWG). Među tim proizvodima su: ananas, svježi i smrznuti slatki kukuruz, avokado, papaja, luk, smrznuti slatki grašak, šparoge, kupus, lubenica, cvjetača, banane, mango, mrkve, gljive i kivi.