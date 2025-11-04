Naši Portali
DIGITALIZACIJA PROMETA

Digitalna vinjeta za 2026. godinu od danas u Austriji u prodaji

THEMENBILD, Stau auf der A10
Foto: EXPA/ JFK
Autor
Snježana Herek
04.11.2025.
u 15:44

Digitalnu godišnju vinjetu za 2026. godinu možete kupiti od 4. studenog 2025. godine na 90 ARBÖ ispitnih stanica diljem Austrije. Ona vrijedi od 1. prosinca 2025. godine do 31. siječnja 2027. godine

Austrijski auto-moto-biciklističlki klub (ARBÖ) iznenadio je u utorak ujutro vozače motornih vozila u Austriji informacijom da već od danas mogu kupiti digitalnu vinjetu za 2026. godinu za vožnju autocestama i brzim prometnicama u ovoj alpskoj zemlji. Vijest, koja je sigurno zanimljiva i Hrvatima, posebice onima koji će u Austriju ili kroz nju, na skijanje. Vinjeta za naplatu cestarine, kao naljepnica ili u digitalnom obliku, obavezna je u Austriji za automobile, motocikle i lake kappere odnosno motorna vozila do 3,5 tona nosivosti.

Isti izvor je izvijestio da je nova vinjeta za 2026. godinu “vatreno crvene boje” i da se može kupiti na svim ispitnim stanicama ARBÖ-a. Uz poruku, kako od 2027. godine više neće biti vinjete za ljepljenje na vjetrobransko staklo nego isključivo digitalna vinjeta. Digitalna vinjeta je postala sve popularnija  jer je vezana uz registarsku oznaku automobila ili drugog motornog vozila do 3,5 t nosivosti i stoga je praktičnija za austrijske korisnike koji imaju više automobila, a samo jednu zamjenjivu odnosno prenosivu registarsku tablicu. 

Evo što ARBÖ navodi da trebate znati pri kupnji digitalne vinjete za 2026. godinu. Digitalnu godišnju vinjetu za 2026. godinu možete kupiti od 4. studenog 2025. godine na 90 ARBÖ ispitnih stanica diljem Austrije. Ona vrijedi od 1. prosinca 2025. godine do 31. siječnja 2027. godine. Aktualna godišnja vinjeta za 2025. godinu ostaje važeća još do 31. siječnja 2026. godine. Cijena godišnje vinjete za osobne automobile odnosno sva dvotračna vozila do 3,5 t bruto mase za 2026. godinu iznosi 106,80 eura. Jednodnevna vinjeta košta 9,60 eura, vinjeta za 10 dana 12,80 eura, a dvomjesečna 32,00 eura.

Nova cijena godišnje vinjete za 2026. godinu za motocikle (jednotračna motorna vozila) iznosi 42,70 eura.  Jednodnevna vinjeta košta 3,80 eura, vinjeta za 10 dana 5,10 eura, a dvomjesečna 12,80 eura. Svatko, tko će biti uhvaćen bez važeće vinjete na autocesti morat će platiti  tzv. zamjensku cestarinu od 120 eura. ARBÖ je za svoje članove pripremio i poklon pri kupnji vinjete do 31. prosinca ove godine - besplatnu tekućinu za pranje vjetrobranskog stakla. Sada će se sigurno oglasiti i najveći nezavisni austrijski auto-moto-touring klub ÖAMTC, koji ima preko 2,5 milijuna članova i čitav niz prodajnih mjesta, između ostalog, i za vinjete. Jer, konkurencija ne spava!

