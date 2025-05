Crvena IPA još je jedno posebno pivo 'fantomske' serije Pivovare Medvedgrad

Prilično smo sigurni da nije malo onih koji su probali baš svih 46 piva serije Fantom Pivovare Medvedgrad. Ova je linija namijenjena onome što neovisno pivarstvo zapravo i jest, igranju s okusima i mirisima, slobodnoj pivarskoj interpretaciji stilova. Fantom 46 još je jedan dokaz tome jer je riječ o crvenoj IPA-i, podstilu koji upućuje na još jedan razlog zbog kojeg je india pale ale tako popularan stil. Dodatak još vrsta sladova standardnoj IPA-i daju još note karamele, ali i boju, kada IPA bude lijepe rubinske boje. No i dalje je naglasak na hmeljnim notama pa ovdje imamo borovinu i cvijeće, a to sve zaokružuje alkohol od 6,4 posto. Ima tu i gorčine, navodi se 60 IBU-a, što je sasvim dosta, ali ne previše pa se nakon svakog gutljaja ostavlja prostor za novi. Fantom 46 pitko je pivo s bogatim aromatskim profilom koji se može i dulje istraživati. Svakako ne treba zaboraviti da uskoro slijedi Brundanje, godišnji tulum popularne obiteljske pivovare iz Zagreba, pa se smijemo nadati novim pivima do tada. U međuvremenu možete učiniti i nešto dobro pa kupiti Sretno dijete ili Heroj ulice, piva čiji je karakter i humanitarni pa se dio prihoda od tih piva usmjerava na one kojima je potrebno, a to su ove godine udruge Mali zmaj i Zagrebački humanitarci. Uživate a pomažete, teško može bolje od toga.