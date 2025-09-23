Brojni ljudi griješe, a da nisu ni svjesni: Nakon ovoga više nikada nećete puniti mobitel do 100 posto

Jedna od najčešćih navika je ostavljanje uređaja na punjaču tijekom cijele noći kako bismo dan započeli s punim kapacitetom. Iako se čini logičnim, ova praksa stavlja litij-ionsku bateriju pod stalan stres. Kada je baterija na 100%, izložena je visokom naponu koji ubrzava kemijsko starenje. S vremenom, to dovodi do bržeg propadanja i smanjenja ukupnog kapaciteta, što znači da će se baterija prazniti osjetno brže nego kad je uređaj bio nov. Procjenjuje se da redovito punjenje do 100% može uzrokovati da baterija oslabi 10 do 15 posto brže nego kad se puni do nižeg postotka.

Unutar svake litij-ionske baterije odvija se složen proces. Energija se oslobađa kretanjem litijevih iona između dva sloja – jednog od grafitne i drugog od litij-kobalt-oksida. Punjenje jednostavno vraća te ione na početnu poziciju. Problem nastaje kada pokušavamo "nagurati" previše iona u jedan sloj, što se događa pri potpunom punjenju ili pražnjenju. To stvara fizičko naprezanje na unutarnju strukturu baterije, slično kao da izvlačite potporne stupove iz zgrade. Zbog toga je idealno stanje za bateriju kada je napunjena na oko 50 posto, jer su tada ioni ravnomjerno raspoređeni, a naprezanje je minimalno. Iako je nepraktično stalno održavati taj postotak, izbjegavanje ekstrema ključno je za dugovječnost.

Iako je punjenje do 100 posto štetno, još je gore dopustiti da se baterija redovito prazni do nule. Potpuno pražnjenje također uzrokuje stres i smanjuje broj ciklusa punjenja koje baterija može podnijeti prije nego što joj kapacitet značajno opadne. Stručnjaci se slažu da je optimalni raspon za održavanje zdravlja baterije između 20 i 80 posto.

Punjenje u kraćim intervalima, primjerice s 30 na 70 posto, puno je zdravije za bateriju od jednog dugog ciklusa od 0 do 100 posto. Srećom, moderni pametni telefoni nude značajke optimiziranog punjenja koje uče vaše navike i automatski zaustavljaju ili usporavaju punjenje nakon 80 posto, posebno tijekom noći.

Ipak, postoji neprijatelj baterije koji je opasniji od bilo koje navike punjenja – visoka temperatura. Izlaganje mobitela vrućini, pogotovo dok je baterija potpuno napunjena, drastično ubrzava njezino propadanje. Tekući elektroliti unutar baterije počinju se razgrađivati na visokim temperaturama, što može trajno oštetiti njezin kapacitet. Zato nikada ne ostavljajte telefon na suncu, u vrućem automobilu ili ispod jastuka dok se puni. Također, intenzivno korištenje uređaja, poput igranja igara ili gledanja videa tijekom punjenja, stvara dodatnu toplinu i tzv. parazitsko opterećenje, što dodatno šteti bateriji. Suprotno uvriježenom mišljenju, niže temperature su zapravo bolje za dugoročno zdravlje baterije, iako mogu privremeno smanjiti njezine performanse.

Za dugoročno zdravlje baterije, preporučuje se puniti uređaj kada kapacitet padne na oko 20 ili 30 posto i isključiti ga s punjača kada dosegne 80 do 90 posto. Povremeno punjenje do 100 posto, primjerice prije dugog putovanja, neće uzrokovati značajnu štetu. Također, kad god je moguće, koristite sporije punjenje. Iako su brzi punjači praktični, generiraju više topline koja negativno utječe na bateriju. Pridržavanjem ovih jednostavnih savjeta možete osigurati da baterija vašeg telefona ostane u optimalnom stanju što je duže moguće, čime odgađate potrebu za njezinom zamjenom ili kupnjom novog uređaja.