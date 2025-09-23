Naši Portali
BROJNI SU RAZOČARANI

FOTO Pljušte negativne reakcije na novi iPhone 17, kupci su ogorčeni: 'Tek je stigao na police, a pun je ogrebotina'

Screenshot/X
VL
Autor
Večernji.hr
23.09.2025.
u 19:00

U New Yorku, Hong Kongu i drugim velikim gradovima prilikom izlaganja iPhonea 17 Pro u Apple trgovinama primijećene su ogrebotine već nekoliko sati nakon postavljanja na izložbene štandove

Nekoliko dana nakon lansiranja najnovijih flagship modela, iPhone 17 Pro i 17 Pro Max, Apple se našao na meti oštrih kritika od strane prvih korisnika. Brojne pritužbe kupaca, tehničkih recenzenata i onih koji su kupili nove iPhoneove upućuju na ozbiljan problem – premium modeli čine se iznimno osjetljivima na ogrebotine i oštećenja. Kontroverza je već dobila naziv "Scratchgate", jer mnogi korisnici izvještavaju o lako nastalim ogrebotinama na uređajima, piše Android Authority.

Zack Nelson, popularni YouTuber s kanala JerryRigEverything, proveo je test izdržljivosti na novim modelima iPhone 17 Pro i Pro Max, pri čemu je pokazao da oštri i nezaštićeni kutovi oko kamere vrlo lako ostavljaju ogrebotine. Prema njegovim riječima, problem je rezultat Appleove promjene dizajna. Naime, anodizirani aluminijski premaz na ovim modelima nije se dovoljno dobro prionuo kutova, ostavljajući rubove uređaja nezaštićenima i podložnima oštećenju.

Nelson je napomenuo da svakodnevni predmeti, poput kovanica i ključeva, mogu brzo izgrebati premaz i ostaviti vidljive ožiljke na uređajima. Štoviše, izvještaji iz različitih dijelova svijeta potvrđuju slične probleme. U New Yorku, Hong Kongu i drugim velikim gradovima, prilikom izlaganja iPhonea 17 Pro u Apple trgovinama, primijećene su ogrebotine već nekoliko sati nakon postavljanja na izložbene štandove. Korisnici su također primijetili da su tamnoplave varijante iPhonea 17 Pro i Pro Max posebno sklone ogrebotinama, dok su crni modeli, kao i Appleov Cosmic Orange, također pokazali vidljive tragove oštećenja. Osim toga, i Appleov MagSafe punjač, koji je dizajniran za jednostavno bežično punjenje, ostavlja vidljive kružne tragove na stražnjoj strani novih Pro modela, što dodatno pogoršava situaciju.

Apple je ove godine odlučio prebaciti na novu aluminijsku školjku kako bi poboljšao disipaciju topline i smanjio težinu uređaja, no čini se da novi materijal nije dovoljno izdržljiv za svakodnevnu uporabu, što se pokazalo u testovima i izvještajima korisnika. Iako Apple još nije službeno odgovorio na ove pritužbe, negativne reakcije ne prestaju, a sve veći broj korisnika, uključujući tržišta poput Kine, dijeli fotografije izgrebanih iPhonea 17 na društvenim mrežama.

S obzirom na to da su novi modeli iPhonea 17 Pro i Pro Max premium uređaji s visokom cijenom, pritisak na Apple raste da poduzme mjere kako bi riješio problem i ojačao izdržljivost svojih novih flagship modela. Zasad nije poznato hoće li Apple ponuditi rješenja za one koji su već iskusili oštećenja, no s obzirom na ozbiljnost situacije, pitanje je vremena kada će kompanija reagirati.

iphone

