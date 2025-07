Austrijski Glasswise.eu preuzeo hrvatsko rješenje Craft Technology eLabel

Glasswise.eu, austrijska premium platforma za digitalno označavanje vina, preuzela je Craft Technology eLabel, pametno i elegantno softversko rješenje iz Hrvatske, osmišljeno kako bi pomoglo vinarijama da se bez napora pridržavaju propisa Europske unije o označavanju vina, kaže se u priopćenju o akviziciji platforme nastale u Hrvatskoj. Naime, rješenje Craft Technology eLabel nastalo je zbog Uredba EU 2021/2117 kojom se nalaže isticanje detaljne informacije o alergenima, nutritivnim vrijednostima, sastojcima i energetskom sadržaju za sva vina koja se prodaju unutar EU. Motivacija austrijskog Glasswire.eu za preuzmanjem jest namjera pomoći vinarijama ne samo da ispune zakonske standarde, već i da unaprijede iskustvo svoje trgovačke marke kroz primjenu digitalnih alata, vrhunskog dizajna i namjenske podrške. Od kraja 2024. godine usklađenost s ovom uredbom postaje obavezna. Craft Technology eLabel jedno je od rijetkih rješenja na tržištu koje izravno rješava ovaj zahtjev, a ima dodatnu prednost što ga je razvio tim vinskih entuzijasta koji su stručnjaci za tehnologiju i marketing. Tvorci ove platforme, Dario Drmač i Ivan Kovačević osnivači su poznatog internetskog dućana Wine & More namijenjenog prije svega turistima koji požale sa sobom ponijeti i vino koje su probali, maslinovo ulje ili neki sličan proizvod. Wine & More omogućuje da proizvod ne nose sa sobom ostatak putovanja nego ih on dočeka kod kuće pri povratku. Sustav Craft Technology eLabel, pak, stvara digitalne stranice proizvoda optimizirane za mobilne uređaje dostupne putem QR koda, uklanjajući potrebu za slovima i izrazima preopterećenim fizičkim etiketama, a istovremeno potrošačima pruža bogate i ažurne informacije o proizvodu na njihovom jeziku. Kao ključne prednosti Craft Technology eLabela ističu se pametno upravljanje sadržajem što podrazumijeva čisto, korisničko sučelje za jednostavno rukovanje podacima, višejezična podrška odnosno lokalizacija u stvarnom vremenu na svih 27 službenih jezika EU. QR sadržaj ažurira se uživo te tako ostaje fleksibilan i uređivan u svakom trenutku, a arhitektura mu je sigurna jer je enkriptirana te je pristup kontroliran kako bi zaštita podataka bila maksimalna.

Platforma je i skalabila te je tako pogodna i za butične vinarije i industrijske operacije, uvijek je usklađena sa zakonodavstvom EU a omogućuje i detaljnu analitiku i podaci su uvijek vezani za lokaciju. Akvizicijom eLabel rješenja, Glasswise obogaćuje vlastitu platformu i širi doseg na hrvatsko tržište i šire. - Ova akvizicija nije samo o softveru, radi se o zajedničkim vrijednostima. Craft Technology stvorio je nešto istinski promišljeno i praktično. Uzbuđeni smo što možemo kombinirati njihovu inovaciju s našim vrhunskim standardima dizajna, izvanrednom podrškom i dubokim razumijevanjem vinske industrije, kaže David Wippel, izvršni direktor Glasswisea. Za Craft Technology, ovaj potez omogućuje poptpuno koncentriranje na svoj glavni proizvod, platformu Craft Technology, rješenje po principu „ključ u ruke“ koje rješava ključnu bolnu točku za vinare: prodaju i dostavu vina izravno iz vinarije na kućni prag kupaca diljem EU, Ujedinjenog Kraljevstva, Švicarske i SAD-a. Rješenje kombinira mobilnu aplikaciju, POS sustav i integriranu logističku uslugu. Nakon nekoliko godina testiranja, usluga Craft Technology službeno je pokrenuta u travnju 2024. i već je pokazala izvanredan uspjeh kod vinara i krajnjih kupaca, posebno među američkim turistima, koji su prvi put mogli legalno kupiti vino u vinariji i lako ga dostaviti na kućnu adresu. - Izgradili smo eLabel jer nam je duboko stalo do vina i tehnologije te smo željeli stvoriti nešto što ima smisla i za vinare i za potrošače. Ponosni smo na ono što smo postigli. A još smo ponosniji što je Glasswise, tvrtka s tako visokim standardom dizajna i usluge, prepoznala vrijednost i ide dalje, rekao je Dario Drmač, izvršni direktor tvrtke Craft Technology. Usluga je, dakle, osmišljena kako bi se vinarima olakšalo zadovoljavanje regulative EU za što inače ne bi imali niti resursa niti vremena, tako je jasno da je Craft Technology u toj usluzu dominantna tvrtka kod koje je Glasswise.eu mogao prepoznati i ono što sam nema kao i ulazak na tržište na kojemu egzistira na tisuće vinarija. - Ova akvizicija omogućuje nam da svu svoju energiju usmjerimo u našu osnovnu djelatnost: pomaganje vinarijama u prodaji i isporuci vina svojim kupcima diljem svijeta. Naši klijenti su je s oduševljenjem prihvatili, posebno jer je riješila ključni problem – kako prodavati vino turistima koji dolaze avionom i ne mogu nositi više boca. Od samog početka vidjeli smo pravi poticaj, posebno na američkom tržištu, i sada smo 100% usredotočeni na skaliranje tog uspjeha, rekao je Ivan Kovačević, operativni direktor tvrtke Craft Technology.