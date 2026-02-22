Naši Portali
NIJE MUDRO

Jedan predmet na benzinskoj može napraviti kaos: Nikad ga nemojte koristiti dok točite gorivo

Šibenik: Od danas skuplje gorivo
Dusko Jaramaz/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
22.02.2026.
u 13:00

Najbolje je ostaviti ga u vozilu i posvetiti se zadatku kako biste izbjegli skretanje pažnje i osigurali sigurnost

Na nekim benzinskim postajama možete vidjeti znakove koji upozoravaju na zabranu korištenja mobitela dok točite gorivo. Iako je teorijska opasnost od stvaranja iskri minimalna, postoji mogućnost da mobitel s dovoljno snažnom baterijom generira iskru, piše HAK. To u kombinaciji s isparavanjem goriva može izazvati požar i ozbiljne ozljede.

Stručnjaci iz Instituta za naftnu opremu SAD-a navode da nikada nisu zabilježeni incidenti zbog mobitela tijekom točenja goriva. Ipak, pravila se i dalje poštuju jer i teoretski postoji rizik. Upozorenja na benzinskim postajama potiču iz vremena kad su mobiteli imali puno veće baterije, što je povećavalo mogućnost stvaranja iskri.

Unatoč maloj vjerojatnosti da bi mobitel mogao izazvati požar, naftni div Shell smatra da nije mudro koristiti telefon dok točite gorivo. Najbolje je mobitel ostaviti u vozilu i posvetiti se zadatku kako biste izbjegli skretanje pažnje i osigurali sigurnost.
mobitel auto Barkod benzinska postaja

