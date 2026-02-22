WhatsApp uvodi opciju koja će mnogima svidjeti: Ovakve poruke prikazivat će vam se samo ako ih dotaknete

WhatsApp je poznat po stalnom uvođenju novih nadogradnji, a trenutno se radi na funkciji koja bi vam potencijalno mogla pomoći da izbjegnete spoilere od prijatelja i članova obitelji za najpopularnije serije sezone. Značajka zaštite od spoilera već je uočena u beta verzijama aplikacije za iOS i Android, a radi se o sustavu koji je već poznat korisnicima platforme Reddit.

Kako je uočio portal WABetaInfo, najnovija beta verzija WhatsAppa za iOS dolazi s opcijom formatiranja teksta kao spoilera. To znači da tekst poruke ne bi bio vidljiv primateljima sve dok ga izričito ne dodirnu kako bi ga otkrili, čime se sprječava slučajno čitanje ključnih informacija o radnji.

Ova bi opcija funkcionirala na sličan način kao postojeća mogućnost formatiranja spoilera na Redditu, gdje je tekst pri otvaranju objave sakriven, a korisnik mora kliknuti na njega kako bi vidio skrivenu poruku. Time se korisnicima daje potpuna kontrola nad time koje informacije žele vidjeti, što je idealno za rasprave o filmovima i serijama.

U praksi, to bi značilo da možete nastaviti normalno razgovarati sa svojim kontaktima bez brige da ćete slučajno vidjeti informacije o najnovijim obratima u serijama poput "Bridgerton" ili "Industry". Važno je napomenuti da se ista funkcija već pojavila i u beta verzijama WhatsAppa za Android, što sugerira da će uskoro biti dostupna svim korisnicima, neovisno o platformi koju koriste.

Nova značajka, pod pretpostavkom da na kraju bude i službeno uvedena, bila bi posebno korisna u grupnim razgovorima. U takvim grupama često se događa da su neki sudionici već pogledali najnovije epizode popularnih serija, dok drugi još nisu, što stvara rizik od neželjenog otkrivanja radnje. Još nije jasno koliko će vremena trebati da ova funkcija zaštite od spoilera izađe iz beta faze i stigne u službenu aplikaciju, no radi se o nadogradnji koja ima mnogo smisla i koja će zasigurno biti često korištena.

U ovom trenutku, oznake za spoilere ne mogu se primijeniti na slike i videozapise, no tim na portalu WABetaInfo nagađa da bi i ta mogućnost s vremenom mogla doći. To bi značilo da biste bili još bolje zaštićeni od otkrića koja ne želite vidjeti, poput ključnih scena ili fotografija iz novih epizoda. Uvođenje ove opcije i za vizualne medije predstavljalo bi konačno rješenje za problem spoilera unutar aplikacije.

Samo dan ranije, WhatsApp je počeo uvoditi još jednu nadogradnju za grupne razgovore, omogućujući novim članovima da vide određenu količinu povijesti grupe. Time se sprječava potreba za ponovnim slanjem istih informacija svaki put kad se netko novi pridruži razgovoru, čime se olakšava snalaženje i komunikacija.