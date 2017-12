Što se isplati? Stari ili novi auto

Prosječna starost hrvatskog voznog parka osobnih automobila ove je godine probila granicu od 13 godina. Prije 10 godina auti su nam u prosjeku bili stari 9,95 godina, a dva glavna razloga sve starijem voznom parku jesu prepolovljena prodaja novih vozila u odnosu na 2008. godinu i prava ekspanzija unosa rabljenih automobila nakon našeg ulaska u EU.

Poduzetnicima popusti

Ove je godine u Hrvatskoj prema podacima Centra za vozila Hrvatske (CVH) registrirano 55.267 rabljenih auta iz unosa, dok je povećanje prodaje novih vozila od 20% (ukupno 52.707) samo privid jer se rast prije svega odnosi na rent-a-car automobile koji većim dijelom završavaju u inozemstvu, a manje od trećine novih auta kupuju građani kao privatne osobe.

Premda ne izravni, sve stariji vozni park i jedan je od značajnih uzroka nesigurnosti na cestama. Primjerice, ove je godine do 1. 12. u cestovnom prometu poginula 301 osoba, što je 7,9% više nego lani.

Pozitivna je stvar što je prosječna starost unesenih polovnih automobila s 8,7 godina u 2016., u 2017. godini pala na 7,85 godina, a prosječni ispust CO2 smanjio se za oko 10 g/km, što je rezultat promjene trošarinskog sustava od 1. 1. 2017. Ali to je još uvijek nedovoljno jer i dalje je u masi unesenih mnogo polovnih automobila starijih od 10 godina.

Ipak, određeno pomlađivanje hrvatskog voznog parka očekuje se iduće godine, zbog niza mjera kojima država smanjuje preveliko porezno opterećenje kupcima novih automobila, ali u manjoj mjeri će se smanjiti i davanja pri unosu rabljenih auta. Prema najavama ministra financija Zdravka Marića, od sredine siječnja plaćat ćemo manje trošarine, a od prvog dana 2018. ponovo stupa na snagu mogućnost odbitka 50% PDV-a za poduzetnike pri kupnji automobila i svim vezanim troškovima za njegovo korištenje.

Upravo to očekuju mnogobrojni poduzetnici, obrtnici i druge pravne osobe što svjedoče mnogobrojni upiti u salonima i traženje izračuna cijena automobila s odbitkom 50% PDV-a. A izračun kaže da će, primjerice, samo na kupnji auta koji stoji 150.000 kuna pravne osobe uštedjeti 15.000 kuna, a na maksimalnoj cijeni za koju država daje povrat PDV-a od 400.000 kuna uštedjet će 40.000 kuna. Ovo je dobra vijest i za sve one pravne osobe koje su prije stupanja na snagu ove odredbe kupile auto na leasing, jer će od 1. 1. 2018. moći odbiti 50% PDV-a u rati leasinga.

– Nadam se da će ove promjene ipak potaknuti kupnju novih automobila. To bi trebalo doprinijeti smanjenju prosječne starosti naših vozila, a samim time i povećanju sigurnosti na cestama – kaže pomoćnik uprave za tehničke poslove CVH Goran Pejić.

Na rabljenima manja ušteda

Što se tiče trošarina koje se plaćaju na istovjetan način na nova i rabljena vozila, prema kriteriju vrijednosti i prema kriteriju ispusta CO2, za aute do 150.000 kuna (oko 65% svih prodanih novih auta), neće se više plaćati vrijednosni kriterij. To znači da se na aute do 100.000 kuna neće plaćati 1% trošarine po vrijednosti, a za aute od 100 do 150 tisuća kuna 2%. Primjerice, na auto vrijednosti 80.000 kuna plaćat će se državi 800 kuna manje (1%), a za auto od 120.000 kuna 2400 kuna manje (2%).

Ekološki kriterij prema kojem se plaćaju trošarine prema ispustu CO2 neće se mijenjati.

Ovakvo smanjenje trošarine za rabljene automobile neće donijeti veliku uštedu, pogotovo za aute starije od pet godina. Ušteda će biti veća što se unosi noviji automobil. Primjerice, za auto vrijednosti 100.000 kuna starosti pet godina državi će se plaćati 415,66 kuna manje nego sada.

– Nažalost, mislim da će se nastaviti unos rabljenih automobila. Ali nadam se da će se zaustaviti trend porasta broja unesenih automobila te da će se unositi automobili nešto manje prosječne starosti – kaže Goran Pejić.

