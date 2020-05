Novi krug potpora za ekovozila prije ljeta, do 80.000 kuna za električne aute

Planirani novi krug natječaja za sufinanciranje ekoloških vozila Fonda za zaštitu okoliša trebao je biti objavljen u travnju, ali je zbog epidemije koronavirusa i potresa u Zagrebu prolongiran. No, iz Fonda smo dobili informaciju da bi javni poziv ipak mogao biti objavljen prije ljeta.

– S novim terminom izaći ćemo nakon što Sabor RH u sklopu rebalansa državnog proračuna usvoji i izmjene i dopune našeg financijskog plana, a nakon toga će Upravni odbor Fonda donijeti novi plan objave javnih poziva i natječaja. Prijedlog je da pozive za energetski učinkovita vozila objavimo prije ljeta jer su ti javni pozivi, i za fizičke i za pravne osobe, već uvelike pripremljeni – kažu u Fondu za zaštitu okoliša.

Bez “običnih” hibrida

Program financiranja čistijeg transporta, koji uključuje i financiranje električnih vozila, koristi sredstva dobivena od trgovanja emisijskim jedinicama štetnih plinova. Prošlogodišnji budžet za sufinanciranje nabave eko-vozila iznosio je 34,5 milijuna kuna. Pola od toga otpalo je na građane, a druga polovica na pravne osobe. Planirani proračun jednak je i ove godine, a hoće li tako ostati ovisi o rebalansu državnog proračuna.

– Sukladno nacionalnim planovima energetske učinkovitosti razmatramo manje izmjene unutar programa sufinanciranja, no one zasad ne uključuju sufinanciranje hibridnih vozila. Hibridna, kao i električna vozila, imaju svoje prednosti, no cilj je sustavom poticaja primarno učiniti prihvatljivijima ona vozila koja imaju manji negativan utjecaj na okoliš. Iako su energetski učinkovitija od klasičnih vozila, hibridna vozila i dalje dominantno koriste fosilna goriva, dok je pogon električnih vozila isključivo na električnu energiju. No i dalje ćemo sufinancirati vozila s plug-in hibridnim pogonom koja imaju dopuštenu emisiju onečišćujuće tvari CO2 iznosa do najviše 50 g/km – kažu u Fondu. Dakle, sufinanciranja “običnih” hibrida koji su bili hit prvih nekoliko natječaja (od 2014. je provedeno 9 natječaja u kojima je sufinancirano 3500 vozila uz 110 milijuna kuna bespovratnih poticajnih sredstava), a kasnije su od potpora izuzeti, neće biti.

Italija sufinancira bicikle

Hoće li biti potpore za električne bicikle za kojima su se prošle dvije godine stvarale velike gužve te su bile razgrabljene odmah isti dana po objavi javnog poziva, nismo dobili potvrdu. Samo načelno - uvjeti natječaja bit će slični kao 2019. godine. Iako kritičari zajedničkog natječaja za električne automobile i električne bicikle imaju čvrste argumente, u novonastaloj situaciji, kada je susjedna Italija najavila da će za nabavu električnih i “običnih” bicikala građanima davati do 500 eura potpore, ukinuti bilo kakve poticaje za relativno cjenovno dostupan ekološki prijevoz građana čini se nelogičnom odlukom pa opet očekujemo navalu na e-bicikle. Ili da ih se izdvoji u poseban natječaj. Lani se za električne automobile moglo dobiti do 80.000 kuna, za plug-in hibridne aute do 40.000 kn, za električne skutere, motocikle, lake i teške četverocikle do 20.000 kn, a za bicikle 5000 kuna - do 40% ukupne vrijednosti vozila.

- Procedura bi trebala biti slična dosadašnjoj, a sve ćemo najaviti nekoliko tjedna prije službene objave poziva - potvrdili su nam u Fondu

A što se sve može kupiti uz državne potpore. Primjerice, nova Škoda Citigo e iV košta 137.614 kuna, pa se za nju ne može dobiti punih 80.000 kuna poticaja za električni automobil, već 40% cijene. To bi značilo da kada platite punu cijenu automobila od 137.614 kuna, od Fonda možete dobiti poticaj od 40% cijene ili 55.045 kuna pa ispada da bi automobil praktički kupili za 82.569 kuna.Primjer kupnje plug-in hibrida možemo vidjeti kod Toyote Prius PHEV koji ima cijenu od 294.900 kuna. S poticajem od 40.000 kuna, automobil bi u praksi koštao 254.900 kuna.

Za električne bicikle se može dobiti 5000 kuna. Primjerice, električni bicikl Pegasus Piazza Evo 7 ima cijenu od 13.699 kuna, a uz 5000 kuna poticaja ispada mnogo povoljnijih 8699 kuna.