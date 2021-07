Milijun i pol kuna za 646 konja u nesvakidašnje privlačnom obliku

Znate li kako izgleda milijun i pol kuna na hrpi? Vjerojatno su to svežnjevi novca poslagani jedan na drugog tako da tvore kocku. Kocku od “šarenih papirića”. Kad to tako zamišljam, uopće mi ne djeluje privlačno, seksi, iako je jasno da ta kocka vlasniku može puno toga priuštiti. No, kad se naše kocke od milijun i pol kuna uhvati vrstan dizajnerski tim, u suradnji s jednako vrsnim inženjerima i stručnjacima za razne vrste digitalnih usluga i e-mobilnost, rezultat prodornih očiju i zamamnih širokih ramena malo se kome neće svidjeti.

Audi RS e-tron GT, kakav smo imali priliku isprobati, jedan je od automobila koje želimo zadržati. Jedan od onih koje bismo po čitav dan mogli i samo gledati. Jedan od onih u kojima se – kad probavimo činjenicu da nemamo onu kocku od “šarenih papirića” koju bi valjalo dati za njega – moramo dobro kontrolirati da ga zadržimo barem blizu zakonom propisanog ograničenja brzine jer njegovi galopa željni konji kao da imaju vlastitu volju. Audijev električni coupé automobil sportski je i izgledom i voznim svojstvima. E-tron GT, novi gran turismo iz njemačke premium radionice, zapravo se može kupiti za 824.708 kuna, koliko stoji e-tron GT quattro izvedba maksimalne snage (uz boost) 390 kW, odnosno 530 konjskih snaga. No, naš je primjerak stigao u reprezentativnom RS e-tron GT izdanju maksimalne snage 475 kW, odnosno do 646 konja, uz obilje dodatne opreme, pa mu je cijena 1,440.782 kn.

Rezultat preoblikovanja naše zamišljene kocke od milijun i pol kuna u premium automobil izgleda fantastično, ali iz Audija napominju da izgled ovog ljepotana nije sam sebi svrha te da kod njega oblik slijedi funkciju. Svaki od detalja koji privlači pažnju tako ima i konkretnu ulogu. Najbolje se to vidi kroz aerodinamičke performanse. Koeficijent otpora zraka e-trona GT od samo 0,24 najbolji je rezultat u gami Audijevih sportskih modela. Audi e-tron GT razvijan je kao sveobuhvatan aerodinamički koncept. Oblikom je morao biti dizajniran tako da su sile podizanja minimalne. Smještaj baterije odredio je zatvoreno podvozje, kao i nisko težište. Električni pogonski sklop omogućio je osmišljavanje inovativnih rješenja za protok zraka pa e-tron GT ima preklopne otvore za zrak za kočnice i hladnjake.

Iskazivanje snage kod električnog automobila nije jednostavno kao kod benzinca ili dizelaša. RS e-tron GT ima sistemsku snagu 440 kW/598 KS. Sistemska snaga daje vrhunske performanse do 60 sekundi i može izvršiti više pokretanja bez žrtvovanja performansi. Automobil ima dva elektromotora, od 175 kW na prednjoj osovini i 335 kW na stražnjoj. Vršna električna snaga (boost) je na 475 kW/646 KS, a maksimalna 30-minutna snaga za električne motore ovdje iznosi 142 kW/193 KS.

Osim za vrhunsku voznu izvedbu, aerodinamika je jako važna i za doseg do 488 kilometara, podržan baterijom neto kapaciteta od 86 kWh. Naime, aerodinamički elementi, među kojima su i stražnji spojler koji se proteže u više faza te široki difuzor, doseg su povećali za 30 km. Na brzom punjaču do 80% kapaciteta napuni se za 22,5 minuta, a pet minuta punjenja dovoljno je za 100 km autonomije. No, to su tehnikalije važne onima koji nogama stoje čvrsto na zemlji, a da bi se saživio s ovakvim automobilom, čovjek bi trebao biti barem dijelom sanjar. Ili vječno dijete, jer e-Tron GT igračka je kojom se podjednako želite igrati i čuvati je u originalnom pakiranju. Zapravo ne... Bolje se igrati. Poigrate li se papučicom gasa, RS e-tron GT iz mirovanja do stotke dovest će vas za samo 3,3 sekunde. Osjećaj zakucavanja u sportska sjedala s integriranim naslonima pritom je nenadmašan.

Emotivan dizajn, snažan pogon, dinamično upravljanje i čitava paleta high-tech opreme glavni su aduti Audijeva modela RS e-tron GT. Njegove postavke upravljanja i ovjesa savršena su ravnoteža između komfora i sportske vožnje, iako mi ovdje ipak preferiramo sportski dio. Zračni ovjes elektronički je kontroliran za sva četiri kotača. Automatski regulira tvrdoću ovjesa i visinu vozila, a može se podešavati preko Audi drive select sustava. U Audi drive selectu može se podesiti i zvuk. Naime, fascinantan zvuk digitalno generiranog zvučnog okruženja razlikuje se ovisno o brzini kretanja, a emitira se putem jednog vanjskog i dva unutarnja zvučnika. U interijeru je teško odabrati jedan nadmoćan detalj. Ručica automatskog mjenjača zapravo je elegantna tipka, a glasnoćom audiosustava upravlja se kruženjem po okrugloj dodirnoj pločici. Virtualni kokpit s centralnim dodirnim zaslonom čini skladnu cjelinu – i vizualno i u ergonomskom smislu. Do svih je funkcija lako doći. Iako tehnološki jako napredan, isprobani RS e-tron GT prilično je intuitivan. U njega ugrađeni sigurnosni sustavi svojevrstan su izlog najnaprednijih sustava današnjice.

Primjerice, Audi pre sense sustav vozila prepoznaje u rasponu brzina do 250 km/h, pješake do približno 85 km/h, a bicikliste od 5 km/h. Ako registrira mogućnost sudara, sustav vizualno, akustično i haptično upozorava vozača, a po potrebi može inicirati pomoć pri kočenju ili potpuno usporavanje, kako bi se izbjegao sudar.

Night vision asistent projicira termalnu sliku na zaslonu virtualnog kokpita koju snima infracrvenom kamerom postavljenom u singleframe masku vozila. Uoči li pješake i veće divlje životinje, označava ih u žutom kvadratu, odnosno u crvenom ako postoji opasnost od naleta na njih. Park assist plus sustav traži uzdužna ili poprečna parkirna mjesta te pri parkiranju automobila samostalno okreće upravljač, daje gas i koči. Zahvaljujući dinamičnom upravljanju svim kotačima pri malim brzinama smanjuje se krug okretanja vozila upravljanjem stražnjih kotača u suprotnom smjeru dok se pri višim brzinama kut upravljanja na stražnjoj osovini podešava upravljanjem u istom smjeru. Krov od karbona smanjuje ukupnu težinu vozila te dovodi i do smanjenja težišta.

U serijskoj su opremi Matrix LED prednja svjetla s laserskim dugim svjetlima, Bang & Olufsen Premium Sound System s 3D zvukom, MMI navigacijski sustav plus s 10,1” dodirnim zaslonom, termoizolacijska stakla, trozonski automatski klima-uređaj... Željena temperatura može se postići i u parkiranom automobilu, putem aplikacije na pametnom telefonu. Nakon što smo pobrojili dio onoga što Audijeva nova električna jurilica ima i za što je sposobna, red je da kažemo i za koga ona nije. Audi e-tron GT svakako nije za vozače koji žele biti neprimjetni, uklopiti se u masi. Jer to s njim neće ići.