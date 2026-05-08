Hrvatica neobičnim oglasom zapalila internet: 'U odličnom stanju. Cijena nije fiksna'

"Prodajem vjenčanicu. Nošena jednom – i to previše", započinje oglas koji je osvanuo na društvenim mrežama i ubrzo podijeljen na Redditu pod naslovom "Jedan odličan oglas..tragikomičan". Prodavačica u njemu opisuje kako je haljina kupljena s idejom "to je to, prava osoba, prava odluka", ali je sve završilo kao "masterclass iz loših procjena i ignoriranja vlastitog instinkta". S gorkim humorom dodaje kako je haljina, "za razliku od braka, i dalje u odličnom stanju". Oglas je namijenjen onima "koje žele izgledati kao milijun eura dok donose upitne životne odluke", a na kraju duhovito poručuje: "Cijena nije fiksna - za razliku od nekih odluka koje očito jesu bile" i "I ne brinite, haljina ne dolazi s bivšim".

Objava na subredditu r/hrvatska brzo je prikupila stotine reakcija, a zajednica je bila podijeljena. Mnogi su bili oduševljeni kreativnošću i humorom, a najpopularniji komentar ponudio je i neobičan savjet za spojeve. "FB marketplace je bolji od Tindera, samo upišeš 'vjenčanica' i izbaci ti friško rastavljene u tvom krugu", napisao je jedan korisnik, na što su se drugi nadovezali šalama. Drugi su pohvalili marketinški pristup, dok su neki jednostavno zaključili da je "smijeh kao lijek".

Ipak, nisu svi bili uvjereni. Dio korisnika izrazio je sumnju da je oglas napisala umjetna inteligencija. "3/10 AI slop" i "AI smeće", pisali su neki, dok je drugima zasmetala upotreba dugih povlaka, koje se često povezuju s tekstom generiranim od strane AI alata. Bilo je i onih kojima je humor bio "otrcan i preloš", smatrajući da cilja na "srednjovječne žene".

Rasprava je otišla i u smjeru autentičnosti samog oglasa. Nekoliko korisnika je primijetilo kako sličan tekst "kruži" već godinama, sugerirajući da se ne radi o originalnoj objavi. Jedan se komentator čak prisjetio specifične priče koja je svojedobno bila medijski popraćena: "Jel to ona što je oglas završio i na radiju? Pa je rekla da prodaje vjenčanicu da bi kupila sušilicu, na kraju joj radio kupio sušilicu".

EU usvojila nova pravila o vozačkim dozvolama: Stižu velike promjene, ovo je sve što morate znati Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

*uz korištenje AI-ja