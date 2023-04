Znate li kako razlikovati otrovne vrste žaba od neotrovnih i čime se časte kolumbijski beznošci u Zoni sumraka?

Znate li, primjerice, kako izgleda preobrazba vodozemaca, od jajeta preko punoglavca pa sve do odrasle jedinke? Ili pak zašto su vodozemci ugrožena vrsta te iz kojeg razloga zauzimaju važno mjesto u ekosustavu? Ovo su samo neka od pitanja na koja odgovore možete doznati na Žabljem danu, edukativnom programu koji se održava u Zoološkom vrtu.

Dočekat će i stotu

Danas će u programu koji traje od 10 do 17 sati najmlađi posjetitelji, uz ostalo, izrađivati žabice od papira tradicionalnom japanskom vještinom origami, a edukatori će ih poučiti o brojnim primjercima iz razreda vodozemaca, među kojima je i rijetka i kritično ugrožena vrsta u Hrvatskoj, čovječja ribica.

– Zagrebački je Zoološki vrt jedini na svijetu koji ih ima, endemske su vrste dinarskog krša, a karakteristične su po tome što uvijek ostanu u fazi punoglavca – kaže Ivan Cizelj, kurator za ribe, vodozemce i gmazove u Zoološkom vrtu. I jedini su pravi podzemni kralježnjaci, čuvaju se isključivo u mraku i na temperaturi od 10 do 12 stupnjeva, a hrane samo dvaput mjesečno.

Ružičasto-bijele su boje, lubanja im je uska i izdužena, a na glavi imaju male, zakržljale oči prekrivene slojem kože. Mogu narasti do 25 centimetara, težiti do 150 grama, a poznate su i kao vodozemci s najduljim životnim vijekom jer mogu dočekati i stotu. U Zoološkom vrtu počeli su ih nabavljati prije gotovo deset godina, a danas broje šest jedinki. Među rijetkim su vrstama vodozemaca i kolumbijski vodeni beznošci koji, kao što i naziv govori, nemaju ekstremitete, mogu narasti do 50 centimetara, a u prirodi nastanjuju rijeke, potoke, jezera i močvare. U ZOO-u ih se pak može vidjeti u mračnoj nastambi u "Zoni sumraka", a na jelovniku su im filet pastrve, gliste i goveđe srce.

Vodozemci koje najčešće možemo susresti u dvorištima i vrtovima su, dakako, žabe, a većinom je riječ o sivim gubavicama.

– Žabe se najčešće povezuju uz pojam vode, a siva gubavica, odnosno krastača, zanimljiva je po tome što u blizini vode, konkretno bare, obitava isključivo u proljeće, i to samo dok leže jaja. Ostatak vremena provede u šumi i dalje od vode – ističe edukator Tomislav Krizmanić.

Posjetitelji će također imati priliku upoznati nekoliko vrsta otrovnih žaba, poput žutopruge otrovne ili narančastoleđe žabe, kojih, srećom, u Hrvatskoj nema jer se otrovne od neotrovnih žaba, kaže Cizelj, ne može razlikovati.

Kako im pomoći

Vodozemci su, dodaje, ugrožene vrste te imaju važno mjesto u ekosustavu jer su indikatori onečišćenja okoliša te tako pridonose zdravlju drugih životinja, ali i ljudi. Zbog klimatskih promjena, zagađenja voda te razvoja poljoprivrede i urbanizacije sve više gube prirodna staništa, a pomoći im možemo, ističe Krizmanić, izbjegavanjem korištenja pesticida, sadnjom autohtonih biljki, štednjom vode te razvrstavanjem otpada.