Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 211
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POSTAJU SVE POPULARNIJI

'Stupićizacija' u Zagrebu se nastavlja! Stižu zahtjevi sa svih strana, evo koji ih kvartovi dobivaju

Zagreb: Najzaštićeniji znak u gradu - čuva ga čak deset stupića
Patrik Macek/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
30.03.2026.
u 20:00

Stanari se bore protiv vozača koji nepropisno parkiraju, na popisu su Siget, Šalata...

Trend postavljanja stupića na lokacijama gdje se vozači često nepropisno parkiraju očigledno je uzeo maha, budući da su zahtjevi za njima stigli u nekoliko različitih četvrti. O stupićima u centru metropole te njihovoj funkciji, već smo više puta pisali, nedavno su osvanuli i u Trnskom, a vijeća još pet gradskih četvrti također su usvojila zaključke kojima se traži njihovo postavljanje. 

U Novom Zagrebu – zapad tako žele njihovu ugradnju u ulici Siget kod kućnog broja 14 te u Odri. – Postavljanje zaštitnih stupića na nogostupu predlaže se radi sprječavanja učestalog nepropisnog zaustavljanja i parkiranja vozila na nogostupu i osiguravanja slobodnog pristupa spremnicima za otpad – obrazlaže se u zaključku kojim vijeće gradske četvrti odobrava ovaj zahvat u Sigetu. 

Stupići će, čini se, osvanuti i u Gornjem Gradu, točnije u Vončininoj te u Ulici Josipa Kozarca. Vončinina je, podsjetimo, omiljena za vozače, budući da su u blizini klinika na Šalati i Medicinski fakultet. Ondje se nalazi i velik broj parkirališnih mjesta, no mnogi, u nedostatku slobodnih, rado parkiraju "na divljaka". Stupići se, pak, traže za lokaciju ispred kućnog broja 2. – Vijeće je suglasno s postavljanjem zaštitnih stupića na navedenoj lokaciji kako bi se spriječilo nepropisno parkiranje koje sprječava ulaz u parking kao i izlaz iz istog. Vijeće predlaže da se postave zaštitni stupići na ulazu južne strane između rampe i označenog parkirnog mjesta – piše u dokumentu. Što se tiče Kozarčeve, riječ je o ulici koja je redovito "okupirana" nepropisno parkiranim automobilima, budući da je u blizini specijalna bolnica Goljak. 

Vatrogasci imali gotovo 1500 intervencija, na terenu 1350 ljudi... Stanje u Zagrebu se normalizira, ali još nije gotovo. 'Nemojte na Sljeme!'
Zagreb: Najzaštićeniji znak u gradu - čuva ga čak deset stupića
1/12

Stupiće su u Ulici Izidora Kršnjavoga iz vijeća gradske četvrti Donji Grad tražili još u veljači, a na Trnju i području Peščenice Žitnjak na posljednjoj sjednici. Što se tiče Trnja, trebali bi osvanuti u Rapskoj, Čazmanskoj, u Ulici Lavoslava Ružičke te ispred Sportske dvorane Martinovka. Cilj je, navodi se, spriječiti nekulturne vozače u parkiranju na neobilježenim mjestima i zaštititi pješake. Što se tiče područja Rapske, riječ je o ponovljenom zahtjevu u kojem se zahtjeva "žurno" postupanje nadležnih.  U Čazmanskoj se, pak, pokušava spriječiti parkiranje na vodomjernim oknima. Peščenica-Žitnjak dobit će ih u Ulici Vladimira Vidrića, po zahtjevu mjesnog odbora Bruno Bušić. 

Ključne riječi
Zagreb stupići

Komentara 4

Pogledaj Sve
GR
Grundl
21:12 30.03.2026.

A kam da se ljudi parkiraju? Milutina baš briga, on je sebi sredil parkplac

OT
otrovnijezik
20:42 30.03.2026.

Kada stoka ne zna i neće onda se postavljaju stupići, ograde, torovi i slično.

SL
slavenZadravec
21:07 30.03.2026.

Stupićizacija na žalost nužna kao protumjera kamenjarizaciji u prometu.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

38
ZAUZEO I DVA KROVA

Nevjerojatna priča iz Zagreba! Bespravno se uselio na tavan, sad blokira obnovu zgrade, a susjedi bi mogli ostati bez 827 tisuća eura

Čak smo prilagodili projekt da ne moramo ući u sam objekt, ako to ne želi, već da možemo pristupiti krovu sa skele koja je montirana s vanjske strane. Ali ne, ni to nam ne dopušta. Ucjenjuje nas tako što od nas traži da mu priznamo vlasništvo nad stanom i krovovima. Osjećamo se nemoćno jer on, kao bespravni korisnik, ima više moći nad nama koji smo vlasnici u zgradi, žale nam se susjedi s Trga kralja Petra Svačića

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!