'Stupićizacija' u Zagrebu se nastavlja! Stižu zahtjevi sa svih strana, evo koji ih kvartovi dobivaju

Trend postavljanja stupića na lokacijama gdje se vozači često nepropisno parkiraju očigledno je uzeo maha, budući da su zahtjevi za njima stigli u nekoliko različitih četvrti. O stupićima u centru metropole te njihovoj funkciji, već smo više puta pisali, nedavno su osvanuli i u Trnskom, a vijeća još pet gradskih četvrti također su usvojila zaključke kojima se traži njihovo postavljanje.

U Novom Zagrebu – zapad tako žele njihovu ugradnju u ulici Siget kod kućnog broja 14 te u Odri. – Postavljanje zaštitnih stupića na nogostupu predlaže se radi sprječavanja učestalog nepropisnog zaustavljanja i parkiranja vozila na nogostupu i osiguravanja slobodnog pristupa spremnicima za otpad – obrazlaže se u zaključku kojim vijeće gradske četvrti odobrava ovaj zahvat u Sigetu.

Stupići će, čini se, osvanuti i u Gornjem Gradu, točnije u Vončininoj te u Ulici Josipa Kozarca. Vončinina je, podsjetimo, omiljena za vozače, budući da su u blizini klinika na Šalati i Medicinski fakultet. Ondje se nalazi i velik broj parkirališnih mjesta, no mnogi, u nedostatku slobodnih, rado parkiraju "na divljaka". Stupići se, pak, traže za lokaciju ispred kućnog broja 2. – Vijeće je suglasno s postavljanjem zaštitnih stupića na navedenoj lokaciji kako bi se spriječilo nepropisno parkiranje koje sprječava ulaz u parking kao i izlaz iz istog. Vijeće predlaže da se postave zaštitni stupići na ulazu južne strane između rampe i označenog parkirnog mjesta – piše u dokumentu. Što se tiče Kozarčeve, riječ je o ulici koja je redovito "okupirana" nepropisno parkiranim automobilima, budući da je u blizini specijalna bolnica Goljak.

Stupiće su u Ulici Izidora Kršnjavoga iz vijeća gradske četvrti Donji Grad tražili još u veljači, a na Trnju i području Peščenice Žitnjak na posljednjoj sjednici. Što se tiče Trnja, trebali bi osvanuti u Rapskoj, Čazmanskoj, u Ulici Lavoslava Ružičke te ispred Sportske dvorane Martinovka. Cilj je, navodi se, spriječiti nekulturne vozače u parkiranju na neobilježenim mjestima i zaštititi pješake. Što se tiče područja Rapske, riječ je o ponovljenom zahtjevu u kojem se zahtjeva "žurno" postupanje nadležnih. U Čazmanskoj se, pak, pokušava spriječiti parkiranje na vodomjernim oknima. Peščenica-Žitnjak dobit će ih u Ulici Vladimira Vidrića, po zahtjevu mjesnog odbora Bruno Bušić.