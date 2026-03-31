Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 137
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
MODERNIZACIJA KOD DUGOG SELA

HŽ dao detalje oko obustave vlakova na dva tjedna: 'Ispričavamo se zbog kašnjenja, bit će ih'

Zagrebački Glavni kolodvor u predvečerje
Zvonimir Barisin/PIXSELL
VL
Autor
Davorin Dukić/Hina
31.03.2026.
u 15:00

Predsjednik Uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić objasnio je da se ovako intenzivni radovi ne mogu izvoditi pod prometom pa je neophodno zatvoriti dio pruge

Zbog intenzivnih radova na modernizaciji željezničke pruge od Dugog Sela do mađarske granice, od 7. do 20. travnja za promet će potpuno biti zatvoren kolodvor Dugo Selo te dionice od Dugog Sela do Sesveta, Vrbovca i Ivanić-Grada, izvijestila je u utorak HŽ Infrastruktura.

Kako smo pisali jučer, za promet će biti zatvorena i pruga od Križevaca do mađarske granice u dnevnom periodu, od 8 do 16 sati. Dio vlakova bit će otkazan na dijelu relacije, a dio zamijenjen autobusima te se očekuju veća kašnjenja. Autobusi će voziti na relacijama od Sesveta do Dugog Sela, Vrbovca, Križevaca, Koprivnice, Novog Drnja, Kloštra, Ivanić-Grada i Novoselca u oba smjera, a promjene će zahvatiti i linije od Zagreb Glavnog kolodvora do Bjelovara, Novske, Vinkovaca, Osijeka i Harmice. Gradsko-prigradski vlakovi vozit će do/iz kolodvora Sesvete, a između kolodvora Sesvete i Dugo Selo vozit će autobusi. 

Detaljne informacije o voznom redu i zamjenskom prijevozu dostupne su na mrežnim stranicama HŽ Infrastrukture i HŽ Putničkog prijevoza te na plakatima u kolodvorima i stajalištima. – Ove privremene poteškoće u konačnici donose trajno poboljšanje kvalitete usluge. Naime, po završetku radova vrijeme putovanja bit će kraće, a pouzdanost i točnost vlakova veće – rekao je na konferenciji za novinare na kolodvoru Dugo Selo državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek.

Predsjednik Uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić objasnio je da se ovako intenzivni radovi ne mogu izvoditi pod prometom pa je neophodno zatvoriti dio pruge. – Posebna regulacija prometa obuhvaća sve vlakove koji iz četiri smjera prolaze kroz kolodvor Dugo Selo. Zbog toga će doći do velikih poremećaja u izvršenju voznog reda. Važno je reći da putnici s kartama HŽPP-a mogu kao alternativni prijevoz koristiti i autobuse i tramvaje ZET-a. Apeliramo na putnike da krenu ranije. Ispričavamo se zbog kašnjenja koja neće biti moguće izbjeći te putnike molimo za razumijevanje i strpljenje – rekao je predsjednik Uprave HŽ Putničkog prijevoza Željko Ukić.

Radovi se izvode u sklopu rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka na dionici Dugo Selo – Križevci (38,2 km) te na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica (42,6 km). Ukupno je riječ o ulaganjima većima od pola milijarde eura, čime pruga postaje dvokolosječna, elektrificirana te osposobljena za brzine do 160 km/h. Kraj radova na oba projekta očekuje se u drugoj polovini 2026. godine.

Dugo Selo jedan je od najprometnijih kolodvora u Hrvatskoj jer njime prolaze dva glavna željeznička koridora: RH2 od Rijeke do Mađarske i RH1 od Slovenije do Srbije. Njime na dan prođe oko 140 putničkih vlakova, koji prevezu oko 20 tisuća putnika, a ovaj koridor vrlo je važan i za transport tereta od Luke Rijeka prema Mađarskoj i dalje prema Europi.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!