gradske službe na terenu

Mirogoj razoren jače nego 2023. godine! Evo što će biti s oštećenim nadgrobnim spomenicima

Zagreb: Teško oštećeno gradsko groblje Mirogoj
Gabrijela Krešić
31.03.2026.
u 13:02

– Ono što već sada radi Holding, odnosno podružnica groblja, ali ne samo ona nego i druge podružnice koje pomažu u ovakvim situacijama, je sanacija samog Mirogoja u smislu vraćanja svih elemenata gdje moraju biti vraćeni, raščišćavanje stabala, puteva i staza na groblju – kazao je gradonačelnik Tomislav Tomašević na konferenciji za medije

Situacija na Mirogoju nakon snažnog nevremena teža je nego 2023. godine, istaknuo je gradonačelnik Tomislav Tomašević na konferenciji za medije, govoreći o razmjerima štete na jednom od najvažnijih zagrebačkih groblja. – Što se tiče Mirogoja, situacija je teža nego 2023. godine – rekao je Tomašević. Naglasio je kako su gradske službe već na terenu te da Zagrebački holding, uz podružnicu Gradska groblja, u sanaciji sudjeluju i druge podružnice.

– Ono što već sada radi Holding, odnosno podružnica groblja, ali ne samo ona nego i druge podružnice koje pomažu u ovakvim situacijama, je sanacija samog Mirogoja u smislu vraćanja svih elemenata gdje moraju biti vraćeni, raščišćavanje stabala, puteva i staza na groblju – kazao je. Dodao je kako će se uz pomoć mehanizacije pokušati vratiti sve što je moguće. Poseban izazov predstavljaju oštećeni i napukli nadgrobni spomenici, koji su u privatnom vlasništvu pa će se za njih tek utvrđivati odgovornost. – Što se tiče napuklih nagrobnih spomenika koji su u privatnom vlasništvu, vidjet će se postoji li eventualna odgovornost Holdinga i može li se to pokriti policom osiguranja, nakon čega će se donositi daljnje odluke – rekao je Tomašević.

65
ZAUZEO I DVA KROVA

Nevjerojatna priča iz Zagreba! Bespravno se uselio na tavan, sad blokira obnovu zgrade, a susjedi bi mogli ostati bez 827 tisuća eura

Čak smo prilagodili projekt da ne moramo ući u sam objekt, ako to ne želi, već da možemo pristupiti krovu sa skele koja je montirana s vanjske strane. Ali ne, ni to nam ne dopušta. Ucjenjuje nas tako što od nas traži da mu priznamo vlasništvo nad stanom i krovovima. Osjećamo se nemoćno jer on, kao bespravni korisnik, ima više moći nad nama koji smo vlasnici u zgradi, žale nam se susjedi s Trga kralja Petra Svačića

