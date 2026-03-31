NESREĆA U ZAGREBU

Tramvaj iskočio iz tračnica nakon sudara s automobilom, blokiran promet u centru grada

Zagreb: U nedjelju tramvajske linije 6, 7 i 14 prometuju izmijenjenim trasama
Patrik Macek/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
31.03.2026.
u 18:11

Promet bi se trebao normalizirati nakon što se utvrde sve okolnosti nesreće i uklone njezine posljedice

U Ulici kneza Branimira danas oko 16.30 sati došlo je do sudara tramvaja i osobnog automobila. Nastala je materijalna šteta, a promet je trenutačno obustavljen jer je tramvaj iskočio iz tračnica, rekli su iz PU zagrebačke za 24sata. Na svojim službenim stranicama ZET je izvijestio građane o zastoju u Branimirovoj ulici u smjeru istoka. - U tijeku je zastoj tramvajskog prometa u Branimirov ulici, kod Petrinjske u smjeru istoka, zbog prometne nezgode, navode.

"Sudarili su se auto i tramvaj, kaos je. Tramvaj je iskočio iz tračnica, ne znamo tko je kriv, tvrde da su prošli na zeleno. Tu su policija i djelatnici ZET-a, pokušavaju vratiti tramvaj u tračnic", opisao je svjedok za 24sata. Promet bi se trebao normalizirati nakon što se utvrde sve okolnosti nesreće i uklone njezine posljedice.

