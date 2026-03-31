Zagreb već zatrpan prijavama za štete, najgore prošao ovaj kvart! Prijaviti se može do 12. travnja

Zagrepčani koji su u nedavnom nevremenu pretrpjeli štetu prve isplate mogli bi dobiti tek na jesen, najavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević, odgovarajući na pitanje novinara o rokovima i proceduri. Kako je pojasnio, proces od prijave do isplate uključuje više koraka i ne može se provesti preko noći. – Nakon preliminarne prijave slijedi izlazak mobilnih timova na teren koji će dokumentirati štetu. Zatim stručna povjerenstva procjenjuju njezinu vrijednost, nakon čega Zagrepčani dostavljaju dodatnu dokumentaciju, poput dokaza o vlasništvu. Tek potom slijedi obrada i isplata – rekao je Tomašević.

Grad planira već početkom sljedećeg tjedna poslati mobilne timove na teren, i to prije isteka roka za prijave, kako bi se postupak ubrzao. Na terenu će raditi oko stotinu zaposlenika gradske uprave. Aplikacija za prijavu štete otvorena je jučer, a interes je velik – već do 11 sati zaprimljeno je oko 600 prijava. Prema prvim podacima, najpogođenija gradska četvrt je Črnomerec, što potvrđuje da je zapad grada bio najizloženiji snažnom nevremenu. – Imamo jasnije procedure nego ranije i vjerujem da će sve ići brže nego nakon potresa – dodao je gradonačelnik.

Prve isplate Zagrepčani bi, ako sve bude išlo prema planu, mogli očekivati u rujnu. – Nadamo se da ćemo tada već moći krenuti s isplatama – zaključio je Tomašević. Dodao je i kako će Grad, kao i 2023. godine, predložiti model prema kojem bi se pokrivalo 70 posto štete na stambenim objektima, do maksimalno 15.000 eura, te 70 posto štete na vozilima, do 5000 eura. – Riječ je o pomoći, a ne punoj naknadi štete – naglasio je, dodavši kako oni koji imaju osiguranje ne mogu za istu štetu dobiti sredstva iz dva izvora. Podsjetimo, štetu od nevremena koje je proteklog tjedna poharalo Zagreb moguće je prijaviti do 12. travnja.