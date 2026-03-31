Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 99
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Otkriven rok za isplatu

Zagreb već zatrpan prijavama za štete, najgore prošao ovaj kvart! Prijaviti se može do 12. travnja

Zagreb: Vatrogasci i danas imaju pune ruke posla
Patrik Macek/PIXSELL
Autor
Gabrijela Krešić
31.03.2026.
u 12:41

Grad planira već početkom sljedećeg tjedna poslati mobilne timove na teren, i to prije isteka roka za prijave, kako bi se postupak ubrzao

Zagrepčani koji su u nedavnom nevremenu pretrpjeli štetu prve isplate mogli bi dobiti tek na jesen, najavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević, odgovarajući na pitanje novinara o rokovima i proceduri. Kako je pojasnio, proces od prijave do isplate uključuje više koraka i ne može se provesti preko noći. – Nakon preliminarne prijave slijedi izlazak mobilnih timova na teren koji će dokumentirati štetu. Zatim stručna povjerenstva procjenjuju njezinu vrijednost, nakon čega Zagrepčani dostavljaju dodatnu dokumentaciju, poput dokaza o vlasništvu. Tek potom slijedi obrada i isplata – rekao je Tomašević.

Grad planira već početkom sljedećeg tjedna poslati mobilne timove na teren, i to prije isteka roka za prijave, kako bi se postupak ubrzao. Na terenu će raditi oko stotinu zaposlenika gradske uprave. Aplikacija za prijavu štete otvorena je jučer, a interes je velik – već do 11 sati zaprimljeno je oko 600 prijava. Prema prvim podacima, najpogođenija gradska četvrt je Črnomerec, što potvrđuje da je zapad grada bio najizloženiji snažnom nevremenu. – Imamo jasnije procedure nego ranije i vjerujem da će sve ići brže nego nakon potresa – dodao je gradonačelnik.

Prve isplate Zagrepčani bi, ako sve bude išlo prema planu, mogli očekivati u rujnu.  – Nadamo se da ćemo tada već moći krenuti s isplatama – zaključio je Tomašević. Dodao je i kako će Grad, kao i 2023. godine, predložiti model prema kojem bi se pokrivalo 70 posto štete na stambenim objektima, do maksimalno 15.000 eura, te 70 posto štete na vozilima, do 5000 eura. – Riječ je o pomoći, a ne punoj naknadi štete – naglasio je, dodavši kako oni koji imaju osiguranje ne mogu za istu štetu dobiti sredstva iz dva izvora. Podsjetimo, štetu od nevremena koje je proteklog tjedna poharalo Zagreb moguće je prijaviti do 12. travnja.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

65
ZAUZEO I DVA KROVA

Nevjerojatna priča iz Zagreba! Bespravno se uselio na tavan, sad blokira obnovu zgrade, a susjedi bi mogli ostati bez 827 tisuća eura

Čak smo prilagodili projekt da ne moramo ući u sam objekt, ako to ne želi, već da možemo pristupiti krovu sa skele koja je montirana s vanjske strane. Ali ne, ni to nam ne dopušta. Ucjenjuje nas tako što od nas traži da mu priznamo vlasništvo nad stanom i krovovima. Osjećamo se nemoćno jer on, kao bespravni korisnik, ima više moći nad nama koji smo vlasnici u zgradi, žale nam se susjedi s Trga kralja Petra Svačića

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!