U zagrebačku gradsku upravu stiže umjetna inteligencija! Osnovana nova radna skupina jer se 'radi kao u 90-ima'

Pratit će kako se razvijaju nove tehnologije u Zagrebu, nuditi suradnju tvrtkama za koje misle da će im pomoći da budu u toku s novim trendovima, a posebnu pažnju posvetit će metodama da umjetnu inteligenciju, robotske softvere i drugu naprednu tehnologiju primjene u vlastitom radu. Upoznati gradsku upravu s tehnologijom 21. stoljeća zadatak će biti upravo osnovane Radne skupine za nove tehnologije, na čijem čelu sjede pročelnik Gradskog ureda za digitalizaciju, njegov zamjenik i ostali stručnjaci, mahom profesori s Fakulteta strojarstva i brodogradnje i Fakulteta elektrotehnike i računarstva.

Da je rad uprave na Radićevu trgu i dalje mahom u devedesetim godinama prošlog stoljeća, priznali su u Gradu i ranije, a radom ove skupine to bi se trebalo postupno promijeniti. Posao ove skupine bit će, laički rečeno, modernizacija tehnologije u gradskim tvrtkama i ustanovama, surađivati s fakultetima oko novih projekata te pratiti razvoj zagrebačkih tech-startupova, a u slučaju da se na tržištu pojavi neki proizvod ili usluga koji će Gradu pomoći u radu, pokušat će uspostaviti suradnju s njihovim stvaraocima. U fokusu im je sve što može ubrzati, automatizirati ili digitalizirati postojeće usluge, poput 3D tehnologije te novih vidova umjetne inteligencije koje mogu , primjerice, brzo analizirati slike, snimke i fotografije.

Na čelo radne skupine imenovan je Marin Lukas, zamjenik pročelnika Ureda za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove, a njegova desna ruka je pročelnik ureda Dražen Lučanin. U njoj se nalaze i profesori s FSB-a, doktori znanosti Marko Švaco i Stanko Škec, profesor s FER-a dr. Nikola Mišković, a u timu su i doktorand s FER-a Tin Novosel, član Uprave Holdinga Miljenko Hrman i pomoćnik pročelnika Ureda za digitalizaciju Davor Peruško.

– S obzirom na složenost i specifičnost pojedinih područja obuhvaćenih novim tehnologijama, ocijenjeno je kako je, radi osiguravanja cjelovitog i stručnog pristupa opravdano u rad radne skupine, uz gradske službenike, uključiti i vanjske stručnjake iz relevantnih znanstveno-istraživačkih institucija koji raspolažu odgovarajućim znanjem i iskustvom, kao i zaposlenike Zagrebačkog holdinga.

Na taj način će se ubrzati uvođenje robotskih i drugih novih tehnologija (poput aditivne proizvodnje i računalnog vida) u Grad Zagreb, trgovačka društva i ustanove u vlasništvu Grada Zagreba. Suradnjom sa znanstveno istraživačkim institucijama omogućit će se prijenos suvremenih znanja i metodologija u područje razvoja i primjene novih tehnologija, potaknuti inovativni pristupi rješavanju složenih upravljačkih i razvojnih pitanja te unaprijediti stručne podloge za donošenje odluka od značaja za Grad Zagreb – stoji u obrazloženju zaključka koji je donio zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.