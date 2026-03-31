Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 159
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ŽELE UĆI U 21. STOLJEĆE

U zagrebačku gradsku upravu stiže umjetna inteligencija! Osnovana nova radna skupina jer se 'radi kao u 90-ima'

Zagreb: Tomislav Tomašević obišao Centar za upravljanje prometom
Josip Mikacic/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
31.03.2026.
u 17:00

Upoznati gradsku upravu s tehnologijom 21. stoljeća zadatak će biti upravo osnovane Radne skupine za nove tehnologije, na čijem čelu sjede pročelnik Gradskog ureda za digitalizaciju, njegov zamjenik i ostali stručnjaci, mahom profesori s Fakulteta strojarstva i brodogradnje i Fakulteta elektrotehnike i računarstva

Pratit će kako se razvijaju nove tehnologije u Zagrebu, nuditi suradnju tvrtkama za koje misle da će im pomoći da budu u toku s novim trendovima, a posebnu pažnju posvetit će metodama da umjetnu inteligenciju, robotske softvere i drugu naprednu tehnologiju primjene u vlastitom radu. Upoznati gradsku upravu s tehnologijom 21. stoljeća zadatak će biti upravo osnovane Radne skupine za nove tehnologije, na čijem čelu sjede pročelnik Gradskog ureda za digitalizaciju, njegov zamjenik i ostali stručnjaci, mahom profesori s Fakulteta strojarstva i brodogradnje i Fakulteta elektrotehnike i računarstva. 

Da je rad uprave na Radićevu trgu i dalje mahom u devedesetim godinama prošlog stoljeća, priznali su u Gradu i ranije, a radom ove skupine to bi se trebalo postupno promijeniti. Posao ove skupine bit će, laički rečeno, modernizacija tehnologije u gradskim tvrtkama i ustanovama, surađivati s fakultetima oko novih projekata te pratiti razvoj zagrebačkih tech-startupova, a u slučaju da se na tržištu pojavi neki proizvod ili usluga koji će Gradu pomoći u radu, pokušat će uspostaviti suradnju s njihovim stvaraocima. U fokusu im je sve što može ubrzati, automatizirati ili digitalizirati postojeće usluge, poput 3D tehnologije te novih vidova umjetne inteligencije koje mogu , primjerice, brzo analizirati slike, snimke i fotografije. 

Na čelo radne skupine imenovan je Marin Lukas, zamjenik pročelnika Ureda za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove, a njegova desna ruka je pročelnik ureda Dražen Lučanin. U njoj se nalaze i profesori s FSB-a, doktori znanosti Marko Švaco i Stanko Škec, profesor s FER-a dr. Nikola Mišković, a u timu su i doktorand s FER-a Tin Novosel, član Uprave Holdinga Miljenko Hrman i pomoćnik pročelnika Ureda za digitalizaciju Davor Peruško. 

– S obzirom na složenost i specifičnost pojedinih područja obuhvaćenih novim tehnologijama, ocijenjeno je kako je, radi osiguravanja cjelovitog i stručnog pristupa opravdano u rad radne skupine, uz gradske službenike, uključiti i vanjske stručnjake iz relevantnih znanstveno-istraživačkih institucija koji raspolažu odgovarajućim znanjem i iskustvom, kao i zaposlenike Zagrebačkog holdinga.

Na taj način će se ubrzati uvođenje robotskih i drugih novih tehnologija (poput aditivne proizvodnje i računalnog vida) u Grad Zagreb, trgovačka društva i ustanove u vlasništvu Grada Zagreba. Suradnjom sa znanstveno istraživačkim institucijama omogućit će se prijenos suvremenih znanja i metodologija u područje razvoja i primjene novih tehnologija, potaknuti inovativni pristupi rješavanju složenih upravljačkih i razvojnih pitanja te unaprijediti stručne podloge za donošenje odluka od značaja za Grad Zagreb – stoji u obrazloženju zaključka koji je donio zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. 

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar punk
punk
17:53 31.03.2026.

ako nema prirodne dobra je i umjetna...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!