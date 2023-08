ZET uvodi izvanredni autobus za Veliku Gospu, šest linija se preusmjerava

Produženi vikend ispraznio je ulice metropole pa su gužve u autobusima i tramvajima manje. Stoga je ZET najavio kako će se u utorak na blagdan Velike Gospe u prometu primjenjivati nedjeljni raspored polazaka tramvaja i autobusa. Dan prije, u ponedjeljak, autobusi će voziti prema redovnom, ali tramvaji prema subotnjem voznom redu. Dok će većina ulica u gradu biti prazna, prave će se gužve stvarati na brojnim proštenjima na blagdan Velike Gospe pa će se tome prilagoditi i javni prijevoz.

– Zbog tradicionalnih proštenja u Remetama i Stenjevcu, od 8 do 21 sat, uvodi se izvanredna autobusna linija Kaptol - Remete koja će prometovati od Kaptola do raskrižja Ulice Remete i Ulice Ivana Česmičkog. Linije 119, 146, 203, 172, 176 i 177 ovisno o smjernicama i procjeni prometne policije će tijekom cijeloga dana voziti skraćeno ili zaobilazeći zone koje će biti zatvorene zbog proštenja.

Zbog proštenja u svetištu Majke Božje Remetske, autobusna linija 203 (Svetice - Vinec - Kaptol), od 8 do 21 sat prometovat će skraćeno do Vineca, a istovremeno će biti uspostavljena izvanredna autobusna linija Kaptol - Remete koja će prometovati od Kaptola do raskrižja Ulice Remete i Ulice Ivana Česmičkog.

Tijekom proštenja u Stenjevcu, od 5 sati ujutro pa do večernjih sati, ovisno o stanju na terenu i procjeni Prometne policije, dolazi do izmjena u prometovanju autobusnih linija 119 (Črnomerec - Podsused most) i 146 (Reljkovićeva - Malešnica - Jankomir).

Autobus linije 119 vozit će uobičajenom trasom do raskrižja Ilice i Vrapčanske, nastaviti vožnju Ilicom i Alejom Bologne, skretati lijevo u Škorpikovu, desno na Samoborsku cestu i nastaviti uobičajenom trasom do krajnjeg odredišta. Istom trasom vozit će i u povratku, a na izmijenjenom dijelu trase koristit će sva usputna stajališta.

Autobusna linija 146 prometovat će skraćeno do kružnog toka koji povezuje Ulicu Ivane Brlić Mažuranić i Stenjevečku ulicu. Ulazno, odnosno izlazno stajalište bit će uspostavljeno poslije kružnog toka u Ulici Ivane Brlić Mažuranić, u smjeru Reljkovićeve.

U slučaju obustave prometa, a ovisno o procjeni policije, linija 146 će u popodnevnim satima ponedjeljka, 14. kolovoza prometovati djelomično izmijenjenom trasom u oba smjera:

Reljkovićeva - redovnom trasom do raskrižja ulica Stenjevec i Hrvatskih branitelja - Stenjevečka ulica - Samoborska cesta - i dalje redovnom trasom. U utorak, 15. kolovoza, autobusi linija 172 (Črnomerec - Zaprešić), 176 (Črnomerec - Gornja Bistra) i 177 (Črnomerec - Poljanica - Gornja Bistra) zaustavljat će se u oba smjera i na stajalištu Gospodska.