FOTO/VIDEO Prodavači cvijeća gužve tek očekuju, a cijene, kažu, nisu dizali: Evo i kako se kreću

Na stotine Zagrepčana polako prolazi između redova lampiona, cvjetnih aranžmana i lončanica, zastajući pokraj mramornih ploča na kojima su uklesana imena njihovih bližnjih. Mir se isprepliće s tihim razgovorima i šuštanjem celofana jer nerijetki već pohode najveće zagrebačko groblje uoči blagdana Svih svetih i Dušnoga dana, kada se paljenjem svijeća i polaganjem cvijeća prisjećamo pokojnika.

A kupce na Mirogoju već danima iščekuju i prodavači, među kojima je i Kristina Jurić-Horvatović, čija obitelji gotovo dva desetljeća ondje prodaje cvijeće. – Ove godine nismo imali najbolji start jer nam je, čim smo postavili štand, nevrijeme sve porušilo. Ali nadamo se da će do kraja tjedna prodaja ići dobro – govori Kristina dok slaže redove bijelih, žutih i ružičastih krizantema, brišući ruke o pregaču. Ulovili smo je, otkriva, odmah po dolasku iz Njemačke, otkuda se vratila kako bi pomogla roditeljima. – Imamo problema s pronalaskom radne snage. Studenti više ne žele raditi, neće biti na kiši – objašnjava s blagim uzdahom.

Cvijeće koje prodaju je domaće, dodaje, uzgojeno u plastenicima i na otvorenim površinama obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva u Kutini. – I ima ga svih boja, osim plave, a cijene nismo mijenjali u odnosu na prošle dvije godine. Deset eura stoje krizanteme, odnosno multiflore, a male su po pet – kaže Kristina. Na susjednom štandu, koji je također pun mirisnoga cvijeća, radi Mandica Zetić iz Velike Gorice. Pripremili su, ističe, bogatu ponudu, a kako se svake godine trude ubaciti i neku novu boju, sada je odabir pao na fuksiju. Kupci, napominje, često dođu s jasnom idejom, ali plan im se promijeni kad vide što se sve nudi. – Stariji uzimaju tamnije tonove, crvene, ljubičaste, a mlađi vole svjetlije boje i šarenilo. Svi biraju srcem – objašnjava.

No, iza tog šarenila, napominje, stoje mjeseci rada. – Od sadnje i zalijevanja do presađivanja i brige da sve uspije, ovo je posao koji traje pola godine. Na kraju se sve svede na tjedan dana prodaje, a kad prođu Svi sveti i Dušni dan, kreće ispočetka – kazuje Mandica. Na pitanje cijene li kupci domaće, bez razmišljanja odgovara potvrdno. – Uvijek pitaju je li to naš uzgoj ili iz uvoza. Znam da ima cvijeća iz raznih zemalja, koje je i jeftinije, ali ljudi i dalje vole znati da je domaće. Cijene naš trud – objašnjava. Cijene ni kod nje nisu rasle pa je teglica, odnosno čaša s cvijećem tri eura, manje lončanice su po pet, a veće deset. – Gledamo da svatko može pronaći nešto za svoj ukus i džep. Sad još nije velika gužva, ali očekujemo je u sljedećim danima – zaključuje Mandica, promatrajući kolonu automobila koja se polako spušta Alejom Hermana Bolléa.

I u mirogojskim cvjećarnicama ponuda je šarolika. Cijene cvjetnih aranžmana kreću od 15 eura naviše, a za najjeftiniji lampion treba izdvojiti nešto više od eura. Ima ih raznih veličina i boja, a najskuplji dosežu tri eura. Ni na Splavnici, koja je uoči blagdana Svih svetih i Dušnoga dana također jedna od omiljenih gradskih postaja za nabavu cvijeća, ne manjka izbora ni kupaca. Male multiflore ondje se mogu pronaći već za dva eura, a veće su od pet do osam. Dobro, kažu prodavači, ide i vrijesak, čija je cijena oko tri eura.

Kupci se non-stop izmjenjuju i na jednom od rijetkih štandova na Dolcu gdje se mogu pronaći lampioni. Najtraženiji su, govore, oni obični, koji stoje od jednog do tri eura, ovisno o veličini. No, ove godine, napominju prodavači, dobro idu i elektronički lampioni koji, objašnjavaju, svijetle i do mjesec dana, a cijena im je oko tri eura. Za veće staklene nadgrobne svijeće s motivima križa ili Gospe treba pak izdvojiti oko 30 eura.

Kako bi se Zagrepčanima olakšao dolazak na groblja, uvedene su i posebne prometne regulacije uz pojačane linije javnog prijevoza, koje su na snazi do nedjelje. Na sam blagdan Svih svetih, u subotu, ceste u okolici groblja bit će zatvorene za osobna vozila, a pristup Mirogoju, Miroševcu i Markovu Polju bit će moguć isključivo ZET-ovim autobusima i taksijima. Izvanredne autobusne linije vozit će od 8 do 19 sati, povezujući glavne gradske točke s najvećim grobljima, a tramvaji će prometovati pojačano. Prema potrebi, u promet će biti uključena i dodatna vozila kako bi se osigurala brža i sigurnija povezanost. Sva gradska groblja od petka do nedjelje bit će otvorena od 6 do 24 sata, a za starije i slabije pokretne osobe organiziran je besplatan prijevoz posebnim vozilima unutar groblja.