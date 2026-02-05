Sanira se pruga na Črnomercu, evo o kakvim je radovima riječ i do kada će trajati

Na izlaznim kolosijecima terminala Črnomerec započeli su redovni radovi održavanja, koji obuhvaćaju zamjenu dotrajalih zavojnih tračnica, kažu nam iz ZET-a. Radovi se provode na oba izlazna kolosijeka, a njihov završetak očekuje se do 16. veljače, ovisno o vremenskim uvjetima, ističu.

Podsjetimo i kako Grad priprema i veće zahvate na širem području Črnomerca. Još ranije u javnoj nabavi tražio je izvođača za izradu idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za produženu Ulicu Črnomerec, na potezu od Ulice kralja Tomislava do budućeg pješačko-biciklističkog mosta. Izabran je izvođač, a posao vrijedan 90.000 eura povjeren je tvrtki Rencon.

Bit će to svojevrsna zelena avenija duga oko tri i pol kilometra, prvenstveno namijenjena pješacima i biciklistima. Protezat će se uz Fallerovo šetalište i potok Črnomerec, a projektom je predviđeno i uvođenje tramvajske linije koja će povezivati Remizu na Trešnjevki s Horvaćanskom cestom.