Zelena tranzicija Zagreba: Na konferenciji 3. i 10. svibnja glavnu će riječ voditi 'obični ljudi'

Kako bi se trebao organizirati promet, na koji način energiju dobiti iz obnovljivih izvora, a što pojedinac može učiniti u polju energetske tranzicije samo su neke od tema s kojima će građani moći raspravljati na dvodnevnoj konferenciji "Zelena tranzicija pokreće europske gradove – Zagreb 2024.", koju, na inicijativu predsjednika Gradske skupštine Joška Klisovića, organiziraju upravo Gradska skupština, gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević i REGEA.



Raspravljat će se na njoj o politikama lokalnih vlasti u području energetske tranzicije i prilagodbe klimatskim promjenama te provedbi Europskog zelenog plana, budući da se, prema procjeni OECD-a, 75 posto Europskog zelenog plana provodi upravo na lokalnoj razini. Kako kažu u Skupštini, odjek u europskim institucijama, kao i njihov interes za ovu konferenciju je velik i, kao partneri, uključili su se Europski odbor regija, Europska komisija kroz svoju inicijativu European Climate Pact te uredi Europske komisije i Europskog parlamenta u Zagrebu.



A sad na konkretno; konferencija će se održati 3. i 10. svibnja, a dok će drugi dan biti fokusiran "na razmatranje ključnih aspekata Europskog zelenog plana te njegove primjene u europskim gradovima, kao i održive urbane energetske tranzicije" jer će svoja promišljanja i primjere iz prakse predstaviti gradonačelnici velikih hrvatskih gradova, nekih od gradova EU, predstavnici državne uprave, nevladinih organizacija i udruga, akademske zajednice, prvi je dan onaj koji je ključan za građane. U petak, 3. svibnja, nastupaju "obični ljudi".

- Prvi dan konferencije predstavlja veliki iskorak u komunikaciji Gradske skupštine s građanima. Prvi put će građani, a pod time mislimo na sve dionike - predstavnike udruga, akademske zajednice, privatnog sektora, sindikata... - moći u izravnom kontaktu sa svojim gradskim zastupnicima izraziti svoj stav, mišljenje, dati svoje prijedloge i sugestije na koji način vide ili žele vidjeti primjenu zelenih politika u Zagrebu. Također, moći će izravno komunicirati sa svakim klubom zastupnika da bi se upoznali i s razlikama u stajalištima političkih stranaka zastupljenih u samoj Skupštini - kažu u gradskom zakonodavnom tijelu pa ističu i da se za sudjelovanje treba prijaviti. Jednostavno je jer je obrazac na internetskoj stranici Skupštine.

Jedan od glavnih ciljeva ove konferencije, kažu u Skuopštini, jest utvrditi mišljenje građana o budućnosti Europskog zelenog plana te njegovoj provedbi u Gradu Zagrebu, kao i o politici koju na ovom području Grad vodi. Mišljenje građana, dodaju, pružit će smjernice za daljnji rad zagrebačke gradske vlasti, a u obliku zaključaka bit će poslano i novom sazivu Europskog parlamenta i Europske komisije.



Iz Skupštine također podsjećaju da gradovi, kao nositelji zelene tranzicije, ubrzano moraju početi aktivno upravljati energetskim i klimatskim promjenama te se njihov glas mora čuti u fazi planiranja politika u okviru Europskog zelenog plana kao i u fazi njihove provedbe.

- Dodatno, gradovi su i glavni pokretači inovacija, novih ideja i politika te projekata i strategija. Grad Zagreb je jedini hrvatski grad koji se obvezao postati klimatski neutralan do 2050. Zagreb je jedini potpisnik Misije EU-a „100 klimatski neutralnih i pametnih gradova“ iz Republike Hrvatske, a potpisnik je i Misije o prilagodbi klimatskim promjenama. Grad Zagreb je među prvim gradovima u EU koji je u prostorne planove na razini urbanističkih planova uvrstio mjere zabrane širenja mreže prirodnog plina, dobavu i korištenje električne energije iz obnovljivih izvora, kao i elemente prilagodbe klimatskim promjenama kao što su minimalni udjeli elemenata zelene infrastrukture na građevinama, ali i javnim prostorima. To su sustavni prostorno-planski preduvjeti koji omogućuju dekarbonizaciju i prilagodbu na klimatske promjene - kažu u Skupštini.



Dodaju i da je Grad Zagreb razvio digitalni energetski atlas; alat koji uvelike olakšava planiranje i praćenje mjera energetske učinkovitosti jer daje informacije o potrošnji energenata u realnom vremenu, a u suradnji s REGEA-om razvijen je funkcionalni one stop shop za energetsku obnovu javnih zgrada, iza čega stoji tzv. Smjernica za projektiranje bazirana na Europskom zelenom planu.

