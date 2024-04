Počinju radovi na jedinstvenoj biciklističkoj magistrali u Zagrebu, u planu i gradnja dugoobećavane škole

Gradska je uprava proteklih dana najavila cijeli niz projekata, a ostvare li se ti planovi, Zagrepčani bi u sljedeće dvije godine mogli svjedočiti brojnim gradilištima i preinakama u metropoli. U zapadnome dijelu grada, primjerice, kane realizirati još jedan od zahvata s liste "Projekata 20", odnosno obećanja bivše vlasti koja se potežu dva desetljeća, budući da je, kako su izvijestili jučer, pokrenut natječaj za gradnju nove zgrade Osnovne škole Horvati na Knežiji.

– Postojeća zgrada škole stara je 127 godina i dotrajala je u svakom smislu, a još 2006. bio je raspisan arhitektonsko-urbanistički natječaj za projekt. Međutim, tek smo u mom mandatu riješili imovinskopravne odnose i osigurali sredstva – rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Foto: Zagreb

Procjena je da će novi objekt sa 17 učionica za 400 đaka stajati 15 milijuna eura s PDV-om, a imat će i dvije sportske dvorane, dvodijelnu i manju, kuhinju i blagovaonicu, knjižnicu s čitaonicom, kabinete i druge prateće prostore, vježbalište te veliko školsko dvorište. Nakon što se provede natječaj, izvođač će imati 15 mjeseci da dovrši posao, a stara škola će se srušiti jer se nalazi na trasi buduće gradske avenije, točnije Šarengradske. Za svibanj je najavljen i početak radova na kupalištu Špansko, a na zapadu metropole niknut će i novi vrtić.

Do 24. lipnja, naime, traje natječaj za arhitektonsko rješenje za objekt Dječjeg vrtića Jarun, koji će moći primiti 200 mališana u 10 odgojnih skupina, a nalazit će se uz malo jezero. Novosti očekuju i drugu stranu grada. Danas, kako su najavili, počinje gradnja istočne biciklističke magistrale od Studentskog centra do Dugog Sela, ukupne duljine 22,3 kilometra. Do ljeta će se urediti 1201 metar staze koja će se protezati ispod željezničkog vijadukta od Zavrtnice do Svetica.

U prvi dio natkrivene biciklističke staze u metropoli uložit će se 263 tisuće eura. Staza će imati i suvremenu LED rasvjetu sa senzorima koji će uključivati svjetlo kako prolaze biciklisti.Pokrenut je i postupak nabave za izvođača radova na novoj školi na Knežiji te objavljen natječaj za rješenje za vrtić na Jarunu