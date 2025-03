Zbog vršnjačkog nasilja bojkot u još jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi: 'Od jednog učenika godinama svi strahuju'

Neprimjereno se izražava i vrijeđa kolege, svojevremeno je po razredu bacao škare, šišao učenice, a sve je eskaliralo prije desetak dana, kada je jednom dječaku dok je trčao hodnikom podmetnuo nogu, nakon čega je ovaj pao i slomio ruku na dva mjesta, na kojima se danas nalaze šipke – govore nam predstavnici vijeća roditelja jedne zagrebačke osnovne škole. Riječ je, dodaju, o učeniku sedmog razreda od kojega godinama, napominju, strahuju i njegovi kolege, ali i roditelji, zbog čega su se sada i oni odlučili na trodnevni bojkot nastave.

– Zadnja informacija koju imamo jest da će učenik do kraja školske godine pohađati online nastavu od kuće. No nismo sigurni koliko je to učinkovito rješenje, s obzirom na to da su se incidenti odvijali prije i nakon nastave te za vrijeme odmora, a on i dalje može doći pred školu. Kako bismo ukazali na ozbiljnost problema, odlučili smo se na trodnevni bojkot jer je to maksimalan broj dana koje roditelji mogu opravdati – ističu predstavnici vijeća.

Učeniku je, govori ravnateljica škole, proteklih godina izrečeno niz pedagoških mjera, a o svim incidentima pravovremeno su bili obaviješteni policija, Ministarstvo obrazovanja, Zavod za socijalni rad i druge nadležne institucije. – Maksimalno smo uključeni u rješavanje situacije u skladu s ovlastima koje kao osnovna škola imamo. Odmah po saznanju o nedavnom incidentu postupili smo po protokolu, održali razgovore s roditeljima te ponovno obavijestili sva nadležna tijela. Učeniku će biti izrečena i pedagoška mjera strogog ukora, a u dogovoru s resornim ministarstvom, uz suglasnost roditelja, za njega je organizirana nastava u kući – kaže ravnateljica.

Jesu li upućeni u probleme s kojima se, kako navode roditelji, već niz godina susreću tamošnji učenici te kako ih planiraju riješiti, upitali smo i Grad, a njihov ćemo odgovor objaviti naknadno. – Škola je prenapučena. Projektirana je za 650 đaka, a ima ih više od 1000 i to je jedan od razloga zašto problemi u ponašanju, nedovoljna kontrola i podrška učenicima, sve više dolaze do izražaja. Dosad su reakcije škole, Zavoda za socijalnu skrb, Grada i Ministarstva bile izuzetno spore i ograničene na vlastite "nadležnosti" i smatramo da se i tom dječaku, kao i ostaloj djeci, trebalo pomoći puno ranije pa možda do incidenata nikada ne bi ni došlo – poručuje vijeće roditelja.