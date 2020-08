Zbog proštenja prema Remetama uvodi se izvanredna ZET-ova linija, a autobusi voze izmjenjenom trasom

Sutrašnja blagdanska proslava Velike Gospe i proštenja koja će se održavati u Remetama i Stenjevcu utjecat će na redovni promet ZET-ovih autobusa. S obzirom da se radi o državnom prazniku, svi će autobusi i tramvaji prometovati prema nedjeljnom rasporedu, a posebna se regulacija uvodi za one koji žele sudjelovati na slavlju u Remetama. Oni će moći sjesti na izvanrednu autobusnu liniju Krematorij – Remete, koja će prometovati od Krematorija do raskrižja Ulica Remete i Ivana Česmičkog i to od 8 do 21 sat.

Proštenje koje se tradicionalno održava u svetištu Majke Božje Remetske također uvjetuje izmjene na autobusnim linijama 203 (Svetice - Vinec - Krematorij) te 226A (Barutanski jarak 48 - Remete), poručuju u ZET-u. Linija 203 vozit će skraćeno do Ulice Vinec i to od 8.30 sati pa sve do večernjih sati, dok će linija 226A prometovati skraćeno od Ulice Barutanski jarak 48 do Ulice Veselišće.

I na zapadu Zagreba doći će do izmjena u ZET-ovom prometu, pa su, ovisno o stanju na terenu i procjenama Prometne policije, povremeno moguće izmjene i u prometovanju autobusnih linija 119 (Črnomerec - Podsused most) i 146 (Reljkovićeva - Malešnica - Jankomir). U slučaju nemogućnosti prolaska svojom redovnom trasom, autobusi linije 119 će voziti uobičajenom trasom do raskrižja Ilice i Vrapčanske ceste te nastaviti vožnju Alejom Bologne, Škorpikovom te Samoborskom cestom do krajnjeg odredišta u Podsusedu. Istom izmijenjenom trasom vozit će i u povratku. Autobusna linija 146 će, pak, prometovati skraćeno do raskrižja Ulice Ivane Brlić Mažuranić i Stenjevečke ulice, kod kružnog toka, a ulazno, odnosno izlazno stajalište bit će uspostavljeno poslije kružnog toka u Ulici Ivane Brlić Mažuranić i to u smjeru grada.