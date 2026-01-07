Doznajemo: Prodavači s Dolca ostaju na Splavnici, na gornju plohu vraćaju se nakon obnove

Prodavači s Dolaca do završetka obnove gornje plohe tržnice nastavljaju s radom na trenutačnim lokacijama. Zbog Adventa su, podsjetimo, s Europskog trga preselili u na Splavnicu te u Ulice pod Zidom i Tkalčićevu, dok su cvjećari štandove premjestili na Trg bana Jelačića. Tamo će ostati do daljnjega, odnosno do završetka obnove najprometnijeg gradskog placa, kažu nam u Holdingu, no prodavači s kojima smo razgovarali kažu nam da tu informaciju još nisu dobili.

Potpisali i peticiju za ostanak

– A tko vam je to rekao? Jeste sigurni? Nama bi odgovaralo da ostanemo ovdje, tako smo se izjasnili i kada su djelatnici Holdinga provodili anketu o tome gdje bismo mi voljeli biti smješteni. Ipak, jedno su naše želje, a drugo su njihove odluke – odgovara nam tako jedan od prodavača voća i povrća na pitanje je li zadovoljan time što će na Splavnici ostati dok se Dolac ne sanira.

Razgovarajući i s ostalim, doduše malobrojnim prodavačima koji su se jučer, unatoč nepovoljnim vremenskim uvjetima, odlučili doći na tržnicu, dobiva se dojam da su upravo od nas prvi put čuli što ih čeka nakon 20. siječnja. Do tog datuma, naime, vrijedi im ugovor za ostanak na trenutačnim lokacijama, na koje su s Europskog trga, na koji su bili smješteni nakon urušavanja dijela žbuke sa stropa unutarnje hale, premješteni. Tada je rečeno i kako se na matičnu lokaciju, odnosno gornju plohu tržnice, neće vraćati još najmanje godinu dana, a vjerojatno i dulje, jer su statička ispitivanja pokazala da tržnica nije konstruktivno sigurna, i da će se ispitati je li trenutačno rješenje dovoljno dobro i za dugoročnu primjenu.

– Ova je lokacija svakako bolja od Europskog trga jer smo svi na jednom mjestu. Povratak ondje ne bi funkcionirao jer, kako stalno ponavljamo, malo tko će ići na jednu lokaciju po voće i povrće, a potom se vraćati na drugu u mesnicu i ribarnicu – ističe i jedan od prodavača. Dodaje kako mu je promet nakon preseljenja s Dolca manji, no to smatra očekivanim jer mu je, kao i drugima, radni prostor smanjen pa ne mogu izložiti jednaku količinu proizvoda, objašnjava. – Ipak, ovdje je osjetno bolje nego na Europskom trgu i zato želimo ostati – zaključuje.

Slaže se s njim i prodavačica meda sa susjednog štanda. – Budući da službenu potvrdu o ostanku još nismo dobili, ne želim se veseliti, no to bi bile baš dobre vijesti – govori. Jednu od prodavačica muči pak koliko će trenutačna situacija potrajati. – Zaista je vrijeme da se ploča sanira, godinama smo radili u jako lošim uvjetima i to je sada došlo na naplatu, međutim, strah me je da će se radovi otegnuti do 2030. Ipak, puno nam je bolje ovdje nego na prvotnoj lokaciji, zato smo odlučili predati u Grad i peticiju kojom zahtijevamo da ostanemo ovdje. Svi komitenti su je potpisali, a koliko će to uroditi plodom, vidjet ćemo – naglašava dodajući i kako se boji za budućnost jer su mnogi njezini kolege prestali dolaziti.

– Odustali su ljudi jer nam posao loše ide, ne isplati im se. Ni ja nisam sigurna koliko ću dugo ovako moći. U svemu tome, ne pomaže nam ni to što od onih koji bi nam trebali pomoći da ne budemo ovako izgubljeni i neinformirani, ništa ne doznajemo. Sve najnovije informacije čujemo i vidimo u medijima – ističe prodavačica.

Dolcu treba cjelovita obnova

Iz Holdinga nam pak odgovaraju da su svi zakupci obaviješteni, i to telefonski, e-mailom i osobno. – One do kojih informacija nije došla zbog različitih okolnosti, nastavljamo zvati – napominju u Holdingu dodajući kako je odluka o ostanku na trenutačnim lokacijama donesena na temelju povratnih informacija samih zakupaca. – Dosadašnja praksa pokazala je da su ove pozicije operativno praktične, prvenstveno zbog blizine skladišnih prostora. Također, ovakav raspored pogoduje i kupcima jer im omogućuje lakši pristup i bolju povezanost s ostalim sadržajima tržnice Dolac, poput ribarnice, mliječnog dijela, mesnica te ostalih prodavača u unutarnjoj Hali – ističu.

Cjelovita obnova Dolca, kako je prije objasnio gradonačelnik Tomislav Tomašević, podsjetimo, obuhvaća statička ojačanja, rješavanje problema hidroizolacije i sanaciju gornje plohe na kojoj su bili štandovi te potpuno preuređenje hale i opremanje. Procjenjujemo da je vrijednost projekta između 22 i 25 milijuna eura. •