FOTO U Zagrebu više od 20 cm snijega, puknula tračnica u Vlaškoj: Oglasila se zimska služba, evo kakvo je stanje

Rano jutros došlo je do puknuća tračnice u Vlaškoj ulici u Zagrebu. Radnici ZET-a ustanovili su jutros nešto prije 7 sati puknuće tračnice u Vlaškoj, ali je promet nastavljen. Obilni snijeg koji je jučer padao cijeli dan donio je velike probleme u gradu. Zimska služba jutros radi punom parom. Najveća opasnost za građane su neočišćeni pločnici.

Tijekom noći je u Zagrebu došlo do prestanka padalina, što je omogućilo učinkovitije čišćenje prometnica. Sve raspoložive ekipe Zagrebačkih cesta radile su na održavanju prohodnosti cesta u Zagrebu. Kontinuiranim radom, ralice su do 6 sati ujutro prošle sve glavne ceste po kojima ide javni gradski prijevoz (ceste I. reda) koje su prohodne za prometovanje. U prvoj smjeni jutros nastavljaju se aktivnosti čišćenja snijega na 2.500 km cesta kolnicima i detaljno čišćenje raskrižja, mostova i ostalih nerazvrstanih cesta, kao i preventivno soljenje kolnika. Zbog velike potrošnje soli, dodatno su angažirani kooperanti na razvoženju soli i sipine prema bazama Zagrebačkih cesta, priopćili su iz Holdinga. Zbog snijega na kolniku, autobusne linije 115 i 207 ne prometuju, a linija 126 prometuje skraćeno do starog okretišta, izvijestio je ZET.

Gradovi poput Karlovca, Zagreba i Siska bilježe između 20 i 29 centimetara snijega. Za sutra DHMZ najavljuje još veće hladnoće, ponegdje u unutrašnjosti i do -14. Prema prognozi DHMZ-a danas će biti pretežno oblačno, a u unutrašnjosti će mjestimice padati snijeg. Na moru većinom kiša, gdjegod na sjeveru i snijeg nošen burom, a u unutrašnjosti Dalmacije još tijekom prijepodneva može biti i pothlađene kiše koja se ledi u dodiru s tlom. Prema večeri prestanak oborine i smanjenje naoblake sa zapada. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu bura, umjerena i jaka, na udare i olujna, podno Velebita i orkanskim, a na krajnjem jugu te krajem dana prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka od -5 do -1, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana od 1 do 6, a prema jugu od 5 do 10 °C.

U četvrtak će biti pretežno sunčano, a ujutro u istočnim i južnom krajevima oblačnije uz moguću slabu oborinu. Vjetar slab, u istočnoj Hrvatskoj umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, na udare i olujna, sa sjevera u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak. U unutrašnjosti ujutro vrlo hladno. Najniža temperatura u središnjim i gorskim krajevima od -14 do -9, na istoku od -8 do -6 °C, najviša uglavnom od -5 do -2 °C. Na Jadranu najniža temperatura od -3 °C na sjeveru dijelu do 4 °C na krajnjem jugu, a najviša većinom između 4 i 8 °C.