Jeste li očistili snijeg ispred zgrade? Prijeti vam i novčana kazna, ovo su pravila

S obzirom na to da je snijeg pao u svim dijelovima kontinentalne Hrvatske, o čemu redovito izvještava Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ), portal Zgradonačelnik priopćenjem je podsjetio i na obvezu suvlasnika stambenih zgrada na čišćenje snijeg oko svojih objekata.

– Naime, Zakon o komunalnom gospodarstvu propisao je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnom redu kojom se propisuje, između ostaloga, održavanje čistoće i čuvanje površina javne namjene, uključujući uklanjanje snijega i leda s tih površina. Slijedom toga, gradovi i općine u Hrvatskoj propisali su svoja pravila kojima se uređuje čišćenje snijega i leda sa svih javnih površina, a pogotovo s javnih površina oko višestambenih zgrada.

Osim putem napominjemo da su gradovi u svojim odlukama o komunalnom redu izričito propisali obvezu čišćenja snijega i leda suvlasnicima višestambenih zgrada. Pored obveze, propisane su i sankcije. Posebno napominjemo, s obzirom na to da zgrade dobivaju OIB, što znači da su postale pravne osobe, posebno treba naglasiti da komunalni redari sada mogu puno jednostavnije propisati kaznu zgradi. Navedene kazne značajno su više od kazni za, primjerice, fizičke osobe.

Isto tako, zgrade (odnosno suvlasnici) odgovaraju za štetu nastalu zbog ne čišćenja snijega i leda osobi koja je zbog toga pretrpjela štetu – poručuju. Objavili su i kakva pravila vrijede za Zagreb.

– Snijeg i led s krova zgrade i nogostupa uz zgradu uklanja vlasnik ili korisnik stana ili poslovnog prostora u zgradi, odnosno upravitelj zgrade. Kazne - novčanom kaznom u iznosu od 100 do 250 eura kaznit će se fizička osoba koja ne očisti snijeg i led s krova zgrade i nogostupa uz zgradu. Novčanom kaznom u iznosu od 600 do 1.300 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako ne očisti snijeg i led s krova zgrade i nogostupa uz zgradu – kažu.