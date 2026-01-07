Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 65
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
GRAD OKOVAN SNIJEGOM

Nove informacije: Obustavljen sav autobusni prijevoz iz Zagreba prema moru, u gradu se situacija popravlja

Zagreb: Čišćenje gradskih ulica
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
1/18
Autor
Hana Ivković Šimičić
07.01.2026.
u 11:08

Što se tiče stanje čišćenja cesta zimskih službi, iz Grada su poručili sljedeće - "Tijekom noći sve raspoložive ekipe Zagrebačkih cesta radile su na održavanju prohodnosti cesta u Zagrebu. Ralice su do 6 sati ujutro prošle svih 2.500 km cesta i one su sve prohodne.

Nakon što je jučer doživio prometni kolaps, javni prijevoz u Zagrebu počeo se oporavljati. Kako javljaju u ZET-u, zbog snijega na kolniku, autobusne linije 151 (Završje - Trg Stjepana Severa) i 207 (Kvaternikov trg - Rim - Kvaternikov trg) ne prometuju. Linija 126 (Črnomerec - Gornja Kustošija - Krvarić) od 8.34 sati prometuje redovito. Zbog zimskih uvjeta i jakog vjetra na autocesti, autobusi iz smjera i prema Dalmaciji do daljnjeg ne prometuju. Putnike molimo za strpljenje.

Što se tiče stanje čišćenja cesta zimskih službi, iz Grada su poručili sljedeće - "Tijekom noći sve raspoložive ekipe Zagrebačkih cesta radile su na održavanju prohodnosti cesta u Zagrebu. Ralice su do 6 sati ujutro prošle svih 2.500 km cesta i one su sve prohodne. Svoj dio u čišćenju pješačke zone, gradskih trgova, tramvajskih i autobusnih stajališta i okretišta, javnih nogostupa, pothodnika, javnih parkirnih područja, tržnica itd. odradili su i radnici Čistoće, Zrinjevca, Zagrebparkinga, Tržnica i Vodoopskrbe i odvodnje

Zagrebački HDZ prozvao Tomaševića: 'Neka preuzme odgovornost za komunalni kolaps'
Zagreb: Čišćenje gradskih ulica
1/32

Radnici ZET-a također su radili cijelu noć kako bi javni prijevoz funkcionirao. Situacija se poboljšava, tramvaji voze uz povremene zastoje koji se brzo rješavaju, a isto tako i autobusi, uz određene izmjene i djelomične poremećaje, prvenstveno na brdskim linijama

U prvoj smjeni jutros nastavljaju se aktivnosti čišćenja snijega na kolnicima i detaljno čišćenje raskrižja, mostova i ostalih nerazvrstanih cesta, kao i preventivno soljenje kolnika, te posebno čišćenje javnih nogostupa. U posljednja 24 sata, na posipanje prometnica utrošeno je otprilike 2.500 tona soli i sipine. Zbog velike potrošnje soli, dodatno su angažirani kooperanti na razvoženju soli i sipine prema bazama Zagrebačkih cesta.

Kako smo pisali jutros, rano jutros došlo je do puknuća tračnice u Vlaškoj ulici u Zagrebu. Radnici ZET-a ustanovili su jutros nešto prije 7 sati puknuće tračnice u Vlaškoj, ali je promet nastavljen. Obilni snijeg koji je jučer padao cijeli dan donio je velike probleme u gradu. Zimska služba jutros radi punom parom. Najveća opasnost za građane su neočišćeni pločnici. 

Ključne riječi
stanje na cestama kaos Zagreb Zimska služba

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Dobri dom Velika Kosnica
POMOĆ U HLADNIM DANIMA

Grad Zagreb tijekom zimskih uvjeta osigurava dodatnu pomoć i smještaj za beskućnike

Grad Zagreb osigurava smještajne kapacitete u prihvatilištima za oko 115 beskućnika i to na dvije lokacije – u Velikoj Kosnici, gdje uslugu pruža Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb i u Sesvetskome Kraljevcu Caritas Zagrebačke nadbiskupije. U prihvatilištima je korisnicima osigurana prehrana, briga o zdravlju, socijalno uključivanje te organiziranje drugih aktivnosti prema njihovim potrebama.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!