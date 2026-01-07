Nove informacije: Obustavljen sav autobusni prijevoz iz Zagreba prema moru, u gradu se situacija popravlja

Nakon što je jučer doživio prometni kolaps, javni prijevoz u Zagrebu počeo se oporavljati. Kako javljaju u ZET-u, zbog snijega na kolniku, autobusne linije 151 (Završje - Trg Stjepana Severa) i 207 (Kvaternikov trg - Rim - Kvaternikov trg) ne prometuju. Linija 126 (Črnomerec - Gornja Kustošija - Krvarić) od 8.34 sati prometuje redovito. Zbog zimskih uvjeta i jakog vjetra na autocesti, autobusi iz smjera i prema Dalmaciji do daljnjeg ne prometuju. Putnike molimo za strpljenje.

Što se tiče stanje čišćenja cesta zimskih službi, iz Grada su poručili sljedeće - "Tijekom noći sve raspoložive ekipe Zagrebačkih cesta radile su na održavanju prohodnosti cesta u Zagrebu. Ralice su do 6 sati ujutro prošle svih 2.500 km cesta i one su sve prohodne. Svoj dio u čišćenju pješačke zone, gradskih trgova, tramvajskih i autobusnih stajališta i okretišta, javnih nogostupa, pothodnika, javnih parkirnih područja, tržnica itd. odradili su i radnici Čistoće, Zrinjevca, Zagrebparkinga, Tržnica i Vodoopskrbe i odvodnje.

Radnici ZET-a također su radili cijelu noć kako bi javni prijevoz funkcionirao. Situacija se poboljšava, tramvaji voze uz povremene zastoje koji se brzo rješavaju, a isto tako i autobusi, uz određene izmjene i djelomične poremećaje, prvenstveno na brdskim linijama.

U prvoj smjeni jutros nastavljaju se aktivnosti čišćenja snijega na kolnicima i detaljno čišćenje raskrižja, mostova i ostalih nerazvrstanih cesta, kao i preventivno soljenje kolnika, te posebno čišćenje javnih nogostupa. U posljednja 24 sata, na posipanje prometnica utrošeno je otprilike 2.500 tona soli i sipine. Zbog velike potrošnje soli, dodatno su angažirani kooperanti na razvoženju soli i sipine prema bazama Zagrebačkih cesta.

Kako smo pisali jutros, rano jutros došlo je do puknuća tračnice u Vlaškoj ulici u Zagrebu. Radnici ZET-a ustanovili su jutros nešto prije 7 sati puknuće tračnice u Vlaškoj, ali je promet nastavljen. Obilni snijeg koji je jučer padao cijeli dan donio je velike probleme u gradu. Zimska služba jutros radi punom parom. Najveća opasnost za građane su neočišćeni pločnici.